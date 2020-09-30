Что появилось первым: яйцо или курица?

Например, положение и промежутки между яйцами говорят о том, что первоначально гнездо содержало как минимум 12 яиц, расположенных в виде кольца вокруг плоской вершины кучи, на которой сидел бы теропод, высиживая свои яйца. Яйца были примерно 5 дюймов (12 см) в высоту и, как и птичьи яйца, были заострены с одного конца.



Исследование также показывает, что динозавр откладывал по два яйца за раз на наклонные стороны кучи. Это не похоже на крокодилов, откладывающих все свои яйца сразу, и больше походит на птиц, откладывающих одно яйцо за раз. (Предки крокодилов дали начало динозаврам и позднее птицам.)



Так же была создана специальная дискуссия по поводу этого наболевшего вопроса, в которой приняли участие: ученый-генетик Джон Брукфилд – специалист из Ноттингемского Университета, эксперт в области философии Дэвид Папино - Лондонский университетский колледж, а так же Чарльз Боурнс – владелец птицефабрики.



Все трое сошлись во мнении, что изначально все таки появилось яйцо.



«В процессе жизни животного генетический материал сохраняется неизменным. Следовательно, первая птица, которая постепенно превратилась в того, кто является современной курицей (видимо, это было еще в доисторические времена), сначала существовала в виде эмбриона внутри яйца»



Джон Брукфилд



Эмбрион в яйце имеет одинаковую ДНК, что и цыпленок который из этого яйца вылупится. Из всего, что было сказано выше с точки зрения эволюции изначально должно появится яйцо.



С выводами генетика полностью согласились два других эксперта, а ответ философа был прост и лаконичен:



«Первый цыпленок появился из яйца, следовательно, яйцо было раньше цыпленка»



Дэвид Папино