До сих пор идет спор, что появилось первым, яйцо или курица. Ученые, философы и простые обыватели долго размышляли над этим вопросом. Это загадка: замкнутый круг, ведь если сначала появилось яйцо из которого в последствии вылупилась курица, то должна была быть и курица, которая снесла изначальное яйцо – ну я думаю понятно; кругами до бесконечности ходить мы не будем, а пойдем дальше.
Но выяснилось, что динозавры откладывали яйца, похожие на птичьи, задолго до того, как курицы появились на Земле. Редкое окаменелое гнездо динозавра помогает дать ответ на загадку, что же появилось первым, курица или яйцо, говорят два палеонтолога.
Маленький плотоядный динозавр сидел над своим гнездом яиц 77 миллионов лет назад, на песчаном речном пляже. Когда уровень воды поднялся, динозавр убежал, и его детеныши не вылупились.
Исследователи сейчас изучают ископаемое гнездо и как минимум пять отдельных яиц. Гнездо – это куча песка, имеющая примерно на 1.6 фута (полметра) в ширину, и весящая столько же, сколько и маленький человек, то есть около 110 фунтов (50 кг).
Маленький плотоядный динозавр сидел над своим гнездом яиц 77 миллионов лет назад, на песчаном речном пляже. Когда уровень воды поднялся, динозавр убежал, и его детеныши не вылупились.
Исследователи сейчас изучают ископаемое гнездо и как минимум пять отдельных яиц. Гнездо – это куча песка, имеющая примерно на 1.6 фута (полметра) в ширину, и весящая столько же, сколько и маленький человек, то есть около 110 фунтов (50 кг).
«Некоторые характеристики гнезда такие же, как и у птиц, и анализ может показать, насколько древние во времени такие развившиеся характеристики, как высиживание яиц, гнездостроение, и яйца с заостренным концом, — частичные ответы на старый вопрос, что появилось первым, курица или яйцо», — рассказал исследователь Фрэнкойс Терриен, руководитель палеоэкологии динозавров в Королевском музее Тиррел в Альберта, Канада.
Ответ?
Все-таки неясно, яйца курицы или курицы появились первыми (заданный вопрос в исходной загадке), отметил Дарла Зеленитски, палеонтолог из университета Калгари в Альберте, первым ученый, тщательно изучивший гнездо динозавра.
Но при буквальной интерпретации ответ на загадку очевиден. Динозавры строили гнезда, похожие на птичьи, и откладывали яйца, похожие на птичьи, задолго до того, как птицы (включая куриц) образовались из динозавров.
«Яйцо появилось раньше курицы«, — сказал Зеленитски. «Курицы появились значительно позже плотоядных динозавров, откладывающих эти яйца».
Теперь исходную загадку можно перефразировать: Что появилось первым, динозавр или яйцо? Между тем, новое гнездо дает одно из самых веских доказательств в Северной Америке в пользу появления яйца, похожего на птичье, раньше курицы.
Ответ?
Все-таки неясно, яйца курицы или курицы появились первыми (заданный вопрос в исходной загадке), отметил Дарла Зеленитски, палеонтолог из университета Калгари в Альберте, первым ученый, тщательно изучивший гнездо динозавра.
Но при буквальной интерпретации ответ на загадку очевиден. Динозавры строили гнезда, похожие на птичьи, и откладывали яйца, похожие на птичьи, задолго до того, как птицы (включая куриц) образовались из динозавров.
«Яйцо появилось раньше курицы«, — сказал Зеленитски. «Курицы появились значительно позже плотоядных динозавров, откладывающих эти яйца».
Теперь исходную загадку можно перефразировать: Что появилось первым, динозавр или яйцо? Между тем, новое гнездо дает одно из самых веских доказательств в Северной Америке в пользу появления яйца, похожего на птичье, раньше курицы.
Окаменелое гнездо было найдено в 1990х и хранилось в Канада Фоссилс Лимитед в Калгари, Алберта. Там Зеленитски впервые обнаружил останки, которые сначала были помечены как принадлежащие травоядному динозавру с утиным носом. (В 2007 ископаемые останки были приобретены Королевским музеем палеонтологии Тирреля в Альберте.)
Зеленитски понял, что гнездо и яйца на самом деле принадлежали маленькому тероподу, плотоядному динозавру. В частности, отложивший яйца динозавр, скорей всего, был манираптораном, то есть из группы тероподов, от которых, как считают палеонтологи, произошли птицы 150 миллионов лет назад во время юрского периода.
«Гнезда маленьких тероподов редко встречаются в Северной Америке, и в прошлом были обнаружены только гнезда динозавра троодона», — рассказал Зеленитски. «Исходя из характеристик яиц и гнезда, мы знаем, что гнездо принадлежало каенагнатиду [семейству манирапторанов] или маленькому раптору, оба из которых маленькие плотоядные динозавры, близкие родственники птиц».
Так или иначе, это первое найденное гнездо данных маленьких динозавров.
Только одно обнаруженное другое гнездо с яйцами, относящееся к манирапторану в Северной Америке, принадлежало Троодон формосус.
Характер откладки яиц
Анализ гнезда, подробно описанный в последнем выпуске журнала Палеонтология, дает палеонтологам информацию об откладывании яиц этим конкретным динозавром и другими, наряду с эволюцией различных характеров откладки яиц, сказал Терриен.
«Наше исследование дает много сведений о динозавре, отложившем яйца, и о том, как построил свое гнездо», — сказал он.
Зеленитски понял, что гнездо и яйца на самом деле принадлежали маленькому тероподу, плотоядному динозавру. В частности, отложивший яйца динозавр, скорей всего, был манираптораном, то есть из группы тероподов, от которых, как считают палеонтологи, произошли птицы 150 миллионов лет назад во время юрского периода.
«Гнезда маленьких тероподов редко встречаются в Северной Америке, и в прошлом были обнаружены только гнезда динозавра троодона», — рассказал Зеленитски. «Исходя из характеристик яиц и гнезда, мы знаем, что гнездо принадлежало каенагнатиду [семейству манирапторанов] или маленькому раптору, оба из которых маленькие плотоядные динозавры, близкие родственники птиц».
Так или иначе, это первое найденное гнездо данных маленьких динозавров.
Только одно обнаруженное другое гнездо с яйцами, относящееся к манирапторану в Северной Америке, принадлежало Троодон формосус.
Характер откладки яиц
Анализ гнезда, подробно описанный в последнем выпуске журнала Палеонтология, дает палеонтологам информацию об откладывании яиц этим конкретным динозавром и другими, наряду с эволюцией различных характеров откладки яиц, сказал Терриен.
«Наше исследование дает много сведений о динозавре, отложившем яйца, и о том, как построил свое гнездо», — сказал он.
Например, положение и промежутки между яйцами говорят о том, что первоначально гнездо содержало как минимум 12 яиц, расположенных в виде кольца вокруг плоской вершины кучи, на которой сидел бы теропод, высиживая свои яйца. Яйца были примерно 5 дюймов (12 см) в высоту и, как и птичьи яйца, были заострены с одного конца.
Исследование также показывает, что динозавр откладывал по два яйца за раз на наклонные стороны кучи. Это не похоже на крокодилов, откладывающих все свои яйца сразу, и больше походит на птиц, откладывающих одно яйцо за раз. (Предки крокодилов дали начало динозаврам и позднее птицам.)
Так же была создана специальная дискуссия по поводу этого наболевшего вопроса, в которой приняли участие: ученый-генетик Джон Брукфилд – специалист из Ноттингемского Университета, эксперт в области философии Дэвид Папино - Лондонский университетский колледж, а так же Чарльз Боурнс – владелец птицефабрики.
Все трое сошлись во мнении, что изначально все таки появилось яйцо.
«В процессе жизни животного генетический материал сохраняется неизменным. Следовательно, первая птица, которая постепенно превратилась в того, кто является современной курицей (видимо, это было еще в доисторические времена), сначала существовала в виде эмбриона внутри яйца»
Джон Брукфилд
Эмбрион в яйце имеет одинаковую ДНК, что и цыпленок который из этого яйца вылупится. Из всего, что было сказано выше с точки зрения эволюции изначально должно появится яйцо.
С выводами генетика полностью согласились два других эксперта, а ответ философа был прост и лаконичен:
«Первый цыпленок появился из яйца, следовательно, яйцо было раньше цыпленка»
Дэвид Папино
Исследование также показывает, что динозавр откладывал по два яйца за раз на наклонные стороны кучи. Это не похоже на крокодилов, откладывающих все свои яйца сразу, и больше походит на птиц, откладывающих одно яйцо за раз. (Предки крокодилов дали начало динозаврам и позднее птицам.)
Так же была создана специальная дискуссия по поводу этого наболевшего вопроса, в которой приняли участие: ученый-генетик Джон Брукфилд – специалист из Ноттингемского Университета, эксперт в области философии Дэвид Папино - Лондонский университетский колледж, а так же Чарльз Боурнс – владелец птицефабрики.
Все трое сошлись во мнении, что изначально все таки появилось яйцо.
«В процессе жизни животного генетический материал сохраняется неизменным. Следовательно, первая птица, которая постепенно превратилась в того, кто является современной курицей (видимо, это было еще в доисторические времена), сначала существовала в виде эмбриона внутри яйца»
Джон Брукфилд
Эмбрион в яйце имеет одинаковую ДНК, что и цыпленок который из этого яйца вылупится. Из всего, что было сказано выше с точки зрения эволюции изначально должно появится яйцо.
С выводами генетика полностью согласились два других эксперта, а ответ философа был прост и лаконичен:
«Первый цыпленок появился из яйца, следовательно, яйцо было раньше цыпленка»
Дэвид Папино
Однако, вы думаете все так просто ? А вот и нет …
Научный коллектив университетов городов Шеффилда и Уорика (Великобритания) дал ответ на вопрос, который в течение веков ставил в тупик самые блестящие умы человечества: что появилось первым – курица или яйцо.
Первой появилась курица, утверждают ученые.
Соответствующие исследования велись с помощью мощного компьютера, который смоделировал на генетическом уровне процесс появления куриного яйца. При этом ученые обнаружили, что ключевую роль в его формировании играет протеин овоклединин-17 или ОС-17. Он участвует в создании яичной скорлупы.
Без этого протеина, который находится в организме курицы, появиться яйцо не может.
«Данный протеин был известен уже давно, однако только сейчас мы установили, что он напрямую связан с формированием яйца и контролирует данный процесс», – заявил один из руководителей работ профессор Колин Фримэн. «Следует отметить, что у различных видов птиц существуют различные варианты данного протеина, хотя они и выполняют сходные функции. Таким образом, курицы обладают уникальной формой ОС-17, без которой известное всем куриное яйцо появиться на свет не может», – заметил он. В результате британские ученые смогли ответить на считавшийся неразрешимым научный вопрос, установив, что первой появилась курица, а лишь затем яйцо
Этот вывод соответствует и результатам современных генетических исследований, показывающих, что домашняя курица — результат гибридизации банкивского петуха и серой джунглевой курицы, и, стало быть, чёткой гранью является момент получения первой самки-гибрида.
Надо понимать, что данные варианты разрешения парадокса не отменяют самого факта существования подобного типа парадоксов, которые условно все равно называют парадоксом курицы и яйца.
Так какой же ответ верный :-)
Научный коллектив университетов городов Шеффилда и Уорика (Великобритания) дал ответ на вопрос, который в течение веков ставил в тупик самые блестящие умы человечества: что появилось первым – курица или яйцо.
Первой появилась курица, утверждают ученые.
Соответствующие исследования велись с помощью мощного компьютера, который смоделировал на генетическом уровне процесс появления куриного яйца. При этом ученые обнаружили, что ключевую роль в его формировании играет протеин овоклединин-17 или ОС-17. Он участвует в создании яичной скорлупы.
Без этого протеина, который находится в организме курицы, появиться яйцо не может.
«Данный протеин был известен уже давно, однако только сейчас мы установили, что он напрямую связан с формированием яйца и контролирует данный процесс», – заявил один из руководителей работ профессор Колин Фримэн. «Следует отметить, что у различных видов птиц существуют различные варианты данного протеина, хотя они и выполняют сходные функции. Таким образом, курицы обладают уникальной формой ОС-17, без которой известное всем куриное яйцо появиться на свет не может», – заметил он. В результате британские ученые смогли ответить на считавшийся неразрешимым научный вопрос, установив, что первой появилась курица, а лишь затем яйцо
Этот вывод соответствует и результатам современных генетических исследований, показывающих, что домашняя курица — результат гибридизации банкивского петуха и серой джунглевой курицы, и, стало быть, чёткой гранью является момент получения первой самки-гибрида.
Надо понимать, что данные варианты разрешения парадокса не отменяют самого факта существования подобного типа парадоксов, которые условно все равно называют парадоксом курицы и яйца.
Так какой же ответ верный :-)
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Правильно подумали. Лучше было бы, чтобы вышеуказанные "ученые" занимались тем же, что и собака, и не тратили попусту деньги и время.
Почему яйца, а не кур? Во-первых, яйца меньше и легче, следовательно, требуется меньше энергии для заброски.
Во-вторых, много ли у вас кур под рукой? Вот и него тоже не было. Зато яйца в холодильнике лежат у всех. Тем более, мы все прекрасно знаем из фильмов, что ученые, особенно сумашедшие(а какой еще мог изобрести машину времени?) имеют тенденцию забывать поесть, или питаться чем попало, лишь бы быстро. Яйца - вариант идеальный, быстро, питательно, дешево, долго хранятся.
В третьих, даже если он сам слетал в прошлое, он брал с собой поесть - ведь вылавливать динозавра на обед не так просто, там еще надо понять, кто кого будет вылавливать, да и неизвестно, съедобный ли он. Согласитесь, живую куру как-то неудобно таскать, а вот яйца почти наверняка обнаружатся в любой корзинке для пикника.
В четвертых, мы не слышали об этом либо потому что он еще не слетал, либо этого ученого слопал динозавр, а корзинка стала отличным гнездом для кур.