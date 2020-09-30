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Что появилось первым: яйцо или курица?

Что появилось первым: яйцо или курица? (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 10:11
Метки: Что появилось первым яйцо или курица   видео   интересно   курица   факты   фото   яйцо   
747
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До сих пор идет спор, что появилось первым, яйцо или курица. Ученые, философы и простые обыватели долго размышляли над этим вопросом. Это загадка: замкнутый круг, ведь если сначала появилось яйцо из которого в последствии вылупилась курица, то должна была быть и курица, которая снесла изначальное яйцо – ну я думаю понятно; кругами до бесконечности ходить мы не будем, а пойдем дальше.

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Метки: Что появилось первым яйцо или курица   видео   интересно   курица   факты   фото   яйцо   
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11  комментариев
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Alexandr Ivancov Час назад
Конечно первой появилась курица. Из ребра петуха. Шах и мат, атеисты.
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38k
Raush Минуту назад
Ну если подумать, то яйцо является клеткой (да, самой большой клеткой). А изначально на земле появились одноклеточные животные, которые сами размножались делением. Отсюда вывод, сначала было яйцо (т. е. клетка), которое со временем усложнялось и стало в конце концов динозавром, затем курицей (птицей) ну или по-отдельности динозавром или курицей.
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1k
Kom9ipa 8 минут назад
Когда собаке нечего делать, что она делает?
Правильно подумали. Лучше было бы, чтобы вышеуказанные "ученые" занимались тем же, что и собака, и не тратили попусту деньги и время.
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7k
Vlad 52 минуты назад
курица или яйцо?...мне бы ваши проблемы.
курица или яйцо?...мне бы ваши проблемы.
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2k
Варяг Час назад
Яйцо в любом случае появилось раньше курицы... по одной простой причине, развитие идет от простого к сложному! ...А теперь господа креационисты поговорим ....о боге!
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7k
Кыся Час назад
Я знаю! Кто-то изобрел машину времени, и отправил в прошлое яйца. И понеслось...

Почему яйца, а не кур? Во-первых, яйца меньше и легче, следовательно, требуется меньше энергии для заброски.
Во-вторых, много ли у вас кур под рукой? Вот и него тоже не было. Зато яйца в холодильнике лежат у всех. Тем более, мы все прекрасно знаем из фильмов, что ученые, особенно сумашедшие(а какой еще мог изобрести машину времени?) имеют тенденцию забывать поесть, или питаться чем попало, лишь бы быстро. Яйца - вариант идеальный, быстро, питательно, дешево, долго хранятся.
В третьих, даже если он сам слетал в прошлое, он брал с собой поесть - ведь вылавливать динозавра на обед не так просто, там еще надо понять, кто кого будет вылавливать, да и неизвестно, съедобный ли он. Согласитесь, живую куру как-то неудобно таскать, а вот яйца почти наверняка обнаружатся в любой корзинке для пикника.
В четвертых, мы не слышали об этом либо потому что он еще не слетал, либо этого ученого слопал динозавр, а корзинка стала отличным гнездом для кур.
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4k
Ф Ив 2 часа назад
Давно уже решена эта задача: сначала был вид, а потом его признак.
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7k
antonium 2 часа назад
В яйце рептилии произошла мутация эмбриона и из ранее существовавших видов (скорее всего птерозавра) появилось существо - прародитель современной курицы. Это существо впоследствии ученые назовут - Asteriornis maastrichtensis. Соответственно это древняя курица плодилось и эволюционировало, превращаясь постепенно в современную курицу. Вывод - первым было яйцо.
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