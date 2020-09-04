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Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель

Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель (9 фото)

Автор:
04 сентября 2020 11:00
Сообщество : Пандемия
Метки: Pascha   бордель   итоги пандемии   коронавирус   пандемия   финита ля комедия   экономика   
6524
9
Экономика в нынешнем году терпит фиаско. Даже такая процветающая отрасль, как проституция, находится на грани катастрофы. Куда мир катится! (Сарказм).

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Метки: Pascha   бордель   итоги пандемии   коронавирус   пандемия   финита ля комедия   экономика   
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44  комментария
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9k
Artem 4 часа назад
Вот ведь обидно тому, кто татуху за "пожизненное пользование" набил перед их банкротством...
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387
Андрей 23 минуты назад
да далеко ходить не нужно как пандемия случалась все знакомые прости тутки без бабла остались, меньше всего пострадали только те, у кого основная работа была.
И то я поржал, одна стала оналайн гадания на картах делать, другая ногти делать училась, третья самая ленивая просто сидела без бабла в долг просила у всех вокруг, уж хз давалили ей кто, и эта самая бестолковая еще и не умея заработка и видимо в долгах все то суши то пиццу то еще какой дорогое говно закажет, и конечно товарится она ходила в азбуку, а не пятерку.
чет давно не появлялась в компании мож уже от голода сдохла.
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4k
Arts Sitnikov Полчаса назад
Прям как из "ультиматум Борна".... "Если мы забьем в адресную строку www.pasha.dewww.pasha.de с фасада здания, то попадаем в бистро, млять.."
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−16
Dominik Mendez 37 минут назад
Гадюшник!!
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97
Леший 46 минут назад
Бедные прости.утки)))
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18k
С.В. Час назад
30% хохляндерского ввп проипалось.
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1k
Александр Едигаров Час назад
Я чет не пойму какие у него были маленькие накопления, если годами он получал не менее 30 т евро месяц?!
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2k
Александр Шиманович Час назад
Ну, Павлики со спокойной совестью могли делать себе татухи)))
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−85
Mister Час назад
стуча в дверь фрицам говори: ауфштехен! их бин партизан, их вил фикен ихре фрау!
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52
александр Час назад
бедолаги..бедные и несчастные!
----------------------------------
интересно, а были ли те, кто набил тату перед закрытием и ни разу не успел воспользоваться заявленными плюшками?
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−85
Mister Час назад
фрицевки теперь на дому принимают, стучи в любую дверь и трахай :))))
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4k
Крот Mister Час назад
Ну может у тебя в ауле так можно, это не значит, что и везде так
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4k
evenSeven Час назад
Придется теперь кому-то ехать назад на Вукраину и Литву
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6k
Alexander 2 часа назад
Горе-то какое.
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5k
Dima 2 часа назад
Приходят два эстонца в публичный дом:
- Что В-в-ы мож-ж-ет-т-е нам предложит-т-ь за 5 дол-л-ларов?
- За пять долларов можете друг у друга в кустах отсосать!
Эстонцы пожали плечами и ушли. Через полчаса возвращаются:
- Скажит-т-те, а ком-му ден-ньги отдать?
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 2 часа назад
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2k
Михаил До 2 часа назад
Проблеммы проституток во время короновируса расстрогали до слез! Есть у меня 28 руб, откладывал на покупку доширака. Потрачу их на оказание финансовой поддержки проституток в Кельне. Это же для меня очень важно!
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9k
butata 3 часа назад
Я там был. 50 евро за один раз. Жаль
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2k
Max Lu butata 2 часа назад
50 всего? что-то дёшево для того огромного борделя
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907
BAMBRA butata 21 минуту назад
Чего жаль то? Проституток, или 50 евро?
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196
Nane First NameLast 3 часа назад
160-180 евро в сутки - тут не знаешь, что с ней оставшиеся 55 минут делать. А тут в сутки и в борделе. За сутки на даче могла б огород вскопать. Или крышу на гараже перекрыть.
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9k
butata Nane First NameLast 3 часа назад
Это девушка платит борделю за комнату в сутки, а остальное себе. Там такой поток, что нормально девушки зарабатывают. Только прикинь 50 Евро с носа за 15 минут.
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338
Виталий Nane First NameLast 2 часа назад
платит проститутка 160-180, обслужила 10 по 1000, не плохой навар.
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9k
Artem butata 52 минуты назад
"C носа", ли?
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27k
Alex 3 часа назад
Это катастрофа. Как теперь жить дальше?
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8k
Софа Форте 3 часа назад
А через 2 года могли бы полувековой юбилей отметить....
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362
im240 3 часа назад
работницам теперь опять клубнику собирать
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1k
Ivan im240 3 часа назад
Ща в Житомере не сезон клубники. Картоху...
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362
im240 Ivan 3 часа назад
картоху к белорусам
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1k
Ivan im240 3 часа назад
Я уже успел подумать об этой своей промашке, но не вспомнил, что там по осени еще с огородов убирают с ходу...
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