Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель

Экономика в нынешнем году терпит фиаско. Даже такая процветающая отрасль, как проституция, находится на грани катастрофы. Куда мир катится! (Сарказм).
Пандемия и вызванный ею кризис затронули практически все сферы жизни во всех странах. Даже проституция оказалась бессильной перед суровой реальностью, в которую коронавирус загнал мир.
Армин Лобшайд
Управляющий публичного дома Pascha в Кельне Армин Лобшайд объявил о своей финансовой несостоятельности. "Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд", - цитирует безутешного бизнесмена газета Express.
Управляющий поясняет, что в период пандемии коронавируса немецкие власти ввели запрет на проституцию, и за время вынужденного простоя заведение израсходовало все финансовые накопления.
"Так планировать мы не может. Могли бы предотвратить банкротство с помощью кредитных организаций, если нам бы пообещали, что мы сможет отрыться в следующем году, но такого точно сказать не могут. Все прекрасно знаю, что индустрия, к сожалению, продолжала работать и в пандемию - анонимно и в обход налоговой, но это неправильно", - заявил Лобшайд.
Бордель был известен как один из самых крупных в Европе. Здание, в котором находилось заведение, - это 11-этажная постройка. В "Паше" трудились 120 проституток и около 60 сотрудников другого профиля: массажистов, поваров, официантов. Все эти люди потеряли работу, а бордель прекратил свое существование.
"Так планировать мы не может. Могли бы предотвратить банкротство с помощью кредитных организаций, если нам бы пообещали, что мы сможет отрыться в следующем году, но такого точно сказать не могут. Все прекрасно знаю, что индустрия, к сожалению, продолжала работать и в пандемию - анонимно и в обход налоговой, но это неправильно", - заявил Лобшайд.
Бордель был известен как один из самых крупных в Европе. Здание, в котором находилось заведение, - это 11-этажная постройка. В "Паше" трудились 120 проституток и около 60 сотрудников другого профиля: массажистов, поваров, официантов. Все эти люди потеряли работу, а бордель прекратил свое существование.
За сутки дом терпимости принимал не менее 1000 гостей, которым предлагали очень широкий ассортимент удовольствий - от традиционных до тех, которыми пользовался ограниченный контингент посетителей.
В отеле также были разработаны множество дополнительных услуг, которые могли понравиться клиенту. К примеру, посетителям предлагали сделать тату с именем борделя - согласившиеся получали право пожизненного пользования домом терпимости. И такие клиенты находились!
Вход в бордель стоил пять евро. Дальше посетитель мог выбрать и подругу на вечер, и комнату, в которой он будет проводить время.
Работницы секс-услуг фактически арендовали комнату в борделе, внося за нее плату в размере 160-180 евро в сутки. Цену за свою работу они назначали сами и она зависела от возраста, квалификации и самооценки проститутки.
Отель был открыт в 1972 г., и, похоже, 2020 стал последним годом его существования.
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И то я поржал, одна стала оналайн гадания на картах делать, другая ногти делать училась, третья самая ленивая просто сидела без бабла в долг просила у всех вокруг, уж хз давалили ей кто, и эта самая бестолковая еще и не умея заработка и видимо в долгах все то суши то пиццу то еще какой дорогое говно закажет, и конечно товарится она ходила в азбуку, а не пятерку.
чет давно не появлялась в компании мож уже от голода сдохла.
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интересно, а были ли те, кто набил тату перед закрытием и ни разу не успел воспользоваться заявленными плюшками?
- Что В-в-ы мож-ж-ет-т-е нам предложит-т-ь за 5 дол-л-ларов?
- За пять долларов можете друг у друга в кустах отсосать!
Эстонцы пожали плечами и ушли. Через полчаса возвращаются:
- Скажит-т-те, а ком-му ден-ньги отдать?