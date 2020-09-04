Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель

Управляющий поясняет, что в период пандемии коронавируса немецкие власти ввели запрет на проституцию, и за время вынужденного простоя заведение израсходовало все финансовые накопления.

"Так планировать мы не может. Могли бы предотвратить банкротство с помощью кредитных организаций, если нам бы пообещали, что мы сможет отрыться в следующем году, но такого точно сказать не могут. Все прекрасно знаю, что индустрия, к сожалению, продолжала работать и в пандемию - анонимно и в обход налоговой, но это неправильно", - заявил Лобшайд.



Бордель был известен как один из самых крупных в Европе. Здание, в котором находилось заведение, - это 11-этажная постройка. В "Паше" трудились 120 проституток и около 60 сотрудников другого профиля: массажистов, поваров, официантов. Все эти люди потеряли работу, а бордель прекратил свое существование.