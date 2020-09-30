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Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность

Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность (8 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 09:42
Сообщество : Еда
Метки: в чем разница   видео   еда   интересно   маслины   оливки   факты   фото   
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Каждый из нас хоть раз ел маслины и оливки: в чем разница между двумя этими плодами и существует ли она вообще? Если вам интересно узнать ответ на этот вопрос – читайте наш обзор. Мы подробно разберемся, какая разница между двумя продуктами существует, чем она обусловлена, а еще поговорим о вкусовых особенностях и пользе плодов.

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Метки: в чем разница   видео   еда   интересно   маслины   оливки   факты   фото   
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чокнутый 45 минут назад
столько пустословия, чтобы прочитать то о чем ты знал всегда..
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Ivan 20 минут назад
Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность
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20k
Vazari Ivan Минуту назад
Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность
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