Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность

В этой части обзора мы будем активно развеивать сложившиеся мифы – в частности, что полезнее, оливки или маслины. Плоды одного и того же дерева обладают одинаковым составом, в который входят:



Кальций и фосфор;

Витамины группы В;

Медь и железо;

Олеиновая кислота;

Магний и селен;

Витамин Е;

Цинк и натрий;

Фолиевая кислота;

Холин и витамин К.



Разница в химическом составе отсутствует – но можно выделить незначительные отличия в содержании масла. В черных ягодах его больше, что обусловлено способом производства, поэтому они отличаются такими показателями (на сто грамм):



168 Ккал;

1,4 г белка;

16 г жиров;

4,7 г углеводов.

Тогда как зеленые плоды имеют следующие характеристики (на 100 грамм):



145 Ккал;

1 г белка;

15,3 г жиров;

0,6 г углеводов.



Интересный факт! Косточки обладают способностью перевариваться в организме – если вы случайно проглотили ее, ничего страшного, но это не значит, что нужно есть плоды с косточками.



Чуть позже мы обсудим, в чем польза оливок и маслин, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разницы в полезных свойствах и положительном влиянии на организм человека между ними нет.