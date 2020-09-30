Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность

Каждый из нас хоть раз ел маслины и оливки: в чем разница между двумя этими плодами и существует ли она вообще? Если вам интересно узнать ответ на этот вопрос – читайте наш обзор. Мы подробно разберемся, какая разница между двумя продуктами существует, чем она обусловлена, а еще поговорим о вкусовых особенностях и пользе плодов.
Маслины и оливки – это одно и тоже?
Многих людей волнует вопрос, маслины и оливки – это одно и тоже или все-таки нет. Мы готовы развеять все ваши мифы и убеждения. С полной уверенностью можно заявить, что оливки и маслины – один и тот же продукт. Это плоды одного дерева, которое называется оливой, а вот название «маслина» вообще было придумано только на территории СССР, нигде в мире более не использовалось.
Один из самых популярных продуктов на нашем столе, являющийся неотъемлемой частью средиземноморских блюд – это ягоды, растущие на одном вечнозеленом дереве.
Раз мы выяснили, что оба названия обозначают один продукт, можно ли вообще рассуждать, чем отличаются оливки от маслин? Можно и нужно, ведь одно существенное различие между ними все-таки есть.
Конечный продукт, попадающий на стол потребителя, имеет черный или зеленый цвет – в этом и заключается отличие маслин от оливок.
Один из самых популярных продуктов на нашем столе, являющийся неотъемлемой частью средиземноморских блюд – это ягоды, растущие на одном вечнозеленом дереве.
Раз мы выяснили, что оба названия обозначают один продукт, можно ли вообще рассуждать, чем отличаются оливки от маслин? Можно и нужно, ведь одно существенное различие между ними все-таки есть.
Конечный продукт, попадающий на стол потребителя, имеет черный или зеленый цвет – в этом и заключается отличие маслин от оливок.
Почему же одни ягоды черные, а другие – зеленые? Будем разбираться! Для этого важно понять, как растет дерево.
Как растет олива
Вечнозеленое растение олива – произрастает в Африке, Азии и в южной части Европы. Принадлежит оно семейству Маслиновых, разрастается вширь, в высоту может быть от 1 до 12 метров.
Это стойкое растение, которое легко переносит засуху и морозы до -10 градусов, но нуждается в постоянном притоке солнечного света. Отличительной чертой можно назвать возможность самовоспроизведения и самостоятельного обновления.
Именно эти деревца служат нашему столу – на ветках растут ягодки, которые имеют яркий зеленый цвет. Постепенно, по мере созревания, этот оттенок меняется на бледный, травянистый зеленый, затем – фиолетовый и, наконец, ярко-черный.
Теперь вы понимаете, чем отличаются маслины от оливок? Сделаем краткий вывод:
Предназначенные на экспорт плоды собирают до полного созревания – этим объясняется яркий цвет;
Спелые ягоды помялись бы в процессе транспортировки и стали непригодны для еды;
Полностью созревшие ягодки чаще всего выступают сырьем для оливкового масла.
Разобрались, какая разница между оливками и маслинами кроется в процессе выращивания и сбора урожая? Переходим к волнующему вопросу, как же получить этот привычный черный цвет продукта.
Это стойкое растение, которое легко переносит засуху и морозы до -10 градусов, но нуждается в постоянном притоке солнечного света. Отличительной чертой можно назвать возможность самовоспроизведения и самостоятельного обновления.
Именно эти деревца служат нашему столу – на ветках растут ягодки, которые имеют яркий зеленый цвет. Постепенно, по мере созревания, этот оттенок меняется на бледный, травянистый зеленый, затем – фиолетовый и, наконец, ярко-черный.
Теперь вы понимаете, чем отличаются маслины от оливок? Сделаем краткий вывод:
Предназначенные на экспорт плоды собирают до полного созревания – этим объясняется яркий цвет;
Спелые ягоды помялись бы в процессе транспортировки и стали непригодны для еды;
Полностью созревшие ягодки чаще всего выступают сырьем для оливкового масла.
Разобрались, какая разница между оливками и маслинами кроется в процессе выращивания и сбора урожая? Переходим к волнующему вопросу, как же получить этот привычный черный цвет продукта.
Как получается черный цвет?
Главная причина кроется в другом – она спрятана в процессе производства, который начинается уже после сбора.
Итак, почему маслины черные, а оливки зеленые, если это ягоды с одного кустарника?
После сбора плоды проходят калибровку – они разделяются по размеру, не всякая ягодка подходит для дальнейшей обработки;
Откалиброванные плоды делятся на две части;
Та половина, которая сохранит естественный незрелый оттенок, отправляется в специальный маринад;
Вторая часть, которая будет окрашена в черный, ссыпается в емкость, куда подается сжатый кислород;
Под воздействием кислорода ягоды находятся от 7 до 12 дней. В результате процессов окисления мякоть обретает чернильный оттенок;
Полученные черные маслины отправляются в рассол-маринад.
Вы понимаете, каково истинное отличие маслин и оливок, в чем разница между двумя разноцветными ягодками? Это открытие позволит вам больше не сомневаться, какую баночку выбрать в магазине, какому продукту отдать предпочтение.
Давайте теперь обсудим, что лучше – маслины или оливки, существует ли разница в составе готового продукта или ее нет.
Итак, почему маслины черные, а оливки зеленые, если это ягоды с одного кустарника?
После сбора плоды проходят калибровку – они разделяются по размеру, не всякая ягодка подходит для дальнейшей обработки;
Откалиброванные плоды делятся на две части;
Та половина, которая сохранит естественный незрелый оттенок, отправляется в специальный маринад;
Вторая часть, которая будет окрашена в черный, ссыпается в емкость, куда подается сжатый кислород;
Под воздействием кислорода ягоды находятся от 7 до 12 дней. В результате процессов окисления мякоть обретает чернильный оттенок;
Полученные черные маслины отправляются в рассол-маринад.
Вы понимаете, каково истинное отличие маслин и оливок, в чем разница между двумя разноцветными ягодками? Это открытие позволит вам больше не сомневаться, какую баночку выбрать в магазине, какому продукту отдать предпочтение.
Давайте теперь обсудим, что лучше – маслины или оливки, существует ли разница в составе готового продукта или ее нет.
Что полезнее?
В этой части обзора мы будем активно развеивать сложившиеся мифы – в частности, что полезнее, оливки или маслины. Плоды одного и того же дерева обладают одинаковым составом, в который входят:
Кальций и фосфор;
Витамины группы В;
Медь и железо;
Олеиновая кислота;
Магний и селен;
Витамин Е;
Цинк и натрий;
Фолиевая кислота;
Холин и витамин К.
Разница в химическом составе отсутствует – но можно выделить незначительные отличия в содержании масла. В черных ягодах его больше, что обусловлено способом производства, поэтому они отличаются такими показателями (на сто грамм):
168 Ккал;
1,4 г белка;
16 г жиров;
4,7 г углеводов.
Тогда как зеленые плоды имеют следующие характеристики (на 100 грамм):
145 Ккал;
1 г белка;
15,3 г жиров;
0,6 г углеводов.
Интересный факт! Косточки обладают способностью перевариваться в организме – если вы случайно проглотили ее, ничего страшного, но это не значит, что нужно есть плоды с косточками.
Чуть позже мы обсудим, в чем польза оливок и маслин, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разницы в полезных свойствах и положительном влиянии на организм человека между ними нет.
Кальций и фосфор;
Витамины группы В;
Медь и железо;
Олеиновая кислота;
Магний и селен;
Витамин Е;
Цинк и натрий;
Фолиевая кислота;
Холин и витамин К.
Разница в химическом составе отсутствует – но можно выделить незначительные отличия в содержании масла. В черных ягодах его больше, что обусловлено способом производства, поэтому они отличаются такими показателями (на сто грамм):
168 Ккал;
1,4 г белка;
16 г жиров;
4,7 г углеводов.
Тогда как зеленые плоды имеют следующие характеристики (на 100 грамм):
145 Ккал;
1 г белка;
15,3 г жиров;
0,6 г углеводов.
Интересный факт! Косточки обладают способностью перевариваться в организме – если вы случайно проглотили ее, ничего страшного, но это не значит, что нужно есть плоды с косточками.
Чуть позже мы обсудим, в чем польза оливок и маслин, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разницы в полезных свойствах и положительном влиянии на организм человека между ними нет.
Мифы
Многие уверены, что черные ягодки не так полезны из-за добавления красителя. Это не совсем так:
В производстве не используются искусственные красители;
Во время обработки плодов вместе с кислородом подается глюконат железа;
Именно глюконат железа отвечает за черный оттенок;
Вещество является химическим, но используется в ограниченном количестве, а потому безвредно;
Эта технология используется десятилетиями и была популярна еще до появления искусственных красителей.
Развенчаем еще одно убеждение – многие считают черные плоды более спелыми, нежели зеленые. В качестве аргументы приводится разная степень твердости и горечи плодов. Мы ответим на это заблуждение так:
Горький привкус удаляется еще во время производства, путем добавления специальных солей;
Мягкость конечного продукта зависит исключительно от использованного рассола.
В производстве не используются искусственные красители;
Во время обработки плодов вместе с кислородом подается глюконат железа;
Именно глюконат железа отвечает за черный оттенок;
Вещество является химическим, но используется в ограниченном количестве, а потому безвредно;
Эта технология используется десятилетиями и была популярна еще до появления искусственных красителей.
Развенчаем еще одно убеждение – многие считают черные плоды более спелыми, нежели зеленые. В качестве аргументы приводится разная степень твердости и горечи плодов. Мы ответим на это заблуждение так:
Горький привкус удаляется еще во время производства, путем добавления специальных солей;
Мягкость конечного продукта зависит исключительно от использованного рассола.
Польза и вред плодов
А сейчас, давайте обсудим пользу и вред оливок и маслин – начнем с положительных качеств, которыми они обладают.
Снижают риск возникновения и развития заболеваний сердца и сосудов;
Препятствуют повышению уровня холестерина;
Помогают расщепить внутриклеточный жир, а значит – способствуют похудению;
Нейтрализуют окислительные процессы в организме, препятствуют образованию свободных радикалов;
Олеиновая кислота оказывает обезболивающее действие;
Помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей;
Являются природным блокатором гистаминных рецепторов – снижае=ют степень возникновения аллергических реакций;
Улучшают кровоснабжение;
Помогают при астме;
Нормализуют артериальное давление;
Обладают противовоспалительными свойствами;
Улучшают перистальтику кишечника и питают необходимой клетчаткой;
Стимулируют кислородный обмен;
Оказывают благотворное влияние на повышение иммунитета;
Повышают количество лимфоцитов.
Снижают риск возникновения и развития заболеваний сердца и сосудов;
Препятствуют повышению уровня холестерина;
Помогают расщепить внутриклеточный жир, а значит – способствуют похудению;
Нейтрализуют окислительные процессы в организме, препятствуют образованию свободных радикалов;
Олеиновая кислота оказывает обезболивающее действие;
Помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей;
Являются природным блокатором гистаминных рецепторов – снижае=ют степень возникновения аллергических реакций;
Улучшают кровоснабжение;
Помогают при астме;
Нормализуют артериальное давление;
Обладают противовоспалительными свойствами;
Улучшают перистальтику кишечника и питают необходимой клетчаткой;
Стимулируют кислородный обмен;
Оказывают благотворное влияние на повышение иммунитета;
Повышают количество лимфоцитов.
Нужно отметить и некоторый возможный вред. Чрезмерное потребление может оказывать легкое слабительное действие.
Воздержаться от употребления стоит в следующих случаях:
Проблемы с желчным пузырем и почками;
Наличие аллергической реакции на продукт.
Мы раскрыли вам все тайны – теперь вы в курсе, существует ли разница между любимыми продуктами. Покупайте хорошие, качественные оливки – и приятного аппетита!
Воздержаться от употребления стоит в следующих случаях:
Проблемы с желчным пузырем и почками;
Наличие аллергической реакции на продукт.
Мы раскрыли вам все тайны – теперь вы в курсе, существует ли разница между любимыми продуктами. Покупайте хорошие, качественные оливки – и приятного аппетита!
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