Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея. Как выжить на дне пищевой цепочки?

Хорошо, когда ты — любимчик эволюции. Твои лапищи мощны, кожа шерстиста, а под ней бугрятся стальные мускулы. Все вокруг — твоя добыча, а ты сам — воплощение опасности и страха. Но что, если твои предки проиграли в генетическую лотерею? Что, если ты выглядишь как насмешка природы среди крутых родственничков-змей? Что же, значит ты — техасская слепая змея.
Шнурок длиной в 30 сантиметров просто не может не быть скрытным — беззащитную малышку хомячат даже особо борзые насекомые. Поэтому змеечервю приходится закапываться поглубже в недра засушливых Мексиканских пустошей и не высовываться оттуда, пока ну очень сильно не захочется кушать. Но эволюция решила усложнить бедолаге жизнь ещё сильнее. Тело змейки лишилось какой-никакой защиты — чешуи. Вместо глаз — две горошинки, едва отличающие свет от тьмы. Челюсти животины слабые и практически бесполезные.
Но в маленькой змейке живёт дух настоящего воина! Рептилия выживает даже несмотря на все козни матушки-природы. Свой хвост слепыш превратил во вторую голову. Им змея могёт прорывать ходы и ползать попой вперёд. А ещё в момент опасности змейка «кусает» своего врага именно псевдолицом, отвлекая внимание от своей настоящей черепушки и всего её содержимого.
Но когда голод гонит слепозмейку на поиски съестного, животине приходится выходить на поверхность. Малышка безжалостно потрошит личинок жуков, муравьёв и термитов, сохраняя экологическое равновесие в округе. А для того, чтобы резкие и дерзкие общественные насекомые не скушали её саму, она выделяет мерзкую слизь. Муравьи со своим сверхчувствительным обонянием приближаться к такой вони не рискуют.
Есть у змеи и ещё один совсем неожиданный источник пропитания. Североамериканские совы, их верные союзники, аккуратно доставляют рептилий прямо к пиршественному столу — в своё гнездо. Дело в том, что совиные квартиры прямо-таки переполнены паразитической гадостью, живущей как на остатках блюд, подаваемых совятам, так и на самой молодёжи.
Оказавшись в гнезде, слепая змея с удовольствием принимается за работу, стремительно улучшая санитарные условия гнезда. Правда, даже здесь она не может почувствовать себя в полной безопасности: детишки пернатых глупы и всегда голодны, поэтому они с радостью схомячат позвоночную макаронину.
А вот про личную жизнь змей почти ничего неизвестно. Выставлять на всеобщее обозрение свои интимные дела рептилии не любят, так что учёные до сих пор гадают, когда у них проходит брачный сезон, и как они ЭТИМ занимаются. Известно только то, что змея откладывает не более 2 яиц за раз, откуда выходят уже полностью сформированные змейки поменьше.
Моя оценка техасской слепой змее: 7 из 10. На дне пищевой цепочки почти невозможно выживать, но наша героиня раз за разом доказывает, что невозможное возможно.
Источник:
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