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Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея. Как выжить на дне пищевой цепочки?

Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея. Как выжить на дне пищевой цепочки? (7 фото)

Автор:
27 сентября 2020 09:25
Сообщество : Животные
Метки: змеи   интересно   факты   
261
7

Хорошо, когда ты — любимчик эволюции. Твои лапищи мощны, кожа шерстиста, а под ней бугрятся стальные мускулы. Все вокруг — твоя добыча, а ты сам — воплощение опасности и страха. Но что, если твои предки проиграли в генетическую лотерею? Что, если ты выглядишь как насмешка природы среди крутых родственничков-змей? Что же, значит ты — техасская слепая змея.

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Метки: змеи   интересно   факты   
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Weddaan Полчаса назад
Еле-еле этот машинный рерайт осилил до середины
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