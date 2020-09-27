Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея. Как выжить на дне пищевой цепочки?

А вот про личную жизнь змей почти ничего неизвестно. Выставлять на всеобщее обозрение свои интимные дела рептилии не любят, так что учёные до сих пор гадают, когда у них проходит брачный сезон, и как они ЭТИМ занимаются. Известно только то, что змея откладывает не более 2 яиц за раз, откуда выходят уже полностью сформированные змейки поменьше.