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Племянник наркобарона нашел неожиданное наследство

Племянник наркобарона нашел неожиданное наследство (8 фото)

Автор:
25 сентября 2020 17:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Пабло Эскобар   наркобарон   наследство   новости   племянник   спрятанные деньги   фамильный особняк   
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Николас Эскобар,племянник знаменитого наркобарона Пабло Эскобара, обнаружил $20 миллионов в стене фамильного особняка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Пабло Эскобар   наркобарон   наследство   новости   племянник   спрятанные деньги   фамильный особняк   
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12  комментариев
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49k
pynh 3 часа назад
Зачем рассказал об этом?
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6k
? ? ? 7 минут назад
больше бы удивился, если б он там ничего не нашел..
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29k
Элек Мек 12 минут назад
Про остальное скромно умолчал.
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3k
McGui Полчаса назад
по всей Колумбии спрятаны деньги - они их тупо не знали, где хранить. раздавали даже медельинцам, пачками... неплохой фильм про похожее: Тройная Граница - https://www.kinopoisk.ru/film/470464/https://www.kinopoisk.ru/film/470464/
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3k
samsr 40 минут назад
Болонка высерла сенсасьен
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1k
anatolis Час назад
а мешки с деньгами то где? миллион долларов в купюрах по сто весят десять кг, так что этот пакетик что на фото ни как не может быть двадцаткой лямов
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563
Алексей anatolis Полчаса назад
Ну это же заначка давнишняя, еще из начала 90-ых. Тогда еще в ходу были тысячедолларовые купюры.
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7k
Сатанеев 2 часа назад
Тема ходила, что Эскобар тратил тысячу баксов в месяц только на резинки для перетягивания пачек денег. И что есть, в таком случае, эти сгнившие 20 лимонов? 10 копеек, которые закатились под диван и вам лень нагнуться, чтобы их достать.
Думается мне, племяш спектакль играет - втихаря делится с властью и на СМИ такие театры устраивает. Какого х.. он вообще там живёт, в доме, построенном на наркоте? Что-то тут нечисто
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Я тоже раз нашел таник деда:бутылка портвейна 777 ,червонец и вставную челюсь
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13k
Александр Сучков 3 часа назад
"Племянник Пабло Эскобара, колумбийского корля наркотиков, нашел пластиковый пакет с $20 миллионами"
фото пакета не намекает на 20 млн. долляров. В одном миллионе, если по 100 зеленых,- около 10 кг. Если банкноты меньшего номинала, то больше по весу. В 20 млн- 200 кг. Он нашел пакет! чета говницом попахивает))))))
https://investingnotes.trade/skolko-vesyat-dengi.htmlhttps://investingnotes.trade/skolko-vesyat-dengi.html
Всем привет)))
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31k
kalinser 3 часа назад
Так как эти мульены,заработаны на наркоте... конфискуют их.
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