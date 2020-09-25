Племянник наркобарона нашел неожиданное наследство

Николас Эскобар,племянник знаменитого наркобарона Пабло Эскобара, обнаружил $20 миллионов в стене фамильного особняка.
Племянник Пабло Эскобара, колумбийского корля наркотиков, нашел пластиковый пакет с $20 миллионами в стене одного из домов, принадлежавших его дяде. По словам Николаса Эскобара, у него было видение, которое помогло ему найти деньги в стене семейного дома в колумбийском Медельине.
По словам Николаса, он уже не впервые находит в дядином доме деньги, которые тот когда-то прятал от полиции, но эта находка стала самой крупной. В стенной нише, помимо денег, были замурованы пишущая машинка, фотоаппарат, спутниковые телефоны, непроявленная фотопленка и золотая ручка.
Эскобар, убитый в 1993 году в перестрелке с полицией, в 1980-х, на пике своей власти, стоял на 7-м месте в списке самых богатых людей мира. Оставленное им состояние оценивается в $30 миллиардов. По свидетельствам экстепртов, Медельинский картель под руководством Эскобара контролировал 80% поставок наркотиков из Колумбии в США. О спрятанных им сокровищах ходили легенды.
Николас Эскобар рассказал о видении, которое помогло ему найти сокровище. "Всякий раз, когда я сидел в гостиной и смотрел на праковку, я видел, как какой-то мужчина входил в это место в стене и исчезал". По словам наследника наркобарона, в замурованной нише стояла жуткая вонь - "в тысячу раз хуже, чем если бы там кто-то умер". Часть денег, обнаруженных в тайнике, успела полностью или частично сгнить от сырости.
Пабло Эскобар занялся торговлей наркотиками в 1970-х. Сплотив вокруг себя наиболее сильные группировки, он стал настоящим королем наркоторговли. Эскобар развязал в стране настоящий террор, однако при этом он был крупным благотворителем и поддерживал футбольные клубы Колумбии. В расцвете своей криминальной карьеры Эскобар решил двинуться во власть, но совместными усилиями правительств Колумбии и США его удалось выдавить из политики.
Эскобар переправлял через границу до 15 тонн кокаина ежедневно, доход Медельинского картеля составлял $420 миллионов в неделю. н долго оставался неуловимым для полиции, однако 2 декабря 1993 года полицейские все же выследили его в пригороде Медельина. Завязалась перестрелка, Эскобар вместе со своим телохранителем попытался уйти по крышам, но был застрелен. Его до сих пор помнят в Колумбии, хотя и относятся к нему по-разному: некоторые считают злодеем и террористом, другие называют современным Робин Гудом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Пабло Эскобар наркобарон наследство новости племянник спрятанные деньги фамильный особняк
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Думается мне, племяш спектакль играет - втихаря делится с властью и на СМИ такие театры устраивает. Какого х.. он вообще там живёт, в доме, построенном на наркоте? Что-то тут нечисто
фото пакета не намекает на 20 млн. долляров. В одном миллионе, если по 100 зеленых,- около 10 кг. Если банкноты меньшего номинала, то больше по весу. В 20 млн- 200 кг. Он нашел пакет! чета говницом попахивает))))))
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Всем привет)))