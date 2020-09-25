Племянник наркобарона нашел неожиданное наследство

Эскобар переправлял через границу до 15 тонн кокаина ежедневно, доход Медельинского картеля составлял $420 миллионов в неделю. н долго оставался неуловимым для полиции, однако 2 декабря 1993 года полицейские все же выследили его в пригороде Медельина. Завязалась перестрелка, Эскобар вместе со своим телохранителем попытался уйти по крышам, но был застрелен. Его до сих пор помнят в Колумбии, хотя и относятся к нему по-разному: некоторые считают злодеем и террористом, другие называют современным Робин Гудом.