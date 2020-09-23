На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов

Одна из групп дельфинов застряла не более чем в 100 метрах от лодочной пристани. "Они машут плавниками и пытаются самостоятельно сняться с мели. Это не очень хорошо для них", - рассказала Дека. Спеиалисты природоохранной службы призвали местных жителей не подходить слишком близко к месту происшествия. "Это крупные дикие животные, и те, кто не имеет опыта обращения с ними, в том числе в подобном стрессовом состоянии, могут подвергнуть себя опасности", - заявили они.