На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов

Экологам и зоозащитникам Тасмании пришлось спасать около 270 дельфинов-гринд, выбросившихся на песчаную отмель на одном из побережий Тасмании. Несмотря на усилия спасателей, часть животных погибла. Спасательные работы продолжаются до сих пор.
Властям Тасмании пришлось предпринять недюжинные усилия, чтобы спасти стадо из 270 дельфинов-гринд, выбросившихся на отдаленное песчаное побережье на западе острова. К месту происшествия прибыли специалисты по морским млекопитающим, представители полиции и государственной службы охраны природы, спасатели, однако 25 животных умерли, не дождавшись помощи. По оценкам специалистов,работы продлятся несколько дней.
Как рассказала представитель службы парков и дикой природы Тасмании Нис Дека, специалисты несколько часов разрабатывали план по спасению животных, после чего во вторник утром приступили к его реализации. На то, чтобы снять всех дельфинов с мели, по оценкам экспертов, потребуется несколько дней.
Одна из групп дельфинов застряла не более чем в 100 метрах от лодочной пристани. "Они машут плавниками и пытаются самостоятельно сняться с мели. Это не очень хорошо для них", - рассказала Дека. Спеиалисты природоохранной службы призвали местных жителей не подходить слишком близко к месту происшествия. "Это крупные дикие животные, и те, кто не имеет опыта обращения с ними, в том числе в подобном стрессовом состоянии, могут подвергнуть себя опасности", - заявили они.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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