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На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов

На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов (5 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   гринды   дельфины   новости   происшествие   спасательная операция   спасение   тасмания   
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Экологам и зоозащитникам Тасмании пришлось спасать около 270 дельфинов-гринд, выбросившихся на песчаную отмель на одном из побережий Тасмании. Несмотря на усилия спасателей, часть животных погибла. Спасательные работы продолжаются до сих пор.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   гринды   дельфины   новости   происшествие   спасательная операция   спасение   тасмания   
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2  комментария
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Yasen_Perec 54 минуты назад
У китов и дельфинов группы, но никак не стадо.
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Росомаха 23 минуты назад
Это они к Фарерским островам плыть не хотят...
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