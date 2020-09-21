Паром с 300 пассажирами сел на мель в Балтийском море

Паром Amorella компании Viking Line с 300 людьми на борту сел на мель между Финляндией и Швецией, в районе острова Ярсё Аландского архипелага. Паром курсирует между Турку и Стокгольмом, его основные пассажиры в выходные дни - финские туристы, решившие повеселиться в столице Швеции. Однако в этот раз веселья не получилось: паром крепко застрял на мели, и после нескольких часов ожидания береговая охрана эвакуировала на берег более 200 пассажиров и 80 членов экипажа.