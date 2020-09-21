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Паром с 300 пассажирами сел на мель в Балтийском море

Паром с 300 пассажирами сел на мель в Балтийском море (8 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 10:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Викинг лайн   мель   новости   паром   финляндия   чрезвычайное происшествие   эвакуация   
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Паром компании "Викинг Лайн", курсировавший между Турку и Стокгольмом, сел на мель в Балтийском море недалеко от берегов Финляндии. Пассажиров, среди которых было 11 россиян, успешно эвакуировали.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Викинг лайн   мель   новости   паром   финляндия   чрезвычайное происшествие   эвакуация   
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