Паром с 300 пассажирами сел на мель в Балтийском море

Паром компании "Викинг Лайн", курсировавший между Турку и Стокгольмом, сел на мель в Балтийском море недалеко от берегов Финляндии. Пассажиров, среди которых было 11 россиян, успешно эвакуировали.
Паром Amorella компании Viking Line с 300 людьми на борту сел на мель между Финляндией и Швецией, в районе острова Ярсё Аландского архипелага. Паром курсирует между Турку и Стокгольмом, его основные пассажиры в выходные дни - финские туристы, решившие повеселиться в столице Швеции. Однако в этот раз веселья не получилось: паром крепко застрял на мели, и после нескольких часов ожидания береговая охрана эвакуировала на берег более 200 пассажиров и 80 членов экипажа.
По словам Яна Хансена, генерального директора Viking Line, авария произошла из-за проблем с рулевым управлением парома.
По словам Хансена, в одном из отсеков корабля обнаружена протечка, однако побывавшие на борту представители береговой охраны эту информацию не подтверждают. Начато расследование происшествия.
Паромы Viking Line вмещают до 2500 пассажиров. Раньше они постоянно ходили в Стокгольм с полной загрузкой, однако из-за эпидемии коронавируса число пассажиров очень сильно снизилось. Это можно считать удачным обстоятельством в связи с аварией.
Всем эвакуированным обеспечили временное размещение в гостиницах города Свино Аландского архипелага.
Среди пассажиров парома Amorella оказались 11 граждан России. Они также были эвакуированы с парома и размещены в Свино. Никто из них не пострадал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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