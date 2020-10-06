Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана

Тем не менее, несмотря на вердикт медиков, Брендон еще четыре дня оставался пристегнут к кровати наручников, а постоянно присутствовавший в его палате полицейский следил за ним. Это происходило вопреки рекомендациям врачей, говоривших, что для восстановления после инсульта ему нужно вставать и двигаться.

"Я не понимаю, почему меня держали в наручниках, как преступника, хотя они знали, что у меня инсульт? - возмущается Брендон. - Если ты совершил ошибку, ее надо исправить. Но они, даже зная об этом, не отстегивали меня и были очень враждебны к моей семье".

Позже все обвинения с Брендона были сняты. Теперь он добивается того. чтобы полицейские были наказаны за несправедливые действия в его адрес.