Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана

54-летний житель Нью-Йорка Фрэнк Брендон подал в суд на нью-йоркских полицейских, котор ые четыре дня держали его прикованным наручниками к больничной койке, приняв за наркомана. Как сообщили позднее врачи, Фрэнк перенес инсульт, однако и это не заставило полицейских избавить его от наручников.
54-летний житель Гарлема Фрэнк Брендон был обвинен полицией в вождении машины в состоянии наркотического опьянения. Мужчину, потерявшего сознание за рулем, полицейские доставили в госпиталь и приковали к койке наручниками. Вскоре врачи сообщили им, что у Брендона инсульт, а наркотиков в его организме нет. Но и тогда с него не сразу сняли наручники, в которых он пролежал, в общей сложности. четыре дня. Происшествие случилось в ноябре 2019 года, однако Фрэнк совсем недавно поднялся на ноги. Теперь он подал в суд на полицейский департамент Нью-Йорка.
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Брендон. отец пятерых детей, ехал домой, навестив сына и внука, когда ему стало плохо прямо в машине. Сознание у него помутилось, он уже не мог управлять своими руками, из-за чего столкнулся с другой машиной. Ее водитель, увидев перекошенное лицо Брендона, обвинил его в употреблении наркотиков. Приехавшие полицейские обвинение поддержали и забрали его в участок.
В участке Брендона поочередно протестировали на "трубке", взяли анализ мочи и проверили на детекторе лжи. Все анализы показали, что в его организме нет ни алкоголя, ни наркотиков. тем не менее. полицейские продолжали обвинять его, заявив, что у него на лице - белый порошок. Тем временем мужчине стало совсем плохо, он стал терять сознание, его трясло. Мужчину отвезли в госпиталь Гарлема, где пристегнули к кровати наручниками. У него повторно взяли анализы, которые вновь подтвердили отсутствие наркотиков в организме. Врачи быстро разобрались, что Брендон демонстрирует классическую картину инсульта.
Тем не менее, несмотря на вердикт медиков, Брендон еще четыре дня оставался пристегнут к кровати наручников, а постоянно присутствовавший в его палате полицейский следил за ним. Это происходило вопреки рекомендациям врачей, говоривших, что для восстановления после инсульта ему нужно вставать и двигаться.
"Я не понимаю, почему меня держали в наручниках, как преступника, хотя они знали, что у меня инсульт? - возмущается Брендон. - Если ты совершил ошибку, ее надо исправить. Но они, даже зная об этом, не отстегивали меня и были очень враждебны к моей семье".
Позже все обвинения с Брендона были сняты. Теперь он добивается того. чтобы полицейские были наказаны за несправедливые действия в его адрес.
"Я не понимаю, почему меня держали в наручниках, как преступника, хотя они знали, что у меня инсульт? - возмущается Брендон. - Если ты совершил ошибку, ее надо исправить. Но они, даже зная об этом, не отстегивали меня и были очень враждебны к моей семье".
Позже все обвинения с Брендона были сняты. Теперь он добивается того. чтобы полицейские были наказаны за несправедливые действия в его адрес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Знаю, что это такое.
ещё и про стоимость вспомнил. поди угандошить ради наследства хотел