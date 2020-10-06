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Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана

Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана (5 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Фрэнк Брендон   инсульт   наручники   новости   нью-йорк   полицейская ошибка   суд   
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54-летний житель Нью-Йорка Фрэнк Брендон подал в суд на нью-йоркских полицейских, котор ые четыре дня держали его прикованным наручниками к больничной койке, приняв за наркомана. Как сообщили позднее врачи, Фрэнк перенес инсульт, однако и это не заставило полицейских избавить его от наручников.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Фрэнк Брендон   инсульт   наручники   новости   нью-йорк   полицейская ошибка   суд   
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11  комментариев
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19k
Батончик с маком Час назад
пущай радуется что очко не разворотили в поисках наркоты. давно известно что негров прячущих кокаин в жопе называют "баунти"
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 15 минут назад
Теряют американские полицейские хватку. Пристрелили бы и всех делов то
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28k
Alex 22 минуты назад
Так он был черным, да еще и в пятницу скорее всего
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317
Nane First NameLast 23 минуты назад
А нефиг быть черным. Наверняка была ориентировка. И это чудо попадало под описание погромщиков BLM. Ну и что что у погрощика инсульт? Мед. помощь он же получал? Получал. его ж не на бутылку посадили.
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4k
Дмитрий 39 минут назад
Да хз... Как-то очень странная история, и темная, к тому же)) Каким бы застегнутым не было полицейское сообщество но просто так у кровати они бы вряд ли сидели, да и еще и с наручниками. Зуб даю, последний, что там не все так чисто и однозначно было. Просто сейчас мы прочитали версию его юриста, версию департамента хотелось бы еще увидеть.
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37k
Александр 47 минут назад
Видят черножопого - сразу ассоциация либо нарк либо псих косит
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3k
Sanar Александр 38 минут назад
Либо ствол из опы достанет)
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17k
BillyBonzz 55 минут назад
Потому что даже инсультный ниггер мог открутит монитор, висящий перед ним и с ним убежать, чтобы тут же его толкнуть. Все сделали правильно.
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1k
Игорь BillyBonzz Полчаса назад
Инсульта тебе, бро, от души. Повеселишься.
Знаю, что это такое.
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17k
BillyBonzz Игорь Полчаса назад
ну а тебе онкологии мозга тогда от всего сердца желаю ( знаю тоже что это такое и сколько стоит, лечил родственника)
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1k
Ям BillyBonzz 2 минуты назад
над родственником тоже прикалывался?
ещё и про стоимость вспомнил. поди угандошить ради наследства хотел
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