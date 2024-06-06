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Детям Майкла Джексона закрыли доступ к деньгам трастового фонда

Детям Майкла Джексона закрыли доступ к деньгам трастового фонда

Автор:
06 июня 2024 14:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Майкл Джексона   дети звезды   налоговая проверка   налоговая служба   наследство   трастовый фонд   шоубизнес   
2022
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Дети Майкла Джексона не могут получить деньги из его трастового фонда из-за проблем с налоговой службой. До тех пор, пока ситуация не разрешится, они вынуждены финансово полагаться лишь на «семейное пособие».

У Майкла Джексона трое детей: Принс, которому сейчас 27 лет, Пэрис, которой сейчас 26 лет, и Бланкет «Биги», которому сейчас 22 года. Каждый из них считается бенефициаром его трастового фонда, в то время как его мать, Кэтрин, которой сейчас 94 года, является единственным бенефициаром специального подфонда в его завещании.


Однако в настоящее время им запрещено получать какие-либо деньги из трастового фонда, пока налоговая служба не урегулирует финансовый спор, который длится уже несколько лет.

После налоговой проверки фонд получил извещение о недостаче, в котором утверждалось, что его активы были явным образом недооценены и это привело к задолженности в «700 миллионов долларов в виде налогов и штрафов». Однако распорядители имущества певца оспорили эти заявления в налоговом суде и выиграли дело еще в 2021 году.

С тех пор фонд подал еще одно ходатайство о пересмотре стоимости музыкального каталога Джексона, известного как Mijac. Поскольку ходатайство еще не рассмотрено, стоимость имущества для целей налогообложения еще не определена. Как только она будет определена, наследство и налоговая служба должны утвердить величину вычета, чтобы вынести окончательное решение.


На фоне этой борьбы адвокаты потребовали, чтобы часть имущества Джексона была распределена между его наследниками. Однако эта просьба была отклонена. Налоговая служба заявила, что причина отказа в том, что они «не могут рассчитать, какая именно сумма может быть распределена без последствий в настоящее время».

Вместо того чтобы переводить деньги в семейный траст Майкла Джексона, налоговые органы предлагают обеспечить его детей и мать «семейным пособием». Представитель трастового фонда Джексона сделал заявление о том, что это предложение «полностью ошибочно и неверно».


«В ежегодных отчетах, предоставляемых в суд по делам о завещании, которые находятся в открытом доступе, каждый может увидеть, что трастовый фонд выделяет матери и детям Майкла очень значительные суммы денег на их содержание, — сказал он. — У фонда очень дружеские отношения с детьми Майкла, и когда им что-то нужно, мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что о них хорошо позаботятся, как того хотел бы Майкл».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Майкл Джексона   дети звезды   налоговая проверка   налоговая служба   наследство   трастовый фонд   шоубизнес   
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18  комментариев
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4k
DVPET 2 часа назад
Даже не знаю как выразить всю бурю эмоций по этому поводу...
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3k
Lena 7 минут назад
Хотелось бы посочувствовать, но нет... не получается.
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35k
Ego sum qui sum 11 минут назад
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426
Кукер 23 минуты назад
А почему дети белые?Я думал, что космет5ологические изменения не влияют на ДНК и н передаются по наследству
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
А "папа" принимал участие в создании детишек?
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11k
vasilykopkov 39 минут назад
Все как один - просто копии "папы"...
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1k
Граф Андрий 41 минуту назад
не знаю как вы, а я б дочке мишги вдуль
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35k
Korolev 54 минуты назад
Это что-то на богатом?
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7k
Трям 2 часа назад
Они приемные чтоль?
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Это все потому, что они белые))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1877 постов (1792 в горячем)

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