Детям Майкла Джексона закрыли доступ к деньгам трастового фонда

Дети Майкла Джексона не могут получить деньги из его трастового фонда из-за проблем с налоговой службой. До тех пор, пока ситуация не разрешится, они вынуждены финансово полагаться лишь на «семейное пособие».
У Майкла Джексона трое детей: Принс, которому сейчас 27 лет, Пэрис, которой сейчас 26 лет, и Бланкет «Биги», которому сейчас 22 года. Каждый из них считается бенефициаром его трастового фонда, в то время как его мать, Кэтрин, которой сейчас 94 года, является единственным бенефициаром специального подфонда в его завещании.
Однако в настоящее время им запрещено получать какие-либо деньги из трастового фонда, пока налоговая служба не урегулирует финансовый спор, который длится уже несколько лет.
Проблемы начались в 2021 году
После налоговой проверки фонд получил извещение о недостаче, в котором утверждалось, что его активы были явным образом недооценены и это привело к задолженности в «700 миллионов долларов в виде налогов и штрафов». Однако распорядители имущества певца оспорили эти заявления в налоговом суде и выиграли дело еще в 2021 году.
Было подано еще одно ходатайство
С тех пор фонд подал еще одно ходатайство о пересмотре стоимости музыкального каталога Джексона, известного как Mijac. Поскольку ходатайство еще не рассмотрено, стоимость имущества для целей налогообложения еще не определена. Как только она будет определена, наследство и налоговая служба должны утвердить величину вычета, чтобы вынести окончательное решение.
На фоне этой борьбы адвокаты потребовали, чтобы часть имущества Джексона была распределена между его наследниками. Однако эта просьба была отклонена. Налоговая служба заявила, что причина отказа в том, что они «не могут рассчитать, какая именно сумма может быть распределена без последствий в настоящее время».
Налоговая сказала «нет»
Вместо того чтобы переводить деньги в семейный траст Майкла Джексона, налоговые органы предлагают обеспечить его детей и мать «семейным пособием». Представитель трастового фонда Джексона сделал заявление о том, что это предложение «полностью ошибочно и неверно».
«В ежегодных отчетах, предоставляемых в суд по делам о завещании, которые находятся в открытом доступе, каждый может увидеть, что трастовый фонд выделяет матери и детям Майкла очень значительные суммы денег на их содержание, — сказал он. — У фонда очень дружеские отношения с детьми Майкла, и когда им что-то нужно, мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что о них хорошо позаботятся, как того хотел бы Майкл».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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