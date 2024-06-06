Детям Майкла Джексона закрыли доступ к деньгам трастового фонда

У Майкла Джексона трое детей: Принс, которому сейчас 27 лет, Пэрис, которой сейчас 26 лет, и Бланкет «Биги», которому сейчас 22 года. Каждый из них считается бенефициаром его трастового фонда, в то время как его мать, Кэтрин, которой сейчас 94 года, является единственным бенефициаром специального подфонда в его завещании.

Однако в настоящее время им запрещено получать какие-либо деньги из трастового фонда, пока налоговая служба не урегулирует финансовый спор, который длится уже несколько лет.