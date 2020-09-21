В России предложили сохранить выплаты безработным родителям, увеличив их в три раза

Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить пособие по безработице родителям несовершеннолетних детей и увеличить выплаты. Эта идея включена в предложения ФНПР к проекту Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством РФ на 2021–2023 годы. Как пишут "Известия", сейчас предложения на стадии рассмотрения.



Уточняется, что инициатива заключается не только в сохранении пособия, которое сейчас получают безработные родители, а ещё и в увеличении суммы пособия. Если раньше родители получали три тысячи рублей, то в предложении ФНПР отмечают, что размер выплаты должен быть на уровне прожиточного минимума на ребёнка — в целом по стране он составляет чуть менее 11 тысяч рублей.

Комментировать предложение пока преждевременно, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии).

Однако, Россияне не в восторге от этой новости. По мнению многих, перед тем как заводить детей нужно сначала работу найти, а не на пособия надеяться.