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В России предложили сохранить выплаты безработным родителям, увеличив их в три раза

В России предложили сохранить выплаты безработным родителям, увеличив их в три раза (4 фото)

Автор:
21 сентября 2020 12:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   выплаты   дети   интересное   новости   
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В связи с коронавирусом безработным родителям несовершеннолетних детей с марта выплачивали по три тысячи рублей. ФНПР предложила сделать ежемесячные выплаты безработным родителям постоянными, увеличив их.

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Метки: ynews   выплаты   дети   интересное   новости   
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2  комментария
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Алекс Юстасов 41 минуту назад
Нужна работа, уверенность в завтрашнем дне, развитие экономики, образование, медицина. А не эти жалкие подачки, которые плодят паразитов.
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