В России предложили сохранить выплаты безработным родителям, увеличив их в три раза

В связи с коронавирусом безработным родителям несовершеннолетних детей с марта выплачивали по три тысячи рублей. ФНПР предложила сделать ежемесячные выплаты безработным родителям постоянными, увеличив их.
Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить пособие по безработице родителям несовершеннолетних детей и увеличить выплаты. Эта идея включена в предложения ФНПР к проекту Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством РФ на 2021–2023 годы. Как пишут "Известия", сейчас предложения на стадии рассмотрения.
Уточняется, что инициатива заключается не только в сохранении пособия, которое сейчас получают безработные родители, а ещё и в увеличении суммы пособия. Если раньше родители получали три тысячи рублей, то в предложении ФНПР отмечают, что размер выплаты должен быть на уровне прожиточного минимума на ребёнка — в целом по стране он составляет чуть менее 11 тысяч рублей.
Комментировать предложение пока преждевременно, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии).
Однако, Россияне не в восторге от этой новости. По мнению многих, перед тем как заводить детей нужно сначала работу найти, а не на пособия надеяться.
С ума сошли ?????— Andrian Runovsky (@lord_andrian) September 21, 2020
Идиоты
И так не хватает рабочих , нет их , из за этих пособий
Никто работать не хочет
Вы вообще бизнес убить хотите
У нас страна бездельников
Нельзя ни в коем случае этого делать
Пусть работают работа для всех есть
А может быть сначала работу найти, а потом детей рожать? Нормальная такая инициатива, вместо того чтобы ждать пособия - самое то!— Vault Girl (@vault_girl666) September 21, 2020
В России могут появиться ежегодные денежные выплаты семьям на покупку товаров для школьников.
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