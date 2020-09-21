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Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки

Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   башня Монпарнас   новости   париж   происшествие   скалолаз   франция   экстремал   
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Неизвестный экстремал забрался на 200-метровую башню Монпарнас в центре Парижа без страховки, не используя технических приспособлений. По окончании восхождения смельчака арестовали поджидавшие его полицейские. О личности таинственного ловкача пока ничего не известно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   башня Монпарнас   новости   париж   происшествие   скалолаз   франция   экстремал   
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5  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Неизвестный залез на башню(с)
...а это это лезет на башню?
-Ооо, это неуловимый Джо.
-Его что, никто поймать не может?
-А кому он нах*й нужен?
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9k
Яромиръ 6 минут назад
....редкий дурак умирает своей смертью
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0
Anna Krajewska 23 минуты назад
Этого парня зовут Marcin Banot - Марцин Банот из города Свентохловице (недалеко от Катовице)
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182
Иван 49 минут назад
По физиономии видно, что он ку-ку
По физиономии видно, что он ку-ку
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917
Шурман Час назад
Первый раз был в Париже в 99 году , поехали на экскурсию , поднялись на фуфловую башню и на этот парнас , лифт там очень бешенный , туда нормуль а вот в низ у многих шла кровь из носа . С его смотровой очень отличный вид на Париж ( точней на тот Париж которым он был 20 лет назад ) . Сейчас в Париже делать не чего , с таким же успехом можно съездить в Марокко или Конго или Алжир .
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