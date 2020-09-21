Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки

Башня Монпарнас высотой 210 метров- самое высокое здание в центре Парижа. Ее превосходит высотой лишь Эйфелева башня, которая, однако, считается расположенной не в центральной части города. Башня Монпарнас была построена в 1973 году. С тех пор лишь один человек залезал на нее, используя лишь собственную физическую силу и ловкость: знаменитый "человек-паук", скалолаз Ален Робер, которому сейчас 58 лет, взбирался на башню в 1995 и в 2015 годах. За его трюки он несколько раз был арестован, хотя много раз участвовал в разрешенных, в том числе, коммерческих мероприятиях. Свидетели недавнего происшествия считают, что неизвестным экстремалом, забравшимся на Монпарнас, был не Робер, хотя эта информация не подтверждена.