Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки

Неизвестный экстремал забрался на 200-метровую башню Монпарнас в центре Парижа без страховки, не используя технических приспособлений. По окончании восхождения смельчака арестовали поджидавшие его полицейские. О личности таинственного ловкача пока ничего не известно.
Неизвестный мужчина забрался на башню Монпарнас в центре Парижа, не пользуясь ни страховочным, ни каким-либо другим вспомогательным оборудованием. Свидетелями сумасшедшего трюка, исполненного таинственным экстремалом, стали сотни людей, некоторые из которых записали происходящее на видео.
По свидетельствам очевидцев, мужчина действовал очень уверенно и решительно шел к цели - вершине 210-метровой башни Монпарнас.
Когда эксремал добрался до верха башни, к нему приблизился представитель полиции в страховочной обвязке и препроводил его к поджидавшим полицейским, взявшим восходителя под арест. Как подтвердил позднее представитель парижской полиции, мужчина был арестован за незаконный трюк. О его личности ничего не сообщается.
Башня Монпарнас высотой 210 метров- самое высокое здание в центре Парижа. Ее превосходит высотой лишь Эйфелева башня, которая, однако, считается расположенной не в центральной части города. Башня Монпарнас была построена в 1973 году. С тех пор лишь один человек залезал на нее, используя лишь собственную физическую силу и ловкость: знаменитый "человек-паук", скалолаз Ален Робер, которому сейчас 58 лет, взбирался на башню в 1995 и в 2015 годах. За его трюки он несколько раз был арестован, хотя много раз участвовал в разрешенных, в том числе, коммерческих мероприятиях. Свидетели недавнего происшествия считают, что неизвестным экстремалом, забравшимся на Монпарнас, был не Робер, хотя эта информация не подтверждена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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...а это это лезет на башню?
-Ооо, это неуловимый Джо.
-Его что, никто поймать не может?
-А кому он нах*й нужен?