Судя по видео внизу, народ пакуют даже не на демонстрации, а просто на улице. Здесь же можно увидеть реакцию на действия силовиков, обычного населения, которое просто живёт, работает и не участвует в проплаченной клоунаде с "протестами" - она (реакция) резко отрицательная. Опасную игру ведёт Александр Григорьевич потому, что, если кукловодам протестующих фриков, раскачав ситуацию, удастся привлечь на свою сторону политически нейтральное население, многим покажется тесно.