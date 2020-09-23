В центре столицы Белоруссии недовольных внезапной инаугурацией Лукашенко начали разгонять с помощью водомётов. На видео попал дебют спецтехники МВД, приобретённой у тех, кто поддерживает протестующих.
Водомёты применялись возле стелы «Минск — город-герой», где группировались участники акции. Силовики со щитами оттеснили демонстрантов непосредственно от стелы, затем рассекли массы протестующих на несколько частей. На этой стадии и были применены спецавтомобили с водомётами марки Predator. Сообщается, что для водомётов использовалась подкрашенная вода, чтобы участники протестов не смогли затеряться среди мирного населения. Далее начались маски-шоу. При этом силовики честно предупреждали протестующих, которых оттеснили от стелы: «Уходите, сегодня будет больно!».
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На этот раз акции протеста в Минске и других городах вызваны инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днём 23 сентября. Власти до последнего не раскрывали дату мероприятия, трансляция церемонии не велась.
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Судя по видео внизу, народ пакуют даже не на демонстрации, а просто на улице. Здесь же можно увидеть реакцию на действия силовиков, обычного населения, которое просто живёт, работает и не участвует в проплаченной клоунаде с "протестами" - она (реакция) резко отрицательная. Опасную игру ведёт Александр Григорьевич потому, что, если кукловодам протестующих фриков, раскачав ситуацию, удастся привлечь на свою сторону политически нейтральное население, многим покажется тесно.
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Судя по всему, по протестующим в Минске, работал спец-автомобиль МВД Белоруссии - Predator ("Хищник"). Это машина продукт международного концерна Streit Group, изготовлена на шасси IVECO EuroCargo.
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Все-таки, в политике у усатого всем еще учиться и учиться.
А теперь кучка очередных даунов с пеной клацает по клаве, опять набирая "дави их". Если и теперь у вас мозгов не появится, то по ходу никогда не появится.
прошу аккуратнее писать сообщения , тк скоро Лукашенко может оказаться не другом для России.
и вам придется переобувшись в прыжке , обьяснять , почему вчера хороший , а сегодня плохой.
Автора от страха, алкоголя или наркоты увидел водометЫ?
Но, а почему бы и нет, водомёты так водомёты
Аффтар,посмотри гейропу и пиндосию,вот там водомёты применяют жёстко,а здесь,судя по видео,протестунов просто окропили водичкой,для охлаждения анусов....
ПС. "Тримайтеся" брати білоруси. Скинете батька і у вас будуть всі шанси, стати такою ж "Європейською" державою, як наша. По х.ую шо на х.ую, зато вільні!
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Врешь - в 70 градусный мороз (сарказм).
Или в школе не проходили, что при минусовой температуре вода превращается в лед?
О Божечки мои!
Ну прямо святая наивность.
Автор, ЭТА "трянсляция" обыкновенного фашизма ведется уже 80 лет почти - https://ok.ru/video/91161934https://ok.ru/video/91161934
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