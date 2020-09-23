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По протестующим в&nbsp;Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты

По протестующим в Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты (2 фото + 3 видео)

Автор:
23 сентября 2020 22:01
Метки: Блоруссия   водомёты   инаугурация   лукашенко   омон   политика   протесты   разгон   
1496
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В центре столицы Белоруссии недовольных внезапной инаугурацией Лукашенко начали разгонять с помощью водомётов. На видео попал дебют спецтехники МВД, приобретённой у тех, кто поддерживает протестующих.

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Метки: Блоруссия   водомёты   инаугурация   лукашенко   омон   политика   протесты   разгон   
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14
Антон Прокулевич 2 часа назад
автор мудак....
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−56
Сергей К 11 минут назад
Да, вата злорадствует. Ну-ну. Собирайте лучше валежник, вам ваши олигархи пока разрешают это.
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18k
pssst 38 минут назад
Эх, и границы то закрыты. Бульбашам, поставившим против Лукашенко, и свалить теперь некуда.
Все-таки, в политике у усатого всем еще учиться и учиться.
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40k
SAndre 54 минуты назад
чего возмущаться? Демократические способы и демократическое оборудование
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1k
Василий Час назад
Ну чё поводил вам Лука в очередной раз болтом по сусалам? Приехал полтора ярда зелени взял, обещал реформу конституции Путину, и новые выборы не позднее, чем через 2 года, а вернулся и сказал, что новые выборы по конституции, а это через 5 лет. Что приятно? А вам говорили, когда вы, сцуко с белыми глазами сипели "дави их бацька", что этому уроду верить нельзя он вам днем улыбается, а вечером под дверь насрет. Что, кого из России он позвал на свою инаугурацию? Кого? А никого, ни послов, ни политиков. Правильно, потому что клал на вас с прибором. Деньги взял и отвернулся, как и ожидалось. Ликуйте. Даже представители России его не поздравили, с его самопровозглашением.
А теперь кучка очередных даунов с пеной клацает по клаве, опять набирая "дави их". Если и теперь у вас мозгов не появится, то по ходу никогда не появится.
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4k
Владимир Василий Час назад
Вижу, что у вас , его и не было !
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16k
иванов дмитрий Час назад
господа кремлеботы !
прошу аккуратнее писать сообщения , тк скоро Лукашенко может оказаться не другом для России.
и вам придется переобувшись в прыжке , обьяснять , почему вчера хороший , а сегодня плохой.
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492
Alex Час назад
и никто не раскачивает омоновские автобусы, не бьет в них окна...
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862
akurys Час назад
Жаль что не пулеметы... Опыт Китая показал, что это наиболее эффективный способ убрать продажную и ГЛУПУЮ шваль с улицы! А так эти безмозглые твари опять отсидятся в темных углах и начнут втихую гадить стране. А не дай Бог война... Эти сволочи первыми будут стрелять своим в спины...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ akurys Час назад
А немцы газовые камеры и печи использовали. Тоже, говорят, эффективный способ убрать продажную и ГЛУПУЮ шваль с улицы
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4k
Владимир Василий Час назад
Вам не стоит переживать о тех кто вырвался из "гандонов". Ведь вы всегда можете усыновить себе ребенка с вашим "Ёбарем" или "Подругой" , хз как там у вас гвномесов!
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4k
Владимир ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Так те кто флаг-прокладку носит и помогал ! Как бы неудобненько!
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1k
Василий Владимир Час назад
Не, твоя история появления в социуме, меня не интересует.
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4k
Владимир Василий 56 минут назад
В социуме, я появился задуманным, в семье строителя из Липецка и плавчихи из Александровки(Донбас) . А вот по вашей наследственности я думаю вы от Напалеона из палаты с Соболь или "Великой" Наввалной ? Какая то смесь, подташнивает !
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4k
Владимир 2 часа назад
Предлагаю вариант, заправить поливалки зеленкой или банковской краской, в ответ на "Деанон" омона, и пускай соседи и все окружающие видят своих "Героев". Может [мат] чаще отхватывать будут.
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4k
Владимир 2 часа назад
Прокладки проснулись =)))))))))) Видать с тяжелых хождений по улицам в интернет зашли -)
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627
Shekhar Kapur 2 часа назад
Хотели как в Европе, пусть получают))), надо ещё резиновые пули и газ, все демократичное , в Европе закупленное
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6k
albedo 2 часа назад
Я увидел ОДИН водомет, просто поливавших тех, кто занял проезжую часть.
Автора от страха, алкоголя или наркоты увидел водометЫ?
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4k
Владимир albedo 2 часа назад
у нас такие поливалки дороги чистят =)
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6k
albedo Владимир 2 часа назад
Да и там похоже просто чистили дорогу, как в Москве и ДНР в свое время после "парада пленных"
Да и там похоже просто чистили дорогу, как в Москве и ДНР в свое время после "парада пленных"
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2k
Ухалус Посовиномус albedo 2 часа назад
вообще-то два. И второй поливал тех, кто уже давно был не на проезжей части.
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4k
Владимир albedo 2 часа назад
Заразные видимо -)
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4k
Владимир 2 часа назад
И что ? Когда уже [мат] начнут чтоб зубы летели? На что пошли "МОИ" (по словам либшизы) 1.5лярда $ ? Я недоволен ! Выделяли на зверское избиение ! А тут................
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну вот и ликующий народ потянулся поздравить Внезапного
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15k
Марина 2 часа назад
Не так я представляла себе внедрение западных ценностей.
Но, а почему бы и нет, водомёты так водомёты
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62k
Вит Вит 2 часа назад
"Применили водомёты"......))))
Аффтар,посмотри гейропу и пиндосию,вот там водомёты применяют жёстко,а здесь,судя по видео,протестунов просто окропили водичкой,для охлаждения анусов....
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Вит Вит 2 часа назад
Как ни путриот, так все разговоры к анусам сводятся. Палитесь, пративные
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62k
Вит Вит ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну если ты это заметил,значит,что то,где то сжалось?))))
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27k
lem02 2 часа назад
"...не участвует в проплаченной клоунаде с "протестами"..." особенно протесты в кавычках порадовали. Сотня тысяч протестующих в кавычках. Для крохотной Белорусии - обычное дело.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ lem02 2 часа назад
На протесты, судя по всему, запад потратил больше, чем Путин дал лукашенко
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27k
lem02 ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Вам - верю. Наверное так и есть.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ lem02 2 часа назад
Это был

Это был
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4k
Владимир ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А вы я так смотрю, эксперт во всем ? У меня ухо чешится периодически и иной раз в спине покалывает. Посоветуйте лечение !
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Владимир Час назад
Проспитесь для начала
а потом оздоровительные процедуры
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14k
VIRO-PAX! 3 часа назад
Эх, смотрю и вспоминаю - если бы на Украине, тогда по майданной швали, да зимой, да тёпленькой водичкой, да из водомётов. Может и не было бы такого п.издеца. Ну то маємо, те шо маємо!
ПС. "Тримайтеся" брати білоруси. Скинете батька і у вас будуть всі шанси, стати такою ж "Європейською" державою, як наша. По х.ую шо на х.ую, зато вільні!
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655
Балаганов Александр VIRO-PAX! 2 часа назад
У ватного дебила проблемы с памятью? Янукович применял водомёты на майдане в 20 градусный мороз. И все равно поселился в Ростове. Для бульбафюрера Ростов это самый лучший вариант развития событий. Другие варианты, учитывая ненависть белорусов к нему, гораздо хуже.
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6k
albedo Балаганов Александр 2 часа назад
Янукович применял водомёты на майдане в 20 градусный мороз
---------------------------------
Врешь - в 70 градусный мороз (сарказм).
Или в школе не проходили, что при минусовой температуре вода превращается в лед?
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4k
Владимир Балаганов Александр Час назад
Может ты просто уедешь в свободную европу ? Я вас вообще не понимаю, не нравится вали нахер ! Или ты уже знаешь что [мат] ни кому не уперся ? Дебил просто!
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
"трансляция церемонии не велась." (c)
О Божечки мои!
Ну прямо святая наивность.
Автор, ЭТА "трянсляция" обыкновенного фашизма ведется уже 80 лет почти - https://ok.ru/video/91161934https://ok.ru/video/91161934
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79k
Редька с хреном Автор поста Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Уважаемый, имелось ввиду не ГБшное досье, а виде соцсетей, которое сами на себя строчат недальновидные граждане, а ЦТ Белоруссии.
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
как "батька" влияет на жизнь тех долбообов-бездельников, которые протестуют?!
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2k
Dmitrii Ivanov 3 часа назад
Цапцарапенфюрер, даже набрав меньше голосов чем Лукашенко, собирал стадионы своих испускающих от экстаза теплую субстанцию сторонников, а этот при 80% поддержки, только пердит в лужу. Раз не способен красиво найэбать свой народ, то недостоин он быть президентом.
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10k
Иван Dmitrii Ivanov 2 часа назад
скакуас, год назад 75% голосов ты выбрал себе клоуна в президенты. Теперь кричишь ему "геть"... в какой момент ты был долбойопом, год назад или сейчас? впрочем, чего я спрашиваю... ты далпайоп по определению
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2k
Dmitrii Ivanov Иван 2 часа назад
Клоуна я себе "выбрал" в 2018, он у тебя на аватарке, хотя с кем я разговариваю, судя по риторике, ты бездарность по определению, несравнимая с мастерами клавиатуры 2014-2015 годов, эх, ушла эпоха...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Проснутся однажды белорусы, включат телевизоры, увидят очередной тупой сериал на экране, а потом появится в окошке уже знакомая женщина-диктор и зачитает сообщение избиркома, из которого граждане узнают, что вчера, оказывается, в стране состоялись выборы и все они, избиратели, оказывается, единогласно переизбрали Батьку на двадцатый срок или сразу же назначили единодушно королем на вечные времена.

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4k
☣️Месть печенегов☣️ Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
По протестующим в&nbsp;Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты
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