Фото силовика, сидящего на фоне портрета Путина, стало темой для мемов и фотожаб

Снимок, сделанный задержанным у здания Мосгорсуда фотографом Дмитирем Марковым, назвали символичным, а сетевые умельцы по традиции соорудили на его основе кучу фотожаб.
2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание, на котором Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Сторонники оппозиционера все время, пока шел процесс, ожидали его результатов неподалеку от здания суда. Уже к обеду полиция задержала более 200 человек, среди которых был и Дмитрий Марков — известный российский фотограф. Марков подчеркнул, что приехал как гражданин, выразив свою позицию по этому вопросу, для чего специально оставил дома редакционное удостоверение. В здании ОВД, куда доставили фотографа, он сделал снимок силовика в полном обмундировании, сидящего на фоне портрета Владимира Путина.
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В соцсетях фото назвали символичным, и снимок оброс множеством фотожаб. На них президент и главный герой менялись местами, предстали в разных образах, в том числе в виде персонажей компьютерных и видеоигр.
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