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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 306 постов • 200 подписчиков подписаться
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Фото силовика, сидящего на фоне портрета Путина, стало темой для мемов и фотожаб

Фото силовика, сидящего на фоне портрета Путина, стало темой для мемов и фотожаб (20 фото)

Автор:
03 февраля 2021 16:16
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: маркин   мемы   омон   политика   протесты   силовик   фотожабы   
3810
20
Снимок, сделанный задержанным у здания Мосгорсуда фотографом Дмитирем Марковым, назвали символичным, а сетевые умельцы по традиции соорудили на его основе кучу фотожаб.
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Метки: маркин   мемы   омон   политика   протесты   силовик   фотожабы   
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25  комментариев
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16k
Олег Час назад
Может быть я чересчур стар, но смешного не увидел. Извините.
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17k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Что за подборка фотожаб без свидетеля? Школота какая-то рисовала... Исправлю)
Что за подборка фотожаб без свидетеля? Школота какая-то рисовала... Исправлю)
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9k
portmen77 Ватаку Накомоде 3 минуты назад
Свидетель обязан быть в полный рост. В этом вся фишка.
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17k
Ватаку Накомоде portmen77 6 секунд назад
Свидетель сидит. Бадум-тсс)
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29k
семён Полчаса назад
Афтар в умственном развитии находится на уровне электората Овального...
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2k
Core 42 минуты назад
кстати на счет мемов, а алеша уже устроился в службу безопасности сбербанка?
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65k
Вит Вит Core 2 минуты назад
С ним проводят собеседование.....
С ним проводят собеседование.....
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204
Алексей Руденко 48 минут назад
Продолжайте лепить мемасики, чтобы Алексеюшке не скучно было в темнице сидеть. Хотя.... залипая в мемы, ему опять времени не хватит УК прочитать, а еще библию и коран
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5k
citrus1 58 минут назад
Вот этот детский сад понимает как они палятся, своими мультяшными героями на мемчиках подчёркивают уровень своего развития
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2k
Core citrus1 41 минуту назад
вот такой уровень протеста) ну могут ещё кашу не доесть, пока папка с работы не пришел
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12k
робт Час назад
ну чё, мемасиками то уж точно одолели террана?
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10k
Евгений робт Час назад
Пока только с протоссами справились.
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26k
Fat Lynx Час назад
Эта норм

остальное УГ.
Эта норм остальное УГ.
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12k
робт Fat Lynx Час назад
была бы норм, если б не герб, а так брак рукожопный
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26k
Fat Lynx робт Час назад
ну да...
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2k
Хрюн Час назад
От дуракам делать нечего !
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
146k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ну, этим говнюкам сейчас зато не до смеха будет.

Силовики задержали трёх майдаунов, причастных к поджогу полицейского автомобиля 31 января с.г.

Ссылка youtu.be
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8k
Александр 2 часа назад
Не, ну тут навальнятам нет равных, в мемасиках они сильны.
Вот как дело доходит до дел, то прячутся по кафешкам.
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8k
Александр Core Час назад
Просто под рукой не было карандаша, а то бы они такой мемасик нарисовали, что все бы там попадали))
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4k
Olga Raudis Александр Час назад
В каких мемасиках они сильны? Посмотрела выше картинки, унылое г-но, ничего талантливого, задорного или умного.
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8k
Александр Olga Raudis Час назад
Ну, они считают себя сильными)) Вот как увидит Путин картинки, да как испугается))
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2k
Core Александр 47 минут назад
ну они сильные, вон сколько минусов наставили, прям решительный протест, путен уже почти ушел
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8k
Александр Core 40 минут назад
Да, прям такая организованная атака хомчков
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