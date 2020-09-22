15 самых массовых, дорогих и смертельных похорон мира

Кстати одна из самых массовых давок - Трубную площадь оградили военными грузовиками от продолжения взятой в трубу реки Неглинки, которая и дала название этому месту. Сужение толпы в подобии «бутылочного горлышка» привело к массовым жертвам. Часть людей попала в углубления у полуподвальных окон и была затоптана. Кроме того, по имеющимся свидетельствам, один из грузовиков в итоге был снесён и люди резко покатились по площади в образовавшийся провал, при этом многие падали. Стоит отметить, что военные, находившиеся на грузовиках, спасли женщин и детей, подхватывая их из толпы связанными поясными ремнями. Точное количество жертв «державных похорон» было засекречено, однако очевидцы говорят о нескольких сотнях и даже тысячах раздавленных заживо людей. Многие умерли от отсутствия какой-либо медицинской помощи – доставлять раненых в больницы по перекрытым улицам возможности не было. Есть версия, что тела вывозились и хоронились в общих могилах в пригороде Москвы.