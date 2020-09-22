15 самых массовых, дорогих и смертельных похорон мира

Смерть - страшная, но, к сожалению, неизбежная штука. Из жизни уходят все, включая тех, кого обожали, или ненавидели миллионы. И эти же миллионы идут провожать своего кумира/врага в последний путь. Что же из этого получается...
В 1976 году в Пекине прошли похороны Мао Дзедуна, так выглядел в этот день Пекин с воздуха - на похороны «Великого кормчего» пришло более миллиона человек.
Похороны Сталина.
Кстати одна из самых массовых давок - Трубную площадь оградили военными грузовиками от продолжения взятой в трубу реки Неглинки, которая и дала название этому месту. Сужение толпы в подобии «бутылочного горлышка» привело к массовым жертвам. Часть людей попала в углубления у полуподвальных окон и была затоптана. Кроме того, по имеющимся свидетельствам, один из грузовиков в итоге был снесён и люди резко покатились по площади в образовавшийся провал, при этом многие падали. Стоит отметить, что военные, находившиеся на грузовиках, спасли женщин и детей, подхватывая их из толпы связанными поясными ремнями. Точное количество жертв «державных похорон» было засекречено, однако очевидцы говорят о нескольких сотнях и даже тысячах раздавленных заживо людей. Многие умерли от отсутствия какой-либо медицинской помощи – доставлять раненых в больницы по перекрытым улицам возможности не было. Есть версия, что тела вывозились и хоронились в общих могилах в пригороде Москвы.
Похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани - массовое скопление людей привело к давке, в результате которой погибли по меньшей мере 32 человека, ещё более 40 пострадали,
Похороны Элвиса Пресли. Как только стало известно о его смерти более 28.000 человек окружили его дом...
Похороны Железной Леди Маргарет Тэтчер. На них было потрачено 1,8 миллиона долларов - из низ 31.000 долларов потрачена на медицинскую помощь толпе, в связи с возникшими протестами
Прощание с принцессой Дианой - бело на фото это цветы (более 5 миллионов букетов, весом около 15 тонн). На похороны было потрачено 7,7 миллиона долларов и огромная часть - это как раз очистка подобных цветочных "могил"
Папа Римский Иоанн Павел II и его похороны, обошедшиеся в 11,9 миллионов долларов. На похороны съехались десятки миллионов человек...
Самые "дорогие" похороны, с точки зрения экономики - похороны Рональда Рейгана - 400 миллионов долларов. Из них на саму церемонию ушло 2 300 000$. Все прочие расходы страна понесла в результате вынужденного закрытия большинства финансовых и государст
Авторский пост
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Но стадо не умеет жить без идолов.
Где похороны китайских императоров, египетских фараонов и индийских раджей? Там тоже было что порассказать.
А рабов с лопатами и кирками отправляли по баракам - кОпать-то не нужно уже было...
А че сказать то хотел?
А всё остальное то причем тут?