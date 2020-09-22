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15 самых массовых, дорогих и смертельных похорон мира

15 самых массовых, дорогих и смертельных похорон мира (16 фото)

Автор:
22 сентября 2020 13:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: давка   дорогие   исторические факты   история   массовые   похороны   толпа   
1914
16

Смерть - страшная, но, к сожалению, неизбежная штука. Из жизни уходят все, включая тех, кого обожали, или ненавидели миллионы. И эти же миллионы идут провожать своего кумира/врага в последний путь. Что же из этого получается...

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Метки: давка   дорогие   исторические факты   история   массовые   похороны   толпа   
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9  комментариев
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25k
parallax Час назад
Древняя как навоз мамонта истина, гластит - не сотвори себе кумира.
Но стадо не умеет жить без идолов.
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7k
Андрей Иванов 15 минут назад
Александр Македонский и доллары???
Очень интересно. Где пруфы - фотографии, чеки, свитки пергамента с прейскурантом цен 2350-летней давности.
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18k
hebpat 41 минуту назад
кое у кого коронация массовыми похоронами закончилась
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15k
Марина Час назад
Ну можно добавить смерть Чингисхана. По преданию, он заграбастал в свою могилу кучу ништяков, а рабов, которые рыли эту могилу и закапали деда, убили, чтобы они не растрепались о том, где могилка. И всех зверей и птиц в радиусе сколько достали, тоже выкосили, в целях конспирации.
Где похороны китайских императоров, египетских фараонов и индийских раджей? Там тоже было что порассказать.
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18k
Слепой Пью Марина 7 минут назад
Вот всегда интересовало - а чем этих деятелей закАпали, водой на лысину, расплавленным золотом в глотку или мочой на ногу?
По кАпельке, так они с ума сходили и помирали, болезные...

А рабов с лопатами и кирками отправляли по баракам - кОпать-то не нужно уже было...
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Собрал все в кучу...
А че сказать то хотел?
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911
maloy HundeBeißer2 49 минут назад
Неужели не понятно. Пост о том, что в СССР рабы на похоронах стали гибли тысячами и утилизировали их бесплатно
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60k
HundeBeißer2 maloy 47 минут назад
Это то мне как раз известно и понятно....
А всё остальное то причем тут?
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911
maloy HundeBeißer2 42 минуты назад
А чтобы автора не обвинили в нелюбви к Сталину. Пришлось посидеть, покапаться в википедия)
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