FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 371 пост • 128 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке

Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке (11 фото)

Автор:
17 сентября 2020 13:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: версии   застежка   интересное   исторические факты   история   на какую сторону   полезное   пуговицы   
1401
11

Странно, что борцы за гендерные права и феминистки разных родов и видов все еще молчат об этом - ведь мы с вами носим гендерно неправильную одежду и она наверняка унижает чью-то половую принадлежность. Срочно обвиняем ее в сексизме, а заодно узнаем кое-что интересное

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: версии   застежка   интересное   исторические факты   история   на какую сторону   полезное   пуговицы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Doomer 40 минут назад
Версия четвёртая - утилитарная. По протоколу женщина располагается справа от мужчины, ибо слева болтается меч, шпага и т.п. При таком расположении пуговиц обоим удобнее забираться за пазуху друг другу для взаимных ласк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
39k
leo3621 13 минут назад
Отнюдь необязательно. На фото - мой дед, вольноопределяющийся, доброволец - это 1916 год, СПб. Фото сделано перед отъездом на фронт.
Отнюдь необязательно. На фото - мой дед, вольноопределяющийся, доброволец - это 1916 год, СПб. Фото сделано перед отъездом на фронт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Всё логично. Так мужчине удобней и самому раздеться, и любимую женщину раздеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vlad 56 минут назад
да ла-адно, с таким расположением пуговиц, правой рукой легче к груди подобраться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Самоизоляция из 17-го века: как британцы справлялись с бубонной чумой Самоизоляция из 17-го века: как британцы справлялись с бубонной чумой 30 удивительных уличных автоматов по продаже всего что угодно 30 удивительных уличных автоматов по продаже всего что угодно Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии Животные в противогазах во время Первой мировой войны Животные в противогазах во время Первой мировой войны
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

535136



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
0
126
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
Угадай знаменитость. Новая серия
6
49
Угадай знаменитость. Новая серия
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему ставят медицинские банки?
2
12
Почему ставят медицинские банки?
Почему учителя бывают злыми?
0
20
Почему учителя бывают злыми?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#животные#интересное#дтп#смешные#авто авария#природа#китай#криминал
#факты#интересно#люди#СССР#россия#сша#картинки#разное#комментарии#настроение
#фото#прикол#в мире#прикольные#авария#на различный вкус#москва#абсурд#космос#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться