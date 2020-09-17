Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке

Странно, что борцы за гендерные права и феминистки разных родов и видов все еще молчат об этом - ведь мы с вами носим гендерно неправильную одежду и она наверняка унижает чью-то половую принадлежность. Срочно обвиняем ее в сексизме, а заодно узнаем кое-что интересное