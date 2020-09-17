Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке

Странно, что борцы за гендерные права и феминистки разных родов и видов все еще молчат об этом - ведь мы с вами носим гендерно неправильную одежду и она наверняка унижает чью-то половую принадлежность. Срочно обвиняем ее в сексизме, а заодно узнаем кое-что интересное
А если серьезно то речь пойдет о том, почему женские и мужские пуговицы застегиваются в разные стороны
Пуговицы пришивали на рубашки с разных стороны, чтобы их нельзя было перепутать - мужчинам мужское, женщинам женское
Застежки на одежду начали пришивать в Средневековье и пользоваться этим модным аксессуаром могли лишь богатые, благородные господа, которые имели в своей свите служанок. И именно служанкам с руки было застегивать пуговицы на платье хозяйки слева нап
Мужчины, как правило, даже состоятельные, одевались самостоятельно и им удобнее было застегиваться справа налево
Женщинам было удобнее держать детей слева, кормить грудью слева, расстегивать рубашку слева направо, чтобы, пока ребенок занят делом с маминой грудью, женщина могла что-то делать правой, свободной рукой.
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