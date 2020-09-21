FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 382 поста • 130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование

Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование (18 фото)

Автор:
21 сентября 2020 13:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Чернобыль   исторические факты   история   ликвидация   радиация   россия   
1508
18

Человек, в погоне за прогрессом, а точнее именно ради него, губит природу направо и налево. Халатность, безалаберность и просто пофигизм приводят к тому, что мы сами себя уничтожаем. Все помнят Чернобыль. А многие ли знают о российском "Чернобыле", ныне законсервированном, но не уничтоженном насовсем?

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Чернобыль   исторические факты   история   ликвидация   радиация   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−38
Алещенко Олександр 12 минут назад
Где кремлеботы???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Как перевозят и передвигают дома в США и в России Как перевозят и передвигают дома в США и в России
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

535936



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
3
49
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
5
144
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
37
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
99
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть!
0
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#люди#картинки#авария#дети#интересное#природа#сша
#прикол#история#СССР#россия#смешно#актеры#дтп#настроение#смешные#на различный вкус
#факты#фото#кино#прикольные#фотографии#девушки#забавно#позитив#соцсети#авто авария

На что жалуетесь?

Вернуться