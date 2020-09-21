Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование

Работы по консервации бассейна Б-1 еще идут, их завершение ожидается в 2020 году. На очереди для консервации самый опасный на территории СХК бассейн – Б-25. ЖРО в него поступали вплоть до 2015 года. В 2016-м начались подготовительные работы по его захоронению, осенью 2018-го – откачка декантата. Работы по полной изоляции Б-25 от окружающей среды завершатся в 2020 году. При этом наблюдение за состоянием объектов будет вестись еще как минимум 100 лет.