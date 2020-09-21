Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование

Человек, в погоне за прогрессом, а точнее именно ради него, губит природу направо и налево. Халатность, безалаберность и просто пофигизм приводят к тому, что мы сами себя уничтожаем. Все помнят Чернобыль. А многие ли знают о российском "Чернобыле", ныне законсервированном, но не уничтоженном насовсем?
Для начала. На территории России за 70 лет накоплено более 500 млн. м3 РАО (радиоактивных отходов)
Большая их часть – это жидкие отходы, сосредоточенные в открытых водоемах-накопителях вблизи комбинатов, занимавшихся наработкой и выделением оружейного плутония. Таких комбинатов в России три – ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область), СХК (г. Северск, Томская область) и ГХК (Железногорск, Красноярский край)
И сегодня речь пойдет об озере Карачай (Челябинская область, Россия)
Самое радиоактивное озеро в мире - Карачай. Находится возле небольшого города Озёрск. Недалеко от Челябинска. Водоем В-9, созданный в 1951 году на месте бывшего бессточного болота Карачай на промышленной площадке ПО «Маяка», является уникальным по накопленной активности поверхностным хранилищем ЖРО.
Всего за время эксплуатации в него сброшено более 500 млн. Ки активности, что в разы превышает выбросы с аварийной Чернобыльской АЭС.
К 1985 году, с учетом распада, в озере Карачай было накоплено около 120 млн Ки активности.
С началом эксплуатации в результате сбросов уровень воды водоема В-9 и площадь водной поверхности постоянно возрастали. Так, в мае 1962 года площадь акватории составляла 51 га. Мощность дозы на береговой линии водоема составляла 50 мР/ч.
Засушливой весной 1967-го берега водоема оголились, и ветром с них вынесло радиоактивную пыль за пределы промплощадки. Площадь загрязнения составила около двух тысяч квадратных километров.
После этого инцидента 1967 года Правительством СССР было принято решение о ликвидации водоема
Технология засыпки акватории озера включала разработанные операции установки полых бетонных блоков и засыпку скальным грунтом.
Помимо закрытия акватории и гидроизоляции озера для отведения поверхностных вод вокруг него прорыты водоотводные каналы для исключения его подтопления.
В водоеме Карачай локализовано и изолировано более 200 тыс. м3 высокоактивных техногенных илов и суглинков, общая накопленная активность которых в середине 1980-х годов достигала 120 млн Ки, что минимум в двое больше выброса при аварии на Чернобыльск
Работы по консервированию озера велись вплоть до 2015 года. Было потрачено около 17 миллиардов рублей...
В 2015 были забетонированы последние метры, однако озеро никуда не делось - оно там, внутри бетонных заграждений и насыпей
В 2012 году на СХК была полностью завершена консервация бассейна Б-2. В настоящее время бассейн Б-2 представляет из себя зеленое поле с средним радиационным фоном
Работы по консервации бассейна Б-1 еще идут, их завершение ожидается в 2020 году. На очереди для консервации самый опасный на территории СХК бассейн – Б-25. ЖРО в него поступали вплоть до 2015 года. В 2016-м начались подготовительные работы по его захоронению, осенью 2018-го – откачка декантата. Работы по полной изоляции Б-25 от окружающей среды завершатся в 2020 году. При этом наблюдение за состоянием объектов будет вестись еще как минимум 100 лет.
И еще немного об опасных водоёмах России. Кислотное озеро Троицкого, расположенное на вершине вулкана Малый Семячик на Камчатке.
Вода озера насыщена серной, соляной, плавиковой кислотами и другими соединениями. Именно поэтому озеро в кратере Малого Семячика имеет такой сказочно-бирюзовый оттенок. Необычная окраска также вызвана мельчайшими частицами серы, выносимые горячими газами через трещины, располагающиеся в кратере вулкана.
Ученные пришли к выводу, что озеро в кратере Троицкого образовалось в первой половине 40-х гг. ХХ века в результате извержения вулкана
Долина смерти, расположенная на склоне вулкана Кихпиныч в верховье реки Гейзерной, Камчатка
Местность здесь изрезана горячими источниками, выделяющими ядовитый газ. Длина долины составляет около двух километров, ширина — 500 метров. Животные, которые забредают сюда в поисках пищи, гибнут в огромном количестве: здесь находили и мелких грызунов, зайцев, птиц, и крупных хищников — рысей, медведей.
Карабаш (Челябинская область) некоторые издания называют самым грязным городом в мире.
В Карабаше уже более ста лет без каких-либо очистных сооружений работает медеплавильный завод, отравляющий всё вокруг, включая водоемы. Зона отчуждения 9санитарная зона) сегодня составляет более 1 километра, однако эти страшные пейзажи с отравленными водами до сих пор привлекают множество туристов. Концентрация свинца в Карабаше выше предельно-допустимой в 156 раз. Оксидов серы — в 11,5 раз. Меди — в 3,4 раза. В питьевой воде концентрация формальдегида и тяжёлых металлов превышает предельно-допустимую в 15 раз.
Авторский пост
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