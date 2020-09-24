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Черная икра и Союз: почему некоторые советские дети до сих пор ненавидят икру

Черная икра и Союз: почему некоторые советские дети до сих пор ненавидят икру (23 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 11:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: воспоминания   дефицит   исторические факты   история   осетр   союз   черная икра   
1114
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1

Сегодня это очень дорогой деликатес, который не многие-то и пробовали. А когда-то черная икра продавалась повсеместно, да не дешево, но все-таки вполне доступный продукт. Как же ее добывали, ели и почему многие люди из того времени ее ненавидят...

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Метки: воспоминания   дефицит   исторические факты   история   осетр   союз   черная икра   
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11  комментариев
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33
SVETpriz 50 минут назад
Ну и бред: дети ненавидели черную икру. Ты сам еще ребенок, рассуждать о детях СССР,
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11k
Corvus Corax SVETpriz 24 минуты назад
Я всегда предпочитал красную, сестра - наоборот, черную... и помню еще лотки с икрой в магазинах, было дело...
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342
Николай Краснов 5 минут назад
Автор, в школу не опоздаешь....?....))
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8k
Rihovich 5 минут назад
Кстати да, по воспоминаниям детства, мне этот деликатес даром не надо, какой бы это ни был полезный продукт.
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1k
RaiJu 8 минут назад
Мне сорокет с лишним, черную икру прямо ложками в рот пихали, до сих пор ее не люблю, проклятую. А вот красную люблю. Я из провинции, замкадыш я, сибиряк.
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59k
Gogaren_3Meu 18 минут назад
Людей, равнодушных к икре встречал (я сам отношусь именно к таким людям), но ненавидящих её не видел ни разу. И про то, что красная и чёрная икра стали дефицитом только в середине 80-х, это брехня. В 70-х годах жил во Владимире, икра на полках магазинов появлялась время от времени, но это была икра минтая. Году примерно в 77 родители специально сводили меня в ресторан "Океан", чтобы я попробовал деликатесы - красную и чёрную икру и красную рыбу. А в магазинах купить всё это было невозможно.
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10k
[email protected] 23 минуты назад
Да не было чёрной икры в провинции, бред полный....
Я, ребёнок 60-х, красную икру попробовал студентом, а чёрную только когда сам работать начал.
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806
bigkoss [email protected] 14 минут назад
Красной тоже не достать было. Вот мойвы или трески иногда бывало. Мурманск если что.
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10k
[email protected] bigkoss 2 минуты назад
У нас в "голодном" Поволжье с рыбой проблем не было, и в 60-х и 70-х и 80-х мойва, хек, треска, потом минтай были всегда и за копейки.
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