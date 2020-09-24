Черная икра и Союз: почему некоторые советские дети до сих пор ненавидят икру

Сегодня это очень дорогой деликатес, который не многие-то и пробовали. А когда-то черная икра продавалась повсеместно, да не дешево, но все-таки вполне доступный продукт. Как же ее добывали, ели и почему многие люди из того времени ее ненавидят...
Зернистая икра осетровых рыб, вырабатываемая в СССР, по праву считалась лучшей в мире, а словосочетание «черная икра» было одной из главных ассоциаций с нашей страной.
После первой мировой и Гражданской войны никому особо дела не было до осетров, которые расплодились в больших количествах
А приступив к их вылову и дальнейшей продаже за рубеж, молодой тогда еще Союз смог вести индустриализацию небывалыми темпами
Пушнина, нефть, лесоматериалы и конечно же икра - основные "киты" советского экспорта.
В 1929 году СССР экспортировал почти 800 тонн черной икры, за что получил 15 миллионов долларов (почти миллиард долларов в пересчете на современный курс).
Известные и знаменитые люди, такие как, например, Федор Шаляпин, обожали икру и всячески демонстрировали как они ее едят, чем еще больше подогревали интерес к ней
В Европе икрой закусывали шампанское. в России водку
Кстати, черную икру добавляли в паек военных летчиков и подводников во время ВОВ как продукт, особенно богатый жизненно важными витаминами и микроэлементами.
Сохранились воспоминания людей, переживших блокаду Ленинграда, как их спасла именно икра - единственный продукт, остававшийся в магазинах в началу блокады.
Рыба в СССР стоила дешево, килькой и минтаем кормили кошек, никто даже не думал употреблять эту рыбу в пищу
на рыбных прилавках практически всегда присутствовала икра - красная и черная
В 1960 году 93% всего производства осетровой и белужьей икры приходилось на Советский Союз. (на фото цена фотошоп)
В год смерти Сталина чёрная икра была дешевле, чем сегодня, перед Первой мировой войной или в 1970-е. Номинальная потребительская цена в Москве на чёрную осетровую икру в 1953 году была в 8 раз выше, чем в 1913-м.
В середине семидесятых, начале восьмидесятых терапевты часто рекомендовали давать детям с низким гемоглобином и железом черную икру (подпись на плакате фотошоп)
Икра покупалась заботливыми мамами трехлитровыми банками и затем впихивалась, буквально насильно в детишек.
"Я лично помню как мама бегала за братом, пытаясь скормить ему еще одну ложку икры, а отец, посмотрев на почти полный трехлитровый бутыль, сказал - Придется есть нам, пропадет..." (с)
У напичканных икрой по самое не могу детей возникала аллергия, а также пожизненная неприязнь к этому продукту.
Многие буквально ненавидят ее до сих пор, хотя и употребляют крайне редко, а то и вовсе не прикасаются после маминых "пыток"
Конечно икра трехлитровыми банками это скорее исключение, чем правило - в каких-то городах было сложно достать икру, но там где она продавалась, её было вдоволь.
Чаще всего среднестатистические граждане могли позволить себе банку черной икры на праздник, например на Новый год икра была практически обязательным атрибутом
Примерно к середине 80-х годов икра уже стала невероятным дефицитом, стоила очень дорого и практически вышла из обихода простого гражданина
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Авторский пост
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Я, ребёнок 60-х, красную икру попробовал студентом, а чёрную только когда сам работать начал.