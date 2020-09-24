Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни когда женщин ненавидели и боялись

Поверье некоторых народов порой удивляют и поражают, особенно на фоне наши современных знаний о человеческой физиологии. Но мнение предков, их обряды и верования - вещь довольно консервативная и зачастую имеющая под собой твердую, проверенную веками, основу.
Одна монгольская легенда гласит, что один шаман, уставший от своей жизни, просил его убить. А сделать это можно было лишь одним способом - с помощью женских штанов и собаки
Ладно собака, она, в поверьях многих народов, является проводником в мир мертвых. Но причем тут штаны?
Причина кроется в прочно укоренившемся страхе примитивных народов перед менструальной кровью.
Существует связь между менструирующей женщиной и природными сверхъестественными силами. Считается, что менструирующая женщина одержима духами или наделена мистической силой.
Чаще всего встречается поверье, что присутствие менструирующей, беременной или рожающей женщины отнимает у мужчины силу. Страх испытывали именно перед менструальной кровью или кровью разорванной девственной плевы, этой крови приписывается возможность оказывать опасное воздействие
Ритуальная «нечистота» женщины в «особые» дни и сразу после родов, связана с глубокой верой в то. что что её кровь несёт в себе такую мощную сакральную силу, что способна убивать не только шаманов, но и обычных людей.
Это поверье широко распространено у бурят, у орочей (Дальний Восток), в Маньчжурии, у нганасанов (Таймыр), у чукчей, у аляскинских теленгитов, у американских индейцев павиоцо, в Индии и еще во многих племенах мира
Мальчикам этих народов с детства говорят, что они поседеют и прежде времени утратят силы, если увидят менструальную кровь
Поэтому женщины во время менструации должны избегать мужчин, соблюдать строжайшие правила и ограничения в силу существующего убеждения, что в это время женщина приносит несчастье и одного ее присутствия достаточно, чтобы испортить охоту, загрязнить водоем, в котором водится рыба, и т. д. Сильные побои или даже смерть — таково наказание для нарушившего эти законы.
Вообще шаманство у многих племен это не привилегия, а тяжелая обязанность, даже проклятие, от которого многие мечтают избавиться
Шаманы боялись женских штанов, потому что только они могут их убить. У некоторых народов есть поверие, что человека можно убить положив на голову спящего женские штаны, испачканные менструальной кровью. Шаманы даже, по поверью, не могли найти украденный предмет, если он завернут в женские штаны. .
Штаны, как атрибут особой женской силы или магии, дарили в Монголии роженицам. Кроме штанов ей преподносили сплетенные жилы или скрученные шерстяные нитки.
У чукчей, чтобы избавить юношу от досаждающих чертей, брали стебли травы, на которых рожала женщина, и терли этими стеблями ему голову
Буряты, живущие по реке Ангаре, запрещали шаману, готовому к обряду инициации приближаться к женщинам, у которых «критические» дни, есть с ними за одним столом или принимать от семей, где есть такие женщины, подарки
У эскимосов есть легенда, о том, как один шаман прятался от своих обязанностей в чуме для женщины - злые духи его там не могли достать. Впрочем, они его все-таки достали...
Люди племени диери верят, что если женщины во время менструации едят рыбу или купаются в реке, то вся рыба погибнет и вся вода высохнет
У американских индейцев женщина в критические дни считается опасной для охотников – она может отпугнуть духов-покровителей
Во многих племенах женщинам во время менструации запрещают притрагиваться к запасам еды или даже есть. Им нельзя ходить по пашням, пересекать следы животных, на которых ведется охота, и т. п., потому что поверье гласит, что это может навести порчу на стада и испортить охоту. Бушмены верят, что взгляд менструирующей женщины фиксируют мужчин в каждом положении, в котором они находятся на тот момент, или что девушки во время менструации могут превращаться в говорящие деревья. Индейцы Омахи говорят, что, если менструирующая женщина пройдет мимо коня, он будет погублен
У примитивных народов существуют табу, регулирующие жизнь королей, шаманов, а также девушек в пубертатный период.
Девушка во время менструации не должна касаться земли ногами, так как такое касание влечет за собой загрязнение или какие-либо опасности. Девушкам запрещали выходить на солнце, а также находиться вблизи другого источника света, например, огня. В период менархе девочек держат в тесных клетках, в лесных хижинах, в пещерах или обертывают циновкой, зарытыми по пояс в песок, в клетках на деревьях, изготовленных специально для этой цели и принадлежащих хижинам определенного племени. Их держат без огня и света, максимально ограничивают в еде и требуют соблюдать определенные обычаи и выполнять обряды. Зачастую девушкам запрещали трогать руками свое собственное тело. Им запрещали любые контакты с внешним миром, при них остаются лишь несколько пожилых женщин, в некоторых случаях девушке даже не позволяется пошевельнуться или прилечь, чаще всего она вынуждена все время cидеть на корточках, стоять на коленях или неподвижно лежать на спине. В это время их воспринимают как нечистых или заболевших.
Персидский пророк Заратустра утверждает, что появление менструации с ее особыми формами проявления есть происки Ариманы, дьявола, и что поэтому во время менструации женщина «одержима нечистым и демонами».
Она должна находиться под строжайшим надзором, вдали от верующих, которых она может осквернить своим прикосновением, и вдали от огня, потому что ее взгляд может навредить огню и осквернить его; женщине не позволено есть вволю, потому что сила, которую дает ей пища, может перейти к вражескому племени.
Аристотель утверждал, что взгляд менструирующей женщины убийственно поразит и околдует любого, кто посмотрит на нее. Она могла притуплять острые инструменты (бессчетное количество).
Плиний отмечал, что менструальная кровь была смертельным ядом, лишающим семя способности к воспроизводству потомства. Собака, которая коснется менструальной крови, станет бешеной. Ливневый ураган и молния отпугивались, если такая женщина начинала раз
С другой стороны, менструальной крови приписывается таинственная сила.
Она используется как магическое средство против врагов, она избавляет от всех недугов, защищает поля от засухи, сбрасывает гусениц с фруктовых деревьев и отгоняет вредных насекомых от скота. Первая менструальная прокладка, используемая здоровой девственницей, применялась как ценность в карбункулах чумы и подагре. (Былое неофициальное средство от болезни.)
Шаманы часто применяли менструальную кровь в своих ритуалах. Многие считают. что эта кровь способна отогнать злых духов. а злых шаманов можно убить только если женщина переступит ему через голову
Авиценна использовал менструальную кровь от всех язв. В Баварии менструальная жидкость была хорошим средством для заживления ран, использовалась в качестве косметического средства от прыщей. В Средневековье менструация рассматривалась как специальное средство от проказы
Церковь также опасалась менструирующих женщин; им запрещалось приближаться к священным местам, зачастую им даже не разрешалось участвовать в священных обрядах.
Многие священники по отношению к менструирующим женщинам до сих пор выдвигают требования.
Авторский пост
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Так что надо Путину напрячь своих хакеров, ГРУшников и СВРщиков, чтобы в Америке вышел Байден. Дед уже сейчас слабоумный маразматик, за него будет править афронегра Камала. А она развалит Америку на раз-два.
Но о разрушительных свойствах ПМС уже догадывались!