Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни когда женщин ненавидели и боялись

Девушка во время менструации не должна касаться земли ногами, так как такое касание влечет за собой загрязнение или какие-либо опасности. Девушкам запрещали выходить на солнце, а также находиться вблизи другого источника света, например, огня. В период менархе девочек держат в тесных клетках, в лесных хижинах, в пещерах или обертывают циновкой, зарытыми по пояс в песок, в клетках на деревьях, изготовленных специально для этой цели и принадлежащих хижинам определенного племени. Их держат без огня и света, максимально ограничивают в еде и требуют соблюдать определенные обычаи и выполнять обряды. Зачастую девушкам запрещали трогать руками свое собственное тело. Им запрещали любые контакты с внешним миром, при них остаются лишь несколько пожилых женщин, в некоторых случаях девушке даже не позволяется пошевельнуться или прилечь, чаще всего она вынуждена все время cидеть на корточках, стоять на коленях или неподвижно лежать на спине. В это время их воспринимают как нечистых или заболевших.