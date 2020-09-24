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Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни когда женщин ненавидели и боялись

Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни когда женщин ненавидели и боялись (22 фото)

Автор:
24 сентября 2020 13:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: женщины   исторические факты   история   месячные   обряды   поверья   ритуалы   шаманы   
1986
22

Поверье некоторых народов порой удивляют и поражают, особенно на фоне наши современных знаний о человеческой физиологии. Но мнение предков, их обряды и верования - вещь довольно консервативная и зачастую имеющая под собой твердую, проверенную веками, основу.

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Метки: женщины   исторические факты   история   месячные   обряды   поверья   ритуалы   шаманы   
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6  комментариев
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Древние то были не дураки, кое что понимали. Поэтому на святую гору Афон не пускают женщин даже сейчас - опасаются за жизнь монахов. Военные моряки знают: баба на корабле - к беде. Меркель запустила в 2015 году 1,5 миллионов муслимов в Европу, и сейчас европейцы не знают, что с ними делать. Урсула фон дер Лайен, профессиональная гинеколог, успешно развалила Бундесвер, и сейчас будет разваливать ЕС.
Так что надо Путину напрячь своих хакеров, ГРУшников и СВРщиков, чтобы в Америке вышел Байден. Дед уже сейчас слабоумный маразматик, за него будет править афронегра Камала. А она развалит Америку на раз-два.
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26k
Slonyash Полчаса назад
Почему женские штаны страшная вещь для шаманов: дни когда женщин ненавидели и боялись
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307
Dervish Час назад
Что такое гормоны, гормональный цикл, психология, древние люди еще не знали!
Но о разрушительных свойствах ПМС уже догадывались!
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11k
Объект реальности 2 часа назад
Примитивные народы? вы серьезно. А мы тогда кто если до сих пор не вышли на их уровень технологий.
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Андрей Дядя 2 часа назад
как можно доверять существу , которое 5 дней кровоточит и не умирает ?
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324
Andrew Belaks Андрей Дядя 16 минут назад
(c) Mr.Garisson.
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