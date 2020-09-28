Смертельная наука: 10 ученых, погибших на месте исследования

Эти люди стараются для всех нас - они изучают вулканы, сели, потопы, льды, горы, подземные пещеры и прочее-прочее именно для того, чтобы как можно раньше предупредить людей об опасности. чтобы знать, как именно ведет себя вулкан или цунами, чтобы знать чего ожидать от природы и спасти как можно больше жизней. И иногда трагедии случаются с ними самими...
Вулканолог, изучающий гору Сент-Хеленс за 13 часов до собственной смерти
31-летний вулканолог Дэвид Джонсон первым сообщил об извержении горы Сент-Хеленс в Вашингтоне в 1980 году. Вскоре после сообщения об извержении он погиб, несмотря на то, что находился на расстоянии почти 10 км. от вулкана.
Катя Крафт и её муж Морис Поль Крафт — французские вулканологи, погибшие во время извержения вулкана Ундзэн на японском острове Кюсю. Известны как первопроходцы в съёмках, фотографировании и видеозаписи деятельности вулканов.
30 июля 1951 г. при спуске с кратера Ключевского вулкана камнепадом была убита Алевтина Александровна Былинкина, младший научный сотрудник Камчатской вулканологической станции Академии Наук СССР.
Кроме изучения извержений и морфологии вулканов, А.А. Былинкина два года вела систематическую работу по исследованию сухих рек Ключевского вулкана.
50-летний профессор-гляциолог Университета штата Мэн Гордон Гамильтон погиб в результате крушения снегохода и падения в 100-футовую расселину во время исследования в Антарктиде.
Гляциолог — специалист, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов.
Конрад Штеффен, известный швейцарский ученый-климатолог
Он упал в расселину, проводя исследования на льду
Всемирно известный спелеолог Павел Демидов, тот самый, что спасал детей в Таиланде погиб при изучении абхазской пещеры
Охотовед и знаменитый борец с браконьерами, национальный герой Калмыкии Улдис Карлович Кнакис. Погиб при исполнении служебных обязанностей от выстрелов браконьеров
В 2019 году, пятеро ученых-атомщиков, сотрудников госкорпорации "Росатом", погибли в ходе проведения работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.
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Знаменитый российский ученый, прикладной политолог/социолог/экономист. Поставил над Россией эксперимент по превращению ее в коммунистическое государство. К сожалению, не всем жителям Росии понравился этот эксперимент. Простая российская девушка Фанни Каплан разрядила в него свой браунинг,после чего здоровье великого ученого пошатнулось, и вскоре он откинул копыта.