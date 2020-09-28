Смертельная наука: 10 ученых, погибших на месте исследования

Эти люди стараются для всех нас - они изучают вулканы, сели, потопы, льды, горы, подземные пещеры и прочее-прочее именно для того, чтобы как можно раньше предупредить людей об опасности. чтобы знать, как именно ведет себя вулкан или цунами, чтобы знать чего ожидать от природы и спасти как можно больше жизней. И иногда трагедии случаются с ними самими...