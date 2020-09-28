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Смертельная наука: 10 ученых, погибших на месте исследования

Смертельная наука: 10 ученых, погибших на месте исследования (11 фото)

Автор:
28 сентября 2020 13:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: гибель   знаменитые   исторические факты   история   трагедия   ученые   
1231
11

Эти люди стараются для всех нас - они изучают вулканы, сели, потопы, льды, горы, подземные пещеры и прочее-прочее именно для того, чтобы как можно раньше предупредить людей об опасности. чтобы знать, как именно ведет себя вулкан или цунами, чтобы знать чего ожидать от природы и спасти как можно больше жизней. И иногда трагедии случаются с ними самими...

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Метки: гибель   знаменитые   исторические факты   история   трагедия   ученые   
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3  комментария
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807
Лёха 3 минуты назад
"упал в расселину" это скорее номинант на премию Дарвина...
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Владимир Ульянов (Ленин)
Знаменитый российский ученый, прикладной политолог/социолог/экономист. Поставил над Россией эксперимент по превращению ее в коммунистическое государство. К сожалению, не всем жителям Росии понравился этот эксперимент. Простая российская девушка Фанни Каплан разрядила в него свой браунинг,после чего здоровье великого ученого пошатнулось, и вскоре он откинул копыта.
Владимир Ульянов (Ленин) Знаменитый российский ученый, прикладной политолог/социолог/экономист. Поставил над Россией эксперимент по превращению ее в коммунистическое государство. К сожалению, не всем жителям Росии понравился этот эксперимент. Простая российская девушка Фанни Каплан разрядила в него свой браунинг,после чего здоровье великого ученого пошатнулось, и вскоре он откинул копыта.
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−18
Князь Курбский Полчаса назад
Ракетчики б почаще дохли и кто оружие делает
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