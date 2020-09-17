Это просто космос: лучшие фото с конкурса Astronomy Photographer of the Year 2020

Космос - захватывающее, неизведанное, но такое манящее пространство, которое раз за разом удивляет нас. Его нельзя измерить, объять, - но к счастью, можно сфотографировать. Астрофотографы со всего мира отправляют свои космические снимки на крупнейший международный конкурс Astronomy Photographer of the Year. Недавно были были объявлены победители конкурса 2020 года, и все они захватывают дух!

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"В этом вся Исландия", фотограф Кристина Макеева 0 Источник:

"Зеленая леди", фотограф Nicholas Roemmelt 0 Источник:

"Галактический портал", Marcin Zajac 0 Источник:

"Дельфин, выпрыгивающий из океана газа", Connor Matherne 0 Источник:

"Магия пустыни", Stefan Liebermann 0 Источник:

"Разрисованное небо", Thomas Kast 0 Источник:

"Одинокое дерево на фоне северного сияния", Tom Archer 0 Источник:

"Галактика Андромеды на расстоянии вытянутой руки", Nicolas Lefaudeux 0 Источник:

"145 секунд темноты", Filip Ogorzelski 0 Источник:

"Частичное лунное затмение", Ethan Roberts 0 Источник:

"Четыре планеты и луна", Alice Fock Hang 0 Источник:

"Космический инферно", Peter Ward 0 Источник:

"Лунный кратер Тихо", Alain Paillou 0 Источник:

"Танец сияния над болотом", Камиль Нуреев 0 Источник:

"Юпитер", Stacey Downton 0 Источник:

"Волны", Bence Toth 0 Источник:

"Исследуя сердце галактики", Tian Li 0 Источник:

"Галактика Центавр A", Connor Matherne 0 Источник:

"Луна и "Осколок" (небоскреб в Лондоне)", Mathew Browne 0 Источник:

"Отсоединение", Thea Hutchinson 0 Источник:

"Жидкий солнечный свет", Alexandra Hart 0 Источник:

"Между нами космос", Łukasz Sujka 0 Источник:

"Темная река", Julie Hill 0 Источник:

"Технологическая тюрьма", Rafael Schmall 0 Источник:

"Неописуемое чувство", Alyn Wallace 0 Источник:

"Галактика NGC 3628", Mark Hanson 0 Источник:

"Солнечные пятна AR 2741 и AR 2740", Руслан Ильницкий 0 Источник: