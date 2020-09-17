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Это просто космос: лучшие фото с конкурса Astronomy Photographer of the Year 2020

Это просто космос: лучшие фото с конкурса Astronomy Photographer of the Year 2020 (29 фото)

Автор:
17 сентября 2020 12:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: астрофото   астрофотографии   космос   красиво   планеты   северное сияние   фото   фотоконкурс   
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Космос - захватывающее, неизведанное, но такое манящее пространство, которое раз за разом удивляет нас. Его нельзя измерить, объять, - но к счастью, можно сфотографировать. Астрофотографы со всего мира отправляют свои космические снимки на крупнейший международный конкурс Astronomy Photographer of the Year. Недавно были были объявлены победители конкурса 2020 года, и все они захватывают дух!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрофото   астрофотографии   космос   красиво   планеты   северное сияние   фото   фотоконкурс   
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