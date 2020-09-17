Это просто космос: лучшие фото с конкурса Astronomy Photographer of the Year 2020

Космос - захватывающее, неизведанное, но такое манящее пространство, которое раз за разом удивляет нас. Его нельзя измерить, объять, - но к счастью, можно сфотографировать. Астрофотографы со всего мира отправляют свои космические снимки на крупнейший международный конкурс Astronomy Photographer of the Year. Недавно были были объявлены победители конкурса 2020 года, и все они захватывают дух!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Космический зонд сделал снимки Солнца на рекордно близком расстоянии
- Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине
- Международный фотоконкурс IPA представляет лучшие фото
- Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year
- Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...