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Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year

Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year (22 фото)

Автор:
12 сентября 2020 11:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   
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Конкурс астрономической фотографии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year проводится уже двенадцатый год подряд. На этот раз участие в нем приняли более 5000 человек с шести континентов. Абсолютным победителем стал снимок французского фотографа Николя Лефодо - потрясающее изображение галактики Андромеды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Бу 41 минуту назад
очень красиво
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