Названы победители конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year

Конкурс астрономической фотографии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year проводится уже двенадцатый год подряд. На этот раз участие в нем приняли более 5000 человек с шести континентов. Абсолютным победителем стал снимок французского фотографа Николя Лефодо - потрясающее изображение галактики Андромеды.
Галактика Андромеды на расстоянии вытянутой руки. Автор - Николя Лефодо, Франция. Абсолютный победитель конкурса и победитель в категории "Галактики"
Такое ощущение, будто эта спиральная галактика находится на расстоянии вытянутой руки, а не в двух миллионах световых лет от Земли.
Четыре планеты и Луна. Автор - Алиса Фок Ханг, Реюньон, Франция, 11 лет. Победитель Молодежного конкурса
Здесь изображены Луна, Венера, Меркурий, звезда Антарес, Юпитер и Сатурн над Индийским океаном.
Волны. Автор - Бенце Тот, Венгрия. Победитель в категории "Лучший новичок"
Это центральная область туманности Калифорния (NGC 1499), которую фотограф сравнивает с огромной неуправляемой стихией вроде океанского шторма.
Северное сияние "Зеленая дама". Автор - Николас Реммельт, Германия. Победитель в категории "Полярное сияние"
Фотограф слышал много историй о "даме в зеленом". И хотя у него много раз была возможность сфотографировать северное сияние, "зеленую даму" он сумел запечатлеть впервые.
Район лунного кратера Тихо в цвете. Автор - Ален Пайю, Франция. Победитель в категории "Наша Луна"
На этом изображении объединены снимки с черно-белой камеры (которые дают детали и резкость) и с цветной камеры (для того, чтобы запечатлеть разные цвета почвы).
Жидкое солнце. Автор - Александра Харт, Великобритания. Победитель в категории "Наше Солнце"
Солнечный минимум (период низкой активности) можно рассматривать как спокойное Солнце, но если приглядеться к этой мелкоячеистой структуре, то хорошо видно, что она постоянно находится в движении.
Космическое инферно. Автор - Питер Уорд, Австралия. Победитель в категории "Звезды и туманности"
На снимке изображена NGC 3576 - хорошо известная туманность в южном небе. Она снята в ложной цветовой палитре, что делает ее похожей на огненный небесный водоворот.
Технологическая тюрьма. Автор - Рафаэль Шмолл, Венгрия. Победитель в категории "Люди и космос"
Это двойная звезда Альбирео в окружении следов движущихся спутников.
Космос между нами. Автор - Лукаш Суйка, Польша. Победитель в категории "Планеты, кометы и астероиды"
На этой фотографии показано сближение Луны и Юпитера, которое произошло 31 октября 2019 года.
Раскрашивая небо. Автор - Томас Каст, Германия. Победитель в категории "Небесный пейзаж"
Фотограф показал, как выглядят полярные стратосферные облака над Лапландией. Облака медленно меняли форму и цвет. Это было похоже на наблюдение за тем, как кто-то рисует на небе акварельными красками.
NGC 3628 с хвостом в 300 000 световых лет. Автор - Марк Хэнсон, США. Второе место в категории "Галактики"
NGC 3628 - спиральная галактика в созвездии Льва, которую часто называют галактикой "Гамбургер".
Частичное лунное затмение с облаками. Автор - Итан Робертс, Великобритания. Второе место в категории "Наша Луна"
Этот фантастический снимок фотографу удалось сделать во время частичного лунного затмения 2019 года, когда перед Луной пролетало небольшое облако. Правая верхняя часть, окрашенная в оранжевый цвет, - тень от Земли. Эффект вызван солнечным светом, проходящим через атмосферу.
Одинокое дерево под скандинавским северным сиянием. Автор - Том Арчер, Великобритания. Второе место в категории "Полярное сияние"
По словам автора снимка, когда он нашел это дерево, то решил подождать в надежде на удачу - вдруг туман рассеется, небо прояснится и северное сияние появится в идеальном для фотографии месте? Именно так и произошло.
Лунная база. Автор - Даниэль Кошела, Польша. Высокая оценка в категории "Наша Луна"
На этой фотографии изображена полная луна над самой высокой вершиной Крконоше (Исполиновых гор) - Снежкой (1603 метра). Снимок сделан в декабре 2019 года, вскоре после заката, в двух километрах от вершины. В здании слева расположена метеорологическая обсерватория, а справа - часовня Святого Лаврентия.
Исландия. Автора - Кристина Макеева (Россия). Высокая оценка в категории "Полярное сияние"
Исландия - страна с очень сильными ветрами, поэтому для съемки северного сияния требуется устойчивый штатив.
Мост света. Автор - Сюцюань Чжан, Китай, 12 лет. Высокая оценка в Молодежном конкурсе
Настоящий волшебный мост, построенный из света в небе.
Дельфин, выпрыгивающий из газового океана. Автор - Коннор Матерн (США). Второе место в категории "Звезды и туманности"
Эта туманность официально известна под обозначением Sh2-308, но фотограф всегда любил называть ее туманностью Дельфина.
Газовые индикаторы AZURE. Автор - Ян Сути, Китай. Высокая оценка в категории "Люди и космос"
5 апреля 2019 года двумя ракетами AZURE (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment, миссия НАСА) над Норвежским морем были выпущены видимые газовые индикаторы. Эти красочные облака созданы веществами, похожими на те, что встречаются в фейерверках, и позволяют отслеживать потоки ветра в верхних слоях атмосферы.
Наблюдение за сердцем галактики. Автор - Тян Ли, Китай. Второе место в категории "Люди и космос"
На снимке вы видите фотографа, взбирающегося на радиотелескоп, и группу солнечных радиотелескопом Минганту.
Ультрафиолет. Автор - Алан Фридман, США. Высокая оценка в категории "Наше Солнце"
Автор снимка показал, как выглядит Солнце через специальный солнечный телескоп, который пропускает свет в ближнем УФ-диапазоне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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