Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020

Фотоконкурс "Международный садовый фотограф" объявил победителей 2020 года в категории макрофото. Заявки поступили от фотографов со всего мира - они фотографировали самые разные предметы, растения и насекомых. Каждая их фотография богата цветом, деталями и текстурой, и очаровывает с первого взгляда. Взгляните на лучшие макро-снимки по версии фотоконкурса!
Победу в конкурсе одержал бразильский фотограф Бруно Милителли с работой под названием "Ботаническая петля", на которой изображена спиралевидная структура маракуйи
Второе место заняла работа "Горы лепестков тюльпана" от фотографа Энн Макинтайр, Англия
Третье место досталось фотографии "Семена пастушьей сумки", Чжан е Фэй, Китай
"Радужная лилия", Екатерина Леонте, США
"Цветение вортекса", Бруно Милителли, Бразилия
"Голубянки икар на мяте", Тони Норт, Англия
"Взгляд через окошко", Минхуэй Юань, Китай
"Наблюдатель", Кристина Бланчин Дос Сантос, Португалия
"Голубянки аргус на вереске", Касим Саид, Англия
"Драгоценности", Вей Фу, Таиланд
"Охотник", Роб Бланкен, Нидерланды
"Искусство позирования", Барбора Поливкова, Коста Рика
"Структура", Дайна Джейс, Англия
"Крыло бабочки", Петар Саболь, Хорватия
"Загаданные желания", Кристина Звинакявичюте, Англия
"Присутствие", Питер Пуллан, Австралия
"Красная загадка", Питер Пуллан, Австралия
"Камассия после дождя", Мари Фелан, Ирландия
"Можешь оставить шляпу", Ингеборга Хартгеринк-Грандия, Нидерланды
"Цветки дикой моркови", Рахель З. Чеккини, Австрия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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