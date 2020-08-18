Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020

Фотоконкурс "Международный садовый фотограф" объявил победителей 2020 года в категории макрофото. Заявки поступили от фотографов со всего мира - они фотографировали самые разные предметы, растения и насекомых. Каждая их фотография богата цветом, деталями и текстурой, и очаровывает с первого взгляда. Взгляните на лучшие макро-снимки по версии фотоконкурса!

Победу в конкурсе одержал бразильский фотограф Бруно Милителли с работой под названием "Ботаническая петля", на которой изображена спиралевидная структура маракуйи 0 Источник:

Второе место заняла работа "Горы лепестков тюльпана" от фотографа Энн Макинтайр, Англия 0 Источник: