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Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020

Невероятные макро-снимки с конкурса Garden Photographer of the Year 2020 (21 фото)

Автор:
18 августа 2020 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   макро   макро фото   природа   фото   фотография   фотографы   фотоконкурс   
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Фотоконкурс "Международный садовый фотограф" объявил победителей 2020 года в категории макрофото. Заявки поступили от фотографов со всего мира - они фотографировали самые разные предметы, растения и насекомых. Каждая их фотография богата цветом, деталями и текстурой, и очаровывает с первого взгляда. Взгляните на лучшие макро-снимки по версии фотоконкурса!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   макро   макро фото   природа   фото   фотография   фотографы   фотоконкурс   
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