Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине

"Я всегда любил астрофотографию, но большинство моих снимков были широкоугольными пейзажами Млечного Пути, - рассказал Рассел. - Незадолго до того, как нас отправили в самоизоляцию, я купил своей первый звездный трекер, и благодаря свободному времени получил прекрасную возможность узнать, как он работает, и поэкспериментировать, фотографируя объекты глубокого космоса. Начал я с обычного фотоаппарата и дешевого звездного трекера, но меня сразу зацепило, поэтому я решил потратиться на телескоп, звездный трекер большего размера и астрокамеру.



Мне удалось снять некоторые туманности - Слоновий хобот, Сердце, туманность Ориона - и галактики. Некоторые из этих галактик находятся от нас на расстоянии 30-50 миллионов световых лет. Ночное небо меня очаровывает, и я до сих пор поражаюсь тому, что свет, попадающий в объектив моей камеры, покинул галактику десятки миллионов лет назад".