Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине

32-летний преподаватель университета Рассел Дискомб из Великобритании решил не тратить несколько месяцев самоизоляции зря и вплотную занялся астрофотографией, которая ему всегда была очень интересна. Он купил звездный трекер и телескоп, чтобы определить местонахождение объектов "глубокого космоса" - до 50 миллионов световых лет. Посмотрите на потрясающие снимки, которые ему удалось сделать прямо из своего сада!
Все фотографии были сделаны Расселом в собственном саду в Сайренсестере, Глостершир.
Туманность Слоновий хобот
Туманность Слоновий хобот, названная в честь своей формы, расположена в созвездии Цефея, примерно в 2400 световых годах от Земли. Считается, что это скопление очень молодых звезд, которым меньше 100000 лет. А две более старые звезды, возраст которых составляет пару миллионов лет, находятся в круглой полости в верхней части изображения.
Туманность Сердце
Туманность Сердце, расположенная на расстоянии примерно 7500 световых лет от Земли, находится в рукаве Персея в галактике Млечный Путь в созвездии Кассиопея. Цвет этой туманности (его часто видят как темно-красный) вызван излучением небольшой группы звезд в ее центре.
Галактика Боде, или Мессье 81
Галактика Боде представляет собой спиральную галактику правильной формы с хорошо выраженными рукавами, которая находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большая Медведица. Диаметр - 90 000 световых лет, это примерно половина размера Млечного Пути.
Рассел Дискомб и его телескоп, Сайренсестер, графство Глостершир, Великобритания
"Я всегда любил астрофотографию, но большинство моих снимков были широкоугольными пейзажами Млечного Пути, - рассказал Рассел. - Незадолго до того, как нас отправили в самоизоляцию, я купил своей первый звездный трекер, и благодаря свободному времени получил прекрасную возможность узнать, как он работает, и поэкспериментировать, фотографируя объекты глубокого космоса. Начал я с обычного фотоаппарата и дешевого звездного трекера, но меня сразу зацепило, поэтому я решил потратиться на телескоп, звездный трекер большего размера и астрокамеру.
Мне удалось снять некоторые туманности - Слоновий хобот, Сердце, туманность Ориона - и галактики. Некоторые из этих галактик находятся от нас на расстоянии 30-50 миллионов световых лет. Ночное небо меня очаровывает, и я до сих пор поражаюсь тому, что свет, попадающий в объектив моей камеры, покинул галактику десятки миллионов лет назад".
Мне удалось снять некоторые туманности - Слоновий хобот, Сердце, туманность Ориона - и галактики. Некоторые из этих галактик находятся от нас на расстоянии 30-50 миллионов световых лет. Ночное небо меня очаровывает, и я до сих пор поражаюсь тому, что свет, попадающий в объектив моей камеры, покинул галактику десятки миллионов лет назад".
Туманность Пузырь
Туманность Пузырь, также известная как NGC 7635, расположена в эмиссионной туманности в созвездии Кассиопея. Эффект "пузыря", показанный на фотографии Дискомба, создается звездным ветром массивной молодой центральной звезды, который заставляет ее светиться.
Мелотт 15, звездное скопление в туманности Сердце
Мелотт 15 - "сердце" туманности Сердце, которое содержит несколько ярких звезд с массой почти в 50 раз больше массы нашего Солнца, а также множество других более мелких звезд. Этому звездному скоплению всего 1,5 миллиона лет.
Туманность Орион и комплекс отражательных туманностей "Бегущий человек"
Туманность Ориона - светящаяся эмиссионная туманность, которая находится к югу от Пояса Ориона. А выше нее расположена голубая отражательная туманность "Бегущий человек".
Галактика Игла
Галактика Игла, известная как NGC 4565, представляет собой спиральную галактику, расположенную на расстоянии от 30 до 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники. Имеет поперечник около 100 тысяч световых лет. Видна "с ребра" как тонкий диск, разделенный посередине пылевой полосой.
Триплет Льва
Триплет Льва - это небольшая группа галактик, располагающаяся на расстоянии около 35 миллионов световых лет от Земли в созвездии Льва. Эта группа состоит из спиральных галактик: M65 (справа вверху), M66 (справа внизу) и NGC 3628 (слева).
Галактики Боде и Сигара
Галактики M81 (Боде) и M82 (Сигара) - это пара галактик, расположенных в созвездии Большой Медведицы. Галактика Боде (слева) - это спиральная галактика, которая находится на расстоянии примерно 11,8 миллионов световых лет, а галактика Сигара - ее спутник, спиральная галактика с перемычкой, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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