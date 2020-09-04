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Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине

Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине (11 фото)

Автор:
04 сентября 2020 13:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотографии   астрофотография   звезды   космос   телескоп   
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32-летний преподаватель университета Рассел Дискомб из Великобритании решил не тратить несколько месяцев самоизоляции зря и вплотную занялся астрофотографией, которая ему всегда была очень интересна. Он купил звездный трекер и телескоп, чтобы определить местонахождение объектов "глубокого космоса" - до 50 миллионов световых лет. Посмотрите на потрясающие снимки, которые ему удалось сделать прямо из своего сада!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотографии   астрофотография   звезды   космос   телескоп   
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1  комментарий
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Alex 57 минут назад
Что то не верится что таким не большим телескопом можно такие фото сделать, смотрел на юпитер и сатурн в примерно такой же телескоп , такого приближения и цвета и рядом не было ........
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