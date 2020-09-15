Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком

Как стало известно, мужчина производил отстрел летающей цели, находясь на территории принадлежавшего ему участка. Пилот частного самолёта Piper PA-28 Cherokee из учебного центра легкомоторной авиации и планеризма, заметив, что в результате обстрела его воздушное судно получило пробоины, принял решение о вынужденной посадке на соседний аэродром. Об этом, 15 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.