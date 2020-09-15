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Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком

Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком (2 фото)

Автор:
15 сентября 2020 20:43
Сообщество : Криминал
Метки: дробовик   криминал   москва   обстрел   россия   самолёт   хулиганство   цель   
1897
2

Под Солнечногорском, в районе посёлка Шевлино 57-летний пенсионер попытался сбить в полёте одномоторный частный самолёт Piper PA-28 Cherokee, используя в качестве зенитного орудия помповое ружьё Mossberg 500A.

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Метки: дробовик   криминал   москва   обстрел   россия   самолёт   хулиганство   цель   
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27  комментариев
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4k
citrus1 54 минуты назад
На какой же высоте летал самолёт над участком если удалось повредить обшивку из гладкоствольного ружья
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6k
? ? ? 2 минуты назад
Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком
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40k
zloykoyot 3 минуты назад
Скорее всего просто человека эти летуны заипали в край. Думаете он там один такой кругами летает? А между тем по закону пролёты над населёнными пунктами должны быть сведены к минимуму, но этим летунам похеру видимо.
Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. N 138
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24...Схемы вылета и захода на посадку, ухода на второй круг должны исключать, а при невозможности исключения - максимально ограничивать пролет воздушных судов над населенными пунктами, опасными производственными объектами.
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5k
Bhaal 6 минут назад
Ну а что разлетался то?
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3k
Maikie 16 минут назад
Правильно ибо не%уй летать , где попало...
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6k
Перст Указующий Полчаса назад
ну и сбросил бы на него бомбу.
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916
BAMBRA Полчаса назад
У кого нибудь есть контакты стрелка? У меня для него есть пара заказов.
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3k
muha 36 минут назад
Как понимаю, пилот очень низэнко летал над посёлком и теперь недоволен, что его побили.
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29k
Элек Мек 41 минуту назад
Над селом ху...я летала серебристого металла
Много стало в наши дни неопознанной ху..и.
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7k
Антон Семёныч 46 минут назад
Интересно как по пуле из гладкоствольного оружия можно установить стрелка.
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13k
Александр Сучков Антон Семёныч Полчаса назад
По какой пуле? там дробь, это шарики такие, если не в курсе. Ну есть конечно "болты", но вряд ли у старика они в наличии были, это специфический патрон для "гладкого". Что качаемо "как определить"- хим анализ следов пороха. Однако при этом очень много нюансов. Скорее всего деда ментам просто настучали соседи....
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3k
Sanar Александр Сучков 11 минут назад
От тебя тщательно скрывают изобретения господина Полева. Ну хоть почитай. В таком случае найдут.
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15k
Марина 48 минут назад
57 летний пенсионер, это из какого ведомства?
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13k
Александр Сучков Марина Полчаса назад
военный к примеру. Есть куча производств вредных, где пенсия на 5 и даже на 10 лет раньше приходит (горные работы, добыча руды, производство металлов цветного и черного типа, создание химических веществ, взаимодействие с веществами радиоактивного происхождения, атомная промышленная и энергетическая сфера и многое другое) При условии работы не менее 10 лет. Там и цифры другие.
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2k
Frank Borman 50 минут назад
Девиз зенитчика: если я не могу летать, то никто не будет летать.
Дед, очевидно, боец ПВО в запасе. Выпил водочки, и решил вспомнить боевую молодость.
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458
satra 52 минуты назад
Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком
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9k
Хью́берт 58 минут назад
500-тый Мосберг выглядит как то вот так.

500-тый Мосберг выглядит как то вот так.
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13k
Александр Сучков Хью́берт Полчаса назад
полуавтомат, у него и кучность хорошая. А если еще и пуля- то мама не горюй. Прикинь болт с большой палец)))
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7k
Prostovopros Час назад
Попасть из дробовика по самолёту - этот парень хороший стрелок.
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6k
Pillin Alex Prostovopros 52 минуты назад
Или пилот летал в 15-ти метрах над землёй.
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7k
Prostovopros Pillin Alex Полчаса назад
Утка летит со скоростью 80 км/ч а это 22 м/сек и чем ниже она летит над головой, тем труднее попасть. Самолёт побыстрее малость летит. Упреждение, просто точность выстрела... И даже, что самолёт побольше утки - поверьте, попасть очень трудно. Представьте, что мимо вас несётся авто на скорости 100 км/ч; стрелять нужно с близкого расстояния - это же дробовик. А тут по небу летит... Но Стрелок это сделал! Да и понятно почему - задолбал его этот летун и он расценил такие низкие полёты как вторжение ))
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3k
Sanar Prostovopros 7 минут назад
Совершенно верно, упреждение при выстреле это математическая задача, которая решается за доли секунды подготовленным человеком, бывали случаи конечно, но это случайность.
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951k
Сергей Час назад
В принципе, "Кащенко" там недалеко!
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337
qwer Сергей 15 минут назад
А кого туда предлагаете везти, пилота или стрелка?
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