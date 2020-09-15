Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком

Под Солнечногорском, в районе посёлка Шевлино 57-летний пенсионер попытался сбить в полёте одномоторный частный самолёт Piper PA-28 Cherokee, используя в качестве зенитного орудия помповое ружьё Mossberg 500A.
Как стало известно, мужчина производил отстрел летающей цели, находясь на территории принадлежавшего ему участка. Пилот частного самолёта Piper PA-28 Cherokee из учебного центра легкомоторной авиации и планеризма, заметив, что в результате обстрела его воздушное судно получило пробоины, принял решение о вынужденной посадке на соседний аэродром. Об этом, 15 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
Благополучно приземлившись, потерпевший обратился в полицию. Сотрудники МВД провели поиск и установили личность "зенитчика". Сейчас полицейские выясняют мотивы стрелявшего.
Им оказался житель Москвы 1962 года рождения, сообщила представитель подмосковной полиции Татьяна Петрова. В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить мотивы стрелка, подозревая его в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пенсионер, обстрелял из охотничьего ружья дом на прилегающем участке, ранив при этом соседку. Таким образом, он надеялся заставить её прекратить вопли с оскорблениями в свой адрес.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24...Схемы вылета и захода на посадку, ухода на второй круг должны исключать, а при невозможности исключения - максимально ограничивать пролет воздушных судов над населенными пунктами, опасными производственными объектами.
Много стало в наши дни неопознанной ху..и.
Дед, очевидно, боец ПВО в запасе. Выпил водочки, и решил вспомнить боевую молодость.