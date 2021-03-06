В Москве на Верхоянской улице две покупательницы «Магнита» по ходу шопинга устроили потасовку с тележками. Кадры "мочиловки" зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина.
На видео заметно, как между женщинами разгорается конфликт, после чего они стали пихать друг в друга тележки. Затем покупательницы развязали полно драку и начали таскать друг друга за волосы, сообщило РЕН ТВ в пятницу, 5 марта.
Стоявшие совсем рядом покупатели супермаркета наблюдали за "сражением" и не сразу начали разнимать конфликтующих. В магазин вызвали сотрудников полиции, которые установили обстоятельства произошедшего. По данным РЕН ТВ, по результату случившегося, одна из участниц драки была госпитализирована.
Менее года назад писалось, как в одном из торговых центров города Сочи мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку с охранниками заведения.
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