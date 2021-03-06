Стоявшие совсем рядом покупатели супермаркета наблюдали за "сражением" и не сразу начали разнимать конфликтующих. В магазин вызвали сотрудников полиции, которые установили обстоятельства произошедшего. По данным РЕН ТВ, по результату случившегося, одна из участниц драки была госпитализирована.

Менее года назад писалось, как в одном из торговых центров города Сочи мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку с охранниками заведения.