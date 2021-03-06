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Перетягивание тележки у кассы вылилось москвичкам в полноценную драку и попало на видео

Перетягивание тележки у кассы вылилось москвичкам в полноценную драку и попало на видео (1 фото)

Автор:
06 марта 2021 08:20
Сообщество : Криминал
Метки: Магнит   Москва   Россия   госпитализация   драка   криминал   расследование   супермаркет   
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В Москве на Верхоянской улице две покупательницы «Магнита» по ходу шопинга устроили потасовку с тележками. Кадры "мочиловки" зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина.

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Метки: Магнит   Москва   Россия   госпитализация   драка   криминал   расследование   супермаркет   
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insaider Час назад
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shevanez Минуту назад
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umorist 4 минуты назад
Весна. Щепка на щепку лезет.
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Frank Borman 43 минуты назад
Зачем смотеть ММА, если тут файтинги прямо в супермаркете? Идешь делать шоппинг, а тут две бойчихи бьются за шоппинг-карт. Вот поэтому русских бойцов боятся во всем мире.
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Цыц тут у меня Час назад
Бабы дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ.
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Cornho Час назад
И это было достойно целого поста?
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leto2016 Cornho Час назад
Коммент в стиле "я за вами бежал киллометр, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
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Cornho leto2016 55 минут назад
"Кило" пишется с одной "л". Километр, килограмм и т.д.
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leto2016 Cornho Полчаса назад
Я переживу))) сам сомневплся как правильно.
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Cornho leto2016 8 минут назад
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