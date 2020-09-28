В МВД пояснили, что владелец держался за машину, которая набирала скорость и пытался помешать угону. В результате злоумышленник не справился с управлением, а хозяин оказался под своей машиной. После того как машина вылетела на тротуар и врезалась в ограждение, очевидцы выволокли угонщика из салона и держали до приезда полиции. Собравшиеся на шум происшествия мужчины, подняли автомобиль и извлекли из-под него пострадавшего.