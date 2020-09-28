Произошедшее в московском районе Братеево попало на видео. На кадрах заметно, что хозяин автомобиля беседует со знакомыми возле грузовика, в его машине водительская дверь открыта двигатель не заглушён. Проходящий мимо неизвестный, должно быть, не выдержал накатившего соблазна, прыгнул в машину и попытался на ней скрыться. Однако владелец успел крепко ухватиться за дверь своей иномарки.
В МВД пояснили, что владелец держался за машину, которая набирала скорость и пытался помешать угону. В результате злоумышленник не справился с управлением, а хозяин оказался под своей машиной. После того как машина вылетела на тротуар и врезалась в ограждение, очевидцы выволокли угонщика из салона и держали до приезда полиции. Собравшиеся на шум происшествия мужчины, подняли автомобиль и извлекли из-под него пострадавшего.
Однако этим инцидент не окончился - При попытке инспекторов опросить угонщика, тот ударил одного из них и бросился наутёк, но был повторно схвачен. По сообщению источника, в МВД возбудили уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ведётся следствие, уточняются мотивы злоумышленника, опрашиваются свидетели происшествия.
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Надо как в Казахстане - сел без разрешения за руль чужого авто - автоматически 15 лет.
Может поэтому в Казахстане и сигнализаций теперь не продают - нет спроса.