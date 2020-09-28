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При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с&nbsp;полицией

При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с полицией (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 21:23
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   злоумышленник   криминал   москва   нападение   россия   следствие   угон   
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Произошедшее в московском районе Братеево попало на видео. На кадрах заметно, что хозяин автомобиля беседует со знакомыми возле грузовика, в его машине водительская дверь открыта двигатель не заглушён. Проходящий мимо неизвестный, должно быть, не выдержал накатившего соблазна, прыгнул в машину и попытался на ней скрыться. Однако владелец успел крепко ухватиться за дверь своей иномарки.

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Метки: задержание   злоумышленник   криминал   москва   нападение   россия   следствие   угон   
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26  комментариев
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301
im240 2 часа назад
генеральша уже конечно не та...
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293
Рафаэль Полчаса назад
проблем в стране других нет, целый генерал-майор об этом докладывает, хорошо живём!!!
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64
Вася с ложкой 52 минуты назад
Зима скоро надо на постой устраиваться а тут как раз на год и по УДО.
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6k
albedo 58 минут назад
Похищение автомобиля без цели хищения?!

Надо как в Казахстане - сел без разрешения за руль чужого авто - автоматически 15 лет.
Может поэтому в Казахстане и сигнализаций теперь не продают - нет спроса.
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148
Ищи Свищи Час назад
Таким макаром скоро и цирки все позакрывают - вона сколько клоунов прямо по улицам ходит
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832
Шурман Час назад
Ира с годами все больше похожа на хорошую валютную П .
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11k
Алексей Шурман 55 минут назад
А с годами содержание всегда все больше влияет на оболочку.
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832
Шурман Алексей 54 минуты назад
:))
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575k
XoCTeJI Час назад
Иду такой с пивком,опа тачка открытая-дай думаю по райончику скатаюсь)
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7k
Star Link 2 часа назад
Я думал это порно актриса.
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2k
Allmaster 2 часа назад
Скучно я живу....
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35k
doker 2 часа назад
Ну, за генерала Ирину Волк отдельное спасибо.
Без неё пост менее содержателен.
Ну, за генерала Ирину Волк отдельное спасибо. Без неё пост менее содержателен.
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6k
Караганда 2 часа назад
в МВД возбудили уголовное дело по статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») Ильф и Петров отдыхают.мне интересно ,кто автор этой статьи-кто-то ведь пишет такую охинею и кто-то за неё голосует.я так понял-он прокатиться решил до макдака и потом возвратить.
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81k
Редька с хреном Автор поста Караганда 2 часа назад
Да не переживайте Вы так, уважаемый, а то так через нервоз и к Ильфу и Петрову отдыхать можно раньше времени отправиться.
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6k
Караганда Редька с хреном 2 часа назад
да я не переживаю-за закон обидно.
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81k
Редька с хреном Автор поста Караганда 2 часа назад
Закон, что дышло - кудЫ повернул, тудЫ и вышло!
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6k
Караганда Редька с хреном 55 минут назад
это и печалит-угнали машину и в итоге-без цели хищения.
как бы вы отреагировали если бы вашу машину угнали не сцелью хищения.
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517
satra 2 часа назад
При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с&nbsp;полицией
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351
Советский Оккупант 2 часа назад
Таким надо руку отрубать. Там без вариантов. За первый угон - одну. За второй, если получится это сделать - вторую.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
А где россиянин? Как не пытаюсь его увидеть, не получается. Вижу Ирину и больше ничего. )))
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81k
Редька с хреном Автор поста Billi_Bons 2 часа назад
При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с&nbsp;полицией
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