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Из огня, да в полымя: москвичка была спасена от насильника, но тут же ограблена

Из огня, да в полымя: москвичка была спасена от насильника, но тут же ограблена (1 фото)

Автор:
13 октября 2020 21:17
Сообщество : Криминал
Метки: изнасилование   криминал   москва   ограбление   полиция   помощь   россия   такси   
2128
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Выйдя из кафе на Тверской улице, в котором, отдыхала до полуночи, девушка вызвала такси. Водитель попросил её расплатиться перед началом поездки, однако жительница столицы отказалась. За тем её предложил подвезти водитель другого, стоявшего неподалёку такси...

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Метки: изнасилование   криминал   москва   ограбление   полиция   помощь   россия   такси   
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24  комментария
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2k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Из огня, да в полымя: москвичка была спасена от насильника, но тут же ограблена
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14k
Муки Псаки 2 часа назад
Будь это реальная история, безумная трагедия, говорю без стёба, стали бы её сопровождать такой картинкой?! До того ли было бы?!
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330
Kabalist 3 часа назад
Очередной фантазер. Зря потратил секунды жизни на этот говнопост.
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1k
Мирный ваще 3 часа назад
Скопипастил, так хоть кучу ошибок-то поправил бы!
Или сам неграмотный папуас, как и эта принцесса?
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12k
Алан 3 часа назад
Колхозная какая то москвичка. Такси от бордюра ловить?
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84k
Редька с хреном Автор поста Алан 3 часа назад
Правильно - из аулов таджички, узбечки и т.д. по столице ночами такси не ловят, по кабакам не шарятся, а мужей из московских мечетей с намаза ждут - и всё у них хорошо, чего и другим желают))))
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1k
Мирный ваще Редька с хреном 3 часа назад
Э-э-э-м-м-м.... Попытался сострить, что ли?...
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2k
x3matic 4 часа назад
Как гласит еврейская пословица.Благодари бога что взял деньгами.
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14k
Муки Псаки leto2016 2 часа назад
Да просто туфта это, разводят нас))))
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44k
Albert GER Редька с хреном 2 часа назад
в данном случая влажными фантазиями.
скорее всего - отмазка для мужа где всю ночь фестивалила и почему на телефон не ответила.
видно кто такая.
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14k
Муки Псаки leto2016 2 часа назад
Вы правы. Но у нас сомнения, что это вообще было.
Да, с чурбанами проблема. Мы в осаде. Идёт необъявленная война (с их стороны, не с нашей).
Но в этом конкретном случае чувствуется 3,14здёж.
Подача слезливая и приукрашенная.
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2k
leto2016 Муки Псаки 2 часа назад
Не исключаю.
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14k
Муки Псаки leto2016 2 часа назад
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