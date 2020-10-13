Из огня, да в полымя: москвичка была спасена от насильника, но тут же ограблена

Выйдя из кафе на Тверской улице, в котором, отдыхала до полуночи, девушка вызвала такси. Водитель попросил её расплатиться перед началом поездки, однако жительница столицы отказалась. За тем её предложил подвезти водитель другого, стоявшего неподалёку такси...
По данным источника, спустя 15 минут после начала поездки мужчина начал приставать и лапать руками пострадавшую, а на требование прекратить и остановить машину пригрозил ножом. До самого рассвета насильник измывался над девушкой, принуждая её к действиям сексуального характера. Лишь когда водитель слегка расслабился и остановился на Берниковской набережной по своей нужде, пострадавшая сумела позвать на помощь. Девушку спас случайный утренний прохожий, однако, выслушав её сбивчивый рассказ, спаситель неожиданно выхватил из рук потерпевшей дорогой смартфон и пустился наутёк, сообщает Mash в своём Telegram-канале.
Москвичке повело, что водитель третьего такси оказался порядочным парнем, он довёз измученную москвичку до дома и вызвал полицию.
Ранее уже сообщалось о том, что в начале лета водитель такси спас девушку от насильников, за что был награждён руководством "Яндекс. Такси".
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Или сам неграмотный папуас, как и эта принцесса?
скорее всего - отмазка для мужа где всю ночь фестивалила и почему на телефон не ответила.
видно кто такая.
Да, с чурбанами проблема. Мы в осаде. Идёт необъявленная война (с их стороны, не с нашей).
Но в этом конкретном случае чувствуется 3,14здёж.
Подача слезливая и приукрашенная.