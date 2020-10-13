Из огня, да в полымя: москвичка была спасена от насильника, но тут же ограблена

По данным источника, спустя 15 минут после начала поездки мужчина начал приставать и лапать руками пострадавшую, а на требование прекратить и остановить машину пригрозил ножом. До самого рассвета насильник измывался над девушкой, принуждая её к действиям сексуального характера. Лишь когда водитель слегка расслабился и остановился на Берниковской набережной по своей нужде, пострадавшая сумела позвать на помощь. Девушку спас случайный утренний прохожий, однако, выслушав её сбивчивый рассказ, спаситель неожиданно выхватил из рук потерпевшей дорогой смартфон и пустился наутёк, сообщает Mash в своём Telegram-канале.

Москвичке повело, что водитель третьего такси оказался порядочным парнем, он довёз измученную москвичку до дома и вызвал полицию.

Ранее уже сообщалось о том, что в начале лета водитель такси спас девушку от насильников, за что был награждён руководством "Яндекс. Такси".