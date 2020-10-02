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Мужчина в&nbsp;лифчике ранил женщину,выбросил в&nbsp;окно кошку и&nbsp;велосипед, а затем самоубился: видео

Мужчина в лифчике ранил женщину,выбросил в окно кошку и велосипед, а затем самоубился: видео (2 фото)

Автор:
02 октября 2020 21:34
Сообщество : Криминал
Метки: бюстгальтер   криминал   москва   мужчина   нападение   окно   падение   россия   
3045
2

Голый житель Москвы после попытки догнать и зарезать женщину, стал выбрасывать вещи из окна квартиры на 12-м этаже. После того как была выброшена кошка и велосипед, странный человек имеющий на себе из одежды только женский бюстгальтер, ушёл в последний полёт сам.

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Метки: бюстгальтер   криминал   москва   мужчина   нападение   окно   падение   россия   
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52  комментария
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16k
Марина 5 часов назад
Скорее осеннее обострение.
Кошку жалко.
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15
Alex 8 минут назад
крыша по осени у многих протекает...
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4k
disevenvis Полчаса назад
Жаль кошку
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98
Moon24 50 минут назад
Кошку жалко . А ненормальных нужно усыплять пока чего-нибудь не натворили
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2k
Арт 57 минут назад
Новости, которые мы заслужили.... А кошку внатуре жалко
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516
Dmitri 3 часа назад
Редкостный долбоийобб
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870
JFK 3 часа назад
Наркотики ((((
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6k
Артём 3 часа назад
Для убийц котиков, в аду отдельный котёл.
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3k
Schumacher 4 часа назад
и че? никто не поинтересуется "че это он вдруг"? не скажет "жаль пацана"? не подумает "да пох кошка, человек погиб"?
злобные ублюдки.
Жаль пацана, и пох кошка....
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5k
Шурави Schumacher 2 часа назад
Кошка не сама прыгнула. Всех жаль, но кошка прыгнула не сама.
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3k
Schumacher Шурави 36 минут назад
ok
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1k
vagon1 4 часа назад
Кошку жалко.
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1k
Сергей Феофанов 4 часа назад
Идет прием в Ку-Клукс-Клан.
-Вам для вступления в нашу организацию необходимо убить 10 негров и одну кошку.
-А кошку-то за что?
-Поздравляю! Вы приняты!
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17k
Vital Idol Сергей Феофанов 2 часа назад
ху*й там, не приняты! кошка, тоже, черная!!!
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13k
vikklu 4 часа назад
Кыську жалко...
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Насмотрятся своих интернетов...
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9k
El Niño 4 часа назад
Чем больше самоубийц, тем их меньше. Зассал один к чертям идти, паскуда, животинку прихватил...
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5k
Bhaal 4 часа назад
Кошку то за что
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2k
aed 4 часа назад
Осеннее обострение...
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55k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
весна и осень время чудес
был с виду нормальным чел и вдруг летать полез . обострение сезонное , надо возвращать карательную психиатрию .
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8k
Нихуахуа 5 часов назад
Вот жеж педераст. Может баба у него любовника увела?
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6k
Караганда 5 часов назад
наверное к лучшему.
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Мужчина в&nbsp;лифчике ранил женщину,выбросил в&nbsp;окно кошку и&nbsp;велосипед, а затем самоубился: видео
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1k
Show Must Go On 5 часов назад
Явно наркота
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49k
pynh Show Must Go On 4 часа назад
прослеживается рука Кремля
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3k
Schumacher pynh 4 часа назад
однозначно, "новичек" наверное...
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