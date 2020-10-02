Голый житель Москвы после попытки догнать и зарезать женщину, стал выбрасывать вещи из окна квартиры на 12-м этаже. После того как была выброшена кошка и велосипед, странный человек имеющий на себе из одежды только женский бюстгальтер, ушёл в последний полёт сам.