Голый житель Москвы после попытки догнать и зарезать женщину, стал выбрасывать вещи из окна квартиры на 12-м этаже. После того как была выброшена кошка и велосипед, странный человек имеющий на себе из одежды только женский бюстгальтер, ушёл в последний полёт сам.
По данным Telegram-канала Mash , 29-летний москвич проживал на Тимуровской улице в районе Царицыно, его квартира находилась на 12-м этаже панельного дома. Нож, которым гражданин порезал женщину, нашли на 10-м этаже — предположительно, он пытался догнать пострадавшую. Кто она была и в каком состоянии сейчас находится, авторы не уточнили.
В заключение представления мужчина выбил окна квартиры велосипедом, выкинул четвероногого друга - кошку. А затем, вместе с двухколёсным другом ушёл в последнее крутое пике сам. Приехавшие врачи скорой осмотрели его тело, найденное под окнами жилого дома и констатировали смерть. Кошка также не перенесла приземления, её тело лежало неподалёку. Мотивы поступков мужчины пока не установлены.
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Буквально несколько дней назад, сообщалось о том, что жительница Санкт-Петербурга решила избавиться от домашних вещей, выбрасывая всё, что попадалось под руку через раскрытое окно своей квартиры на шестом этаже.
P.S. Интересно, это как-то связано с самоизоляцией?
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Кошку жалко.
злобные ублюдки.
Жаль пацана, и пох кошка....
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-А кошку-то за что?
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