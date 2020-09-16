Водитель мусоровоза демонтировал скамейку вместе с отдыхавшей на ней пенсионеркой

В городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) уличная камера запечатлела неудачный момент сбора мусора. Вместе с мусорным баком клешня мусоровоза случайно захватила и скамейку с бабушкой.
Пожилая местная жительница, устроившаяся на скамейке с любимым напитком, неожиданно была повержена на землю остановившимся рядом мусоровозом, автоматическая лапа которого зацепила лавку вместе с бачком.
Стоящий неподалёку случайный прохожий предупредил водителя о сбитой пенсионерке, после чего виновник происшествия помог женщине подняться.
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