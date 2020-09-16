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Сообщество Жизнь в США 438 постов • 190 подписчиков подписаться
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Водитель мусоровоза демонтировал скамейку вместе с отдыхавшей на ней пенсионеркой

Водитель мусоровоза демонтировал скамейку вместе с отдыхавшей на ней пенсионеркой (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   люди   мусоровоз   нью-йорк   пенсионерка   сша   
494
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В городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) уличная камера запечатлела неудачный момент сбора мусора. Вместе с мусорным баком клешня мусоровоза случайно захватила и скамейку с бабушкой.

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Метки: в мире   видео   люди   мусоровоз   нью-йорк   пенсионерка   сша   
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7  комментариев
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778
Олег Час назад
Пенсионерке, конечно, нужно было отойти когда рядом работает тяжёлая техника, но и оператор манипулятора мог бы подсказать.
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11k
робт 15 минут назад
не понял на*х*уй там вообще скамейка, типа посижу-ка полюбуюсь перекрестком?
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5k
Енот Потаскун 15 минут назад
Яб заранее свалил бы подальше от такой херовены.
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1k
sokol 17 минут назад
Отличное начало для порноролика!
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18k
Батончик с маком Полчаса назад
баран. ведь явно хотел афрочерножопого утилизировать и промахнулся
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166
Иван 44 минуты назад
Смотри-ка, нормальный адекватный негр попался на камеру
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7k
Bubba_Wash Час назад
...мля-аха платье застряло, но Столб спас мой день, ска!
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