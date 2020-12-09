Отражение пиратской атаки на судно

Вооруженные пираты попытались захватить судно с русскоязычным экипажем. Охранники были готовы к появлению нежданных гостей и не позволили морским разбойникам подняться на борт.
Все могло бы кончиться очень плохо, если бы не вооруженные охранники
Полное видео. Присутствует ненормативная лексика
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