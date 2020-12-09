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Отражение пиратской атаки на судно

Отражение пиратской атаки на судно (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:09
Метки: 360подмосковье   атака   в мире   видео   корабль   люди   пираты   судно   
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Вооруженные пираты попытались захватить судно с русскоязычным экипажем. Охранники были готовы к появлению нежданных гостей и не позволили морским разбойникам подняться на борт.

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Метки: 360подмосковье   атака   в мире   видео   корабль   люди   пираты   судно   
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9k
Сережа 10 часов назад
Капитану российского судна захваченного в Сомали, пираты подарили кинжал из золота, слоновую кость и часть выкупа, полученного от капитана японского судна. А заодно и отметили встречу выпускников РУДН.
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955
light12 Полчаса назад
Вот тут все пишут что мол и те и те негры из одной банды. Делают вид что палят друг в друга. Может быть, да. А что тогда мешает тем нескольким вооружённых неграм "охранникам" что на корабле, направить ствол из автоматов на капитана и его команду? Ведь им на корабль лезть не надо и они уже на мостике стоят. А там и своё подкрепление причалит на лодке. О таком развитии событий владельцы судна не задумывались? Уж лучше брать профессиональную охрану из проверенных фирм, чем непонятно каких фрилансеров с очень тёмным прошлым.
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1k
Peter Griffin light12 17 минут назад
Иногда,лучше сдавать квартиру,чем продавать.
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9k
wild cat Полчаса назад
Отражение пиратской атаки на судно
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6k
Курык Марий™ 2 часа назад
"военный пароход"
"не зря охрану взяли"
"они могут развернуться и ещё раз сюда приехать"

Что за пидрильский офисный планктон в открытом море?
"Вам капец! Я всё снял на камеру! Смотрите себя завтра на ю-тубе, черти!"
Давно известно, что баба на корабле - к несчастью! А уж такая "морская волчица" и подавно...
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2k
Варг 2 часа назад
интересный бизнес сомалийские нигеры придумали, нанимаются типа охраной, там своя моторка начинает подплывать, постреляли в воздух и фсе, нигеры сыты, клиенты думают что их там от каких то пиратов защитили
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2k
Варг 2 часа назад
посмотрел каменты, у всех такая же мысля
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733
Replicant 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Star Link Replicant 58 минут назад
Всех черных за борт и дело с концом.
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6k
trak 2 часа назад
Сами нападают , сами охраняют , одним словом цирк от нигеров .
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12k
RhinoFC trak 2 часа назад
Что значит "сами"? Одни бандиты, другие охрана.
У нас тоже бандиты есть. Это же не значит, что мы сами на себя нападаем
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973
DrKlizmi RhinoFC Полчаса назад
Это называется КРЫША.
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82
vasilykopkov 3 часа назад
Я правильно понимаю, что специально нанятые негры "защищают" корабль от других таких же негров, которые "нападают".
Причем похоже они все из одного племени...
Классный бизнес... Риска никакого....
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1k
Федор Медведев 3 часа назад
Неплохой развод от негров для судоходных компаний: Кооперируется группа, одна половина нанимается на суда в качестве охранников, другая имитирует бурную пиратскую деятельность, периодически появляясь на горизонте и паля в сторону судна. Прибыль делят пополам. Все живы и здоровы, и при деле.
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588
Moon24 3 часа назад
Старый закон о том , что пиратов нужно вешать на рее разве отменен ? Можно и не на рее а на дереве в родном населенном пункте пирата под прикрытием карательного десанта
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6k
Крошка Кайдзю Moon24 2 часа назад
Когда советские сажали сады в африке в 70 -ые местные негриллы быстро смекнули чем оно пахнет и вели себя смирненько.
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23k
Григорий 3 часа назад
Отражение пиратской атаки на судно
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
нужно было ребят из ЧВК брать...негры бы не уплыли....
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436
13 3 часа назад
Будь я пиратом, напал бы ночью
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
Комментарий удален
−4
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6k
Акакий 4 часа назад
а почему стреляют негры, а "можем повторить" прячутся по каютам?
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26k
Aleks Акакий 4 часа назад
Потому что неграм деньги заплачены за охрану.
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17k
ЕвГений Акакий 4 часа назад
ты путаешь тёплое с мягким, кака
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1k
Чучело Мяучело Акакий 2 часа назад
Поверь, иблан, если бы нашим дали пушки, то дань платили бы черные. А ты какай дальше.
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30
Проезжий Акакий Час назад
а потому, что ты долбан даже не понимаешь о чем рассуждаешь. лишь бы жидко сёрнуть.. экипаж прячется не потому что испугались, а потому что этого требуют процедуры. все по полочкам расписано, кому куда бежать, и кому что с собой брать. и не по каютам прячутся, в специально для этого оборудованном месте, всем экипажем
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8k
Голос Вселенной 4 часа назад
Пираты 21 века.
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1k
Алексей 5 часов назад
Эта схема уже много лет практикуется. Одни негры нанимаются охранниками на проходящие суда, другие негры имитируют нападение. Потом меняются местами. Об этом в принципе все знают. Проще и дешевле платить официально местным типа "за охрану", чем гоняться за пиратами и держать там военные корабли для конвоя.
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2k
АлександрКириков Алексей 3 часа назад
Что мешает нанимать не местных макак для такой охраны?
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1k
Алексей АлександрКириков 3 часа назад
Международные законы. На гражданских судах запрещено нахождение оружия, если это не груз. Соответственно, в составе экипажа не могут находиться вооруженные люди. В противном случае судно не сможет зайти в территориальные воды другого государства, а судовладелец поимеет большие проблемы в случае, если такое судно будет досмотрено.
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18k
BiZ 5 часов назад
одна семья. потрещали друг в друга - молодцы.
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216
Александр Поликарпов 5 часов назад
Небось в сговоре, крутят клиентам спектакли за деньги. Больно обыденно всё.
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2k
АлександрКириков Александр Поликарпов 3 часа назад
Тех, что типа охраняют, надо было скинуть к [мат] в воду после "отражения атаки"
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216
Александр Поликарпов АлександрКириков 3 часа назад
Тем не менее бизнес. Любая нигра имея перспективу словить своей кучерявой башкой пулю, вела бы себя куда более скрытно и нервознее. Тут вышли-пиу, пиу и ушли, а те уплыли.
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−58
Черный парус 5 часов назад
Настрелялся досыти.
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