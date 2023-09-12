Пранкер пришёл на показ модной одежды в Нью-Йорке и прогулялся по подиуму в купальной шапочке и полиэтиленовом плаще

А зрители даже не поняли, что это был розыгрыш.
В мире высокой моды уже сложно кого-то удивить. В последнее время там много необычных нарядов. Да и модели тоже изменились.
Мелани Гайдос - модель из США, которую хотят видеть на всех показах мод, режиссёры зовут её в свои проекты, а группа Rammstein сняла даму в клипе на песню Mein Herz brennt:
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Армине Арутюнян - армянская модель, которая стала лицом дома Gucci.
Молли Бэйр - сотрудничает с Chanel и называет себя: «Смесью инопланетянина, крысы, демона и гремлина».
Так что любители высокой моды готовы ко всему. Поэтому они и не поняли, что их разыграли: пранкер пробрался на показ и вышел на подиум в полиэтилене и шапочке. Зрители стали что-то подозревать, только когда «модника» скрутила охрана:
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А так... скучно.