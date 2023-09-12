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Пранкер пришёл на показ модной одежды в Нью-Йорке и прогулялся по подиуму в купальной шапочке и полиэтиленовом плаще

Пранкер пришёл на показ модной одежды в Нью-Йорке и прогулялся по подиуму в купальной шапочке и полиэтиленовом плаще

Автор:
12 сентября 2023 17:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prank   Видео   Нью-Йорк   США   модель   подиум   показ мод   
1846
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А зрители даже не поняли, что это был розыгрыш.

В мире высокой моды уже сложно кого-то удивить. В последнее время там много необычных нарядов. Да и модели тоже изменились.

Мелани Гайдос - модель из США, которую хотят видеть на всех показах мод, режиссёры зовут её в свои проекты, а группа Rammstein сняла даму в клипе на песню Mein Herz brennt:

Армине Арутюнян - армянская модель, которая стала лицом дома Gucci.

Молли Бэйр - сотрудничает с Chanel и называет себя: «Смесью инопланетянина, крысы, демона и гремлина».

Так что любители высокой моды готовы ко всему. Поэтому они и не поняли, что их разыграли: пранкер пробрался на показ и вышел на подиум в полиэтилене и шапочке. Зрители стали что-то подозревать, только когда «модника» скрутила охрана:

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Метки: prank   Видео   Нью-Йорк   США   модель   подиум   показ мод   
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14  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Нынешнее искусство только и можно отличить от говна, если прилепить табличку, что это искусство.
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4k
Дмитрий Круглов 55 минут назад
Я сначала было решил, что это инсталляция, но оказалось, что это был перформанс!
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6k
Duckk Час назад
Кого только не ибут (с)
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847
Дмитрий Час назад
Выставка уродов , блеванул.
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Надо было упасть напряженной звездой, обоссаться и верещать в истерике. Вот это был-бы перформанс.
А так... скучно.
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Где они этих уродин набрали?
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14k
Ivan 2 часа назад
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16k
a_komolow 2 часа назад
Это я ещё очень легко выразился

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6k
Бу 2 часа назад
УГ
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August

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