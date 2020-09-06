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Уличная драка в Нью-Йорке: крыса против голубя

Уличная драка в Нью-Йорке: крыса против голубя (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 09:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   голубь   драка   животные   крыса   люди   нью-йорк   фото   
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Эпичная уличная драка между крысой и голубем в Бруклине, была снята очевидцами на видео.

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Метки: видео   голубь   драка   животные   крыса   люди   нью-йорк   фото   
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6  комментариев
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56k
Доктор Джонс Час назад
Пернатая крыса против хвостатой крысы...
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2k
mtonaka 11 минут назад
Жизнь крысы имеет значение!
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
Крыса - это моя помойка !!!
Голубь - нет это моя помойка !!!
Человек - ПОШЛИ нафиг это моя помойка!!!!!
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14k
Anna ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
судя по тому, что влетело обеим сторонам, всё так и было
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4k
Olga Raudis 51 минуту назад
Представители двух конкурирующих уличных гангов не поделили "точку".
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4k
Olga Raudis 49 минут назад
Причем негритянка за крыс
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