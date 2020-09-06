Уличная драка в Нью-Йорке: крыса против голубя

В последние месяцы в Нью-Йорке зафиксирован резкий рост насильственных преступлений и непристойного поведения в обществе. Плюс ко всему всё более агрессивная популяция грызунов представляет новую опасность для жителей, оставшихся в мегаполисе, до конца не оправившемся от пандемии коронавируса.