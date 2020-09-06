Уличная драка в Нью-Йорке: крыса против голубя

Эпичная уличная драка между крысой и голубем в Бруклине, была снята очевидцами на видео.
Душещипательная сцена охоты жирной крысы на птицу была запечатлена пешеходом в прошлую среду, 3 сентября в бруклинском парке (Нью-Йорк, США).
Проходившая мимо местная жительница не смогла остаться равнодушной к судьбе голубя и нанесла несколько ударов прутом.
Судя по кадрам записи, размещённой в Тwittеr и набравшей более 3 миллионов просмотров, птица получила травму ноги, но осталась жива.
Судя по кадрам записи, размещённой в Тwittеr и набравшей более 3 миллионов просмотров, птица получила травму ноги, но осталась жива.
В последние месяцы в Нью-Йорке зафиксирован резкий рост насильственных преступлений и непристойного поведения в обществе. Плюс ко всему всё более агрессивная популяция грызунов представляет новую опасность для жителей, оставшихся в мегаполисе, до конца не оправившемся от пандемии коронавируса.
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Голубь - нет это моя помойка !!!
Человек - ПОШЛИ нафиг это моя помойка!!!!!