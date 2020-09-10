14 кадров передающих всю суть фразы: «И так сойдет!»

Кому охота постоянно возиться с ремонтом или работать под палящим солнцем делая кладку, устанавливая окна? На это не хочется тратить ни единой лишней минуты, поэтому многие стараются ускорить процесс, закрыв глаза на неудобные мелочи. Зачем убирать столбы с дороги, если их можно объехать? Кому это надо – штробить стену, если кабеля можно кинуть через пластиковую коробку окна. Эти и еще масса других решений из разряда «и так сойдет!»