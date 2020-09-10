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14 кадров передающих всю суть фразы: «И так сойдет!»

14 кадров передающих всю суть фразы: «И так сойдет!» (14 фото)

Автор:
10 сентября 2020 21:37
Метки: интересно   маразмы   строители   
1478
14

Кому охота постоянно возиться с ремонтом или работать под палящим солнцем делая кладку, устанавливая окна? На это не хочется тратить ни единой лишней минуты, поэтому многие стараются ускорить процесс, закрыв глаза на неудобные мелочи. Зачем убирать столбы с дороги, если их можно объехать? Кому это надо – штробить стену, если кабеля можно кинуть через пластиковую коробку окна. Эти и еще масса других решений из разряда «и так сойдет!»

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Метки: интересно   маразмы   строители   
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14k
crazyvantuz 7 часов назад
на года, бл...
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Yasen_Perec crazyvantuz 7 часов назад
На века!
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7k
Владимир 3 часа назад
>> 6. Главное, что солнце внутрь не светит, все остальное мелочи.
А что не так с рольставнями? Вариант 1902 года ))
>> 6. Главное, что солнце внутрь не светит, все остальное мелочи. А что не так с рольставнями? Вариант 1902 года ))
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56
Mamontenok 7 часов назад
Ох, меня от этих фотографий аж трясет! Ну почемуууу? Почемуууу нельзя было сделать нормально?!
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65k
Фома 7 часов назад
В общем комментарий к посту был в советских мультфильмах
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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65k
Фома 7 часов назад
Комментарий к фото
Это по бесплатным билетам .
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