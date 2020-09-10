Одеть или надеть, как правильно говорить?

Этот глагол управляет одушевленными существительными в форме винительного падежа. От него к зависимому слову зададим вопрос:



одеть (кого?) малыша, ребенка, мальчика, девочку, куколку, игрушечного мишку, бабушку.



Примеры

Мама решила одеть двухлетнего малыша, чтобы пойти на прогулку в парк.



Бабушка одела внучку Настю и пошла с ней во двор на детскую площадку.



Соседка одела маленькую собачку в комбинезон и вывела ее погулять.



Девочка хочет одеть свою куколку в нарядное платьице.



Перед новогодним праздником мама поможет одеть сына в карнавальный костюм разбойника.



Кого еще одеть на прогулку?



Я одену свою маленькую сестренку и поведу её на качели.



Чтобы одеть больного, требуется определенная осторожность.



Внук помог одеть старенькую бабушку.



Если не соблюдать сочетаемость этих однокоренных глаголов с другими словами, тогда в речи возникает лексическая ошибка — смешение паронимов.