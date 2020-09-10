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Одеть или надеть, как правильно говорить?

Одеть или надеть, как правильно говорить? (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 10:06
Метки: Одеть   видео   грамматика   интересно   как правильно пишется   надеть   орфография   полезно   
307
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Однокоренные слова «надеть» и «одеть» являются паронимами. У каждого из них свой круг слов, с которыми они по правилам русского языка могут сочетаться в предложении.

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Метки: Одеть   видео   грамматика   интересно   как правильно пишется   надеть   орфография   полезно   
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16  комментариев
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555
Hornet 2 часа назад
Надеть раздетую Надежду. А почему бы и нет.
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18k
Ратибор 41 минуту назад
Раз пошли с Надеждой в душ,
Вдруг приходит Надин муж.
То ли мне одеть Надежду,
То ли мне надеть одежду.
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1k
lekha-fil Час назад
Так давайте уже будем каждый день публиковать правила Русского языка по параграфам, без пропусков, а то однобоко получается.
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6k
Andrei Час назад
Ждём такого же развёрнутого поста про -тся и -ться.
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317
TKV 2 часа назад
"Надел коньки, тогда уж "набул" :))))
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118k
Игорь 2 часа назад
Это всё относительно.
Это всё относительно.
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59k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
Одеть или надеть, как правильно говорить?
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
а презик надо одевать или надевать?
это чтоб не оконфузиться. вдруг какая-нибудь девка с филологического на перепих согласится.
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25k
blus Батончик с маком 2 часа назад
Натягивать...
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2k
Alex König 2 часа назад
Правильно и так и так.
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19k
Vazari Alex König 2 часа назад
Это только с тобой так.
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2k
Alex König Vazari 2 часа назад
Месье лингвист?
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25k
blus Alex König 2 часа назад
Как всё запущено...
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19k
Vazari Alex König Час назад
Нет, месье, всего лишь, не прогуливал уроки Русского языка в третьем классе.
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8k
Antique computer Alex König 21 минуту назад
"Правильно и так и так."

Написавший был дурак.
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