Одеть или надеть, как правильно говорить?

Однокоренные слова «надеть» и «одеть» являются паронимами. У каждого из них свой круг слов, с которыми они по правилам русского языка могут сочетаться в предложении.
Давайте выясним, как правильно говорить и писать: «одеть» или «надеть» (платье, шапку, пальто, очки, обложку на тетрадь, кольцо на палец и т. д.)
Однокоренные глаголы «надеть» и «одеть» различаются только приставками:
одеть — приставка/корень/окончание;
надеть — приставка/корень/окончание.
Однокоренные глаголы «надеть» и «одеть» различаются только приставками:
одеть — приставка/корень/окончание;
надеть — приставка/корень/окончание.
Это, казалось бы, небольшое отличие морфемного состава создает разную способность этих однокоренных глаголов сочетаться с другими словами. Они близки по звучанию, но различаются оттенками значения и вследствие этого обладают неодинаковой сочетаемостью с другими словами. Назовём их паронимами.
Употребление слова «надеть»
Глагол «надеть» сочетается с неодушевленными существительными. От него зададим падежный вопрос к существительному:
надеть (что?) шапку, варежки, сапоги, плащ, пальто, куртку, шубу, валенки.
Нынче за окном мороз.
Чтобы мальчик не замёрз,
Надеваем мы штанишки,
Будем бегать в них вприпрыжку.
Надеваем свитерок,
Чтоб от холода берёг.
Теплые носки надень,
Раз такой морозный день!
надеть (что?) шапку, варежки, сапоги, плащ, пальто, куртку, шубу, валенки.
Нынче за окном мороз.
Чтобы мальчик не замёрз,
Надеваем мы штанишки,
Будем бегать в них вприпрыжку.
Надеваем свитерок,
Чтоб от холода берёг.
Теплые носки надень,
Раз такой морозный день!
Примеры предложений
Мне осталось надеть только шапку.
Уходя из дому, не забудь надеть часы на руку.
Мальчик надел коньки и помчался по гладкому льду катка.
В бассейн следует надеть купальную шапочку.
Дети надели теплые куртки и варежки и пошли кататься с горки на санках.
Какой костюм ты посоветуешь мне надеть на карнавал?
На новогодний праздник девочка надела костюм Красной Шапочки.
Уходя из дому, не забудь надеть часы на руку.
Мальчик надел коньки и помчался по гладкому льду катка.
В бассейн следует надеть купальную шапочку.
Дети надели теплые куртки и варежки и пошли кататься с горки на санках.
Какой костюм ты посоветуешь мне надеть на карнавал?
На новогодний праздник девочка надела костюм Красной Шапочки.
Употребление слова «одеть»
Этот глагол управляет одушевленными существительными в форме винительного падежа. От него к зависимому слову зададим вопрос:
одеть (кого?) малыша, ребенка, мальчика, девочку, куколку, игрушечного мишку, бабушку.
Примеры
Мама решила одеть двухлетнего малыша, чтобы пойти на прогулку в парк.
Бабушка одела внучку Настю и пошла с ней во двор на детскую площадку.
Соседка одела маленькую собачку в комбинезон и вывела ее погулять.
Девочка хочет одеть свою куколку в нарядное платьице.
Перед новогодним праздником мама поможет одеть сына в карнавальный костюм разбойника.
Кого еще одеть на прогулку?
Я одену свою маленькую сестренку и поведу её на качели.
Чтобы одеть больного, требуется определенная осторожность.
Внук помог одеть старенькую бабушку.
Если не соблюдать сочетаемость этих однокоренных глаголов с другими словами, тогда в речи возникает лексическая ошибка — смешение паронимов.
одеть (кого?) малыша, ребенка, мальчика, девочку, куколку, игрушечного мишку, бабушку.
Примеры
Мама решила одеть двухлетнего малыша, чтобы пойти на прогулку в парк.
Бабушка одела внучку Настю и пошла с ней во двор на детскую площадку.
Соседка одела маленькую собачку в комбинезон и вывела ее погулять.
Девочка хочет одеть свою куколку в нарядное платьице.
Перед новогодним праздником мама поможет одеть сына в карнавальный костюм разбойника.
Кого еще одеть на прогулку?
Я одену свою маленькую сестренку и поведу её на качели.
Чтобы одеть больного, требуется определенная осторожность.
Внук помог одеть старенькую бабушку.
Если не соблюдать сочетаемость этих однокоренных глаголов с другими словами, тогда в речи возникает лексическая ошибка — смешение паронимов.
Запоминалка
Если вы сомневаетесь, как правильно употреблять слова «надеть» или «одеть», существует отличный способ проверки: подберите к ним антонимы, т.е. слова противоположные по значению.
Памятка
Антоним слова «надеть» - «снять».
Антоним слова «одеть» - «раздеть».
Вот и вся премудрость. Согласитесь, фраза «раздеть перчатки» звучит нелепо.
Ну, а чтобы закрепить правило, выучите забавную поговорку, которая облегчит вам запоминание:
Одевают Надежду, надевают одежду.
Антоним слова «одеть» - «раздеть».
Вот и вся премудрость. Согласитесь, фраза «раздеть перчатки» звучит нелепо.
Ну, а чтобы закрепить правило, выучите забавную поговорку, которая облегчит вам запоминание:
Одевают Надежду, надевают одежду.
А как вы запоминаете, как правильно употреблять слова «одеть» и «надеть»? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях!
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Вдруг приходит Надин муж.
То ли мне одеть Надежду,
То ли мне надеть одежду.
это чтоб не оконфузиться. вдруг какая-нибудь девка с филологического на перепих согласится.
Написавший был дурак.