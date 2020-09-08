Шесть главных ошибок начинающих кулинаров

Неважно, кладете ли вы в блюдо чеснок в начале или в конце приготовления, главное - не дать ему нагреваться слишком долго. Чесноку достаточно провести в горячем масле всего 30 секунд, чтобы отдать блюду свой аромат: дальше он начнет гореть и горчить. Поэтому закладывайте чеснок в блюдо перед самым выключением, а если хотите пережарить его перед готовкой - оставьте его в масле на полминуты, затем уберите из блюда и, если хотите, добавьте вновь уже в самом конце.