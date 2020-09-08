Шесть главных ошибок начинающих кулинаров

Британский повар Хелен Тсуганатос, автор многочисленных кулинарных передач и поваренных книг, рассказывает о шести типичных ошибках начинающих кулинаров.
Ошибка 1: не вовремя добавлять специи
Многие начинающие кулинары слишком поздно добавляют специи и соль в блюдо, говорит Хелен, и оно не успевает пропитаться ими изнутри. Особенно это касается соли. "Соль - лучший ароматирзатор, - говорит Хелен. - Но многие почему-то предпочитают солить блюдо в самом конце, не давая соли времени, чтобы соединиться с ним. Между тем, мясо, зеленые овощи и пасту надо солить в начале готовки. Так вы добавите блюду аромата, поможете белкам смягчиться и раскорете сладость во вкусе овощей".
Ошибка 2: пренебрегать кислотой
"Немного лимонного сока или винного уксуса раскроет вкус любого блюда, сделает ярче остальные вкусовые интонации", - говорит Хелен. Кроме того, мясные блюда при добавлении кислоты станут мягче, ведь она способствует разрушению коллагенов. Кислая субстанция будет уместна почти везде - и в сладких, и в соленых блюдах. В качестве кислоты, опять-таки, может послужить почти что угодно: сок лимона, уксус, вино, томат или йогурт - в зависимости от того, что именно вы готовите, и что оказалось у вас под рукой.
Ошибка 3: переполнять сковородку
Зачастую, поджаривая мясо, курицу или картошку, мы сразу бросаем на сковородку всю порцию - а потом удивляемся, что не можем добиться желанной аппетитной корочки. Для того, чтобы она все же появилась, утверждает Хелен, обжаривать кусочки продукта следует небольшими порциями, так, чтобы они свободно размещались на сковороде. "Если в сковородке слишком много продукта, он не жарится, а тушится, - объясняет Хелен. - В итоге блюдо получится бледным и суховатым, к тому же потеряет сок".
Ошибка 4: не дать блюду "отдохнуть"
Не спешите снимать блюдо, особенно мясное, со сковородки, советует Хелен. Если дать ему немного полежать перед подачей, оно будет вкуснее. "Отдохнувшее" после готовки мясо будет мягче и сочнее", - говорит Хелен и советует дать продукту "подышать" после готовки примерно половину времени, которое вы затратили на его пригтовление: тогда в тарелке оно окажется в идеальной форме.
Ошибка 5: пережарить чеснок
Неважно, кладете ли вы в блюдо чеснок в начале или в конце приготовления, главное - не дать ему нагреваться слишком долго. Чесноку достаточно провести в горячем масле всего 30 секунд, чтобы отдать блюду свой аромат: дальше он начнет гореть и горчить. Поэтому закладывайте чеснок в блюдо перед самым выключением, а если хотите пережарить его перед готовкой - оставьте его в масле на полминуты, затем уберите из блюда и, если хотите, добавьте вновь уже в самом конце.
Ошибка 6: слишком обезжиривать блюдо
Часто в попытках сделать блюдо более диетическим начинающие кулинары уменьшают количество жира в рецепте. Это не идет на пользу ни диете, ни вкусу блюда, утверждает Хелен. Если уж вы сидите на безжировой диете, будьте последовательны, но, решив приготовить жареное блюдо или выпечку, не пытайтесь обманывать себя. Неважно, идет ли речь об оливковом или подсолнечном масле, а может, о топленом масле или смальце - его количеством, в том числе, определяется вкус вашего куинарного творения, и экономить на нем нельзя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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