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Шесть главных ошибок начинающих кулинаров

Шесть главных ошибок начинающих кулинаров (7 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:50
Сообщество : Еда
Метки: готовка   еда   интересно   кулинария   кухонные хитрости   повар   познавательно   советы   
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Британский повар Хелен Тсуганатос, автор многочисленных кулинарных передач и поваренных книг, рассказывает о шести типичных ошибках начинающих кулинаров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: готовка   еда   интересно   кулинария   кухонные хитрости   повар   познавательно   советы   
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4  комментария
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1k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
Это советы не новичкам, а далбайобам. Я не повар, но все перечисленное - очевидные вещи. Вот только про соль не согласен, т.к. некоторые говяжьи стейки вообще категорически нельзя солить, пока не снял со сковорды.
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0
_I_am_an_albatross 3 минуты назад
Про соль в мясо не согласен. посолишь сразу - сожмётся и весь сок выйдет, как-будто ешь старую жилистую животину. А ближе к окончанию, чтобы только успело смешаться, то же самое мясо будет сочным, рассыпчатым и соль добавит вкуса
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19k
Vazari 36 минут назад
Я, конечно, уважаю Джейми Оливера, но в остальном, британский повар... тем более женщина.... звучит, как прикол. Про британскую кулинарию с их фиш'н'чипс и говяжьим пудингом, вообще промолчу.
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1k
Владимир 48 минут назад
английские повара...английские ученые...английские врачи...что-то в этих словах есть пугающее,настораживающее...
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