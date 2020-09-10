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Как правильно пишется прийти или придти

Как правильно пишется прийти или придти (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 10:01
Сообщество : Факты
Метки: Прийти   видео   грамматика   интересно   как правильно пишется   орфография   полезно   придти   
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Многие до сих пор не знают ответа на этот вопрос и смущенно замирают перед тем, как написать одну из форм глагола «прийти». Давайте разберемся с этим вопросом раз и навсегда.

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Метки: Прийти   видео   грамматика   интересно   как правильно пишется   орфография   полезно   придти   
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Черчек 41 минуту назад
Интересно, в какой класс перешёл ТС? :)
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