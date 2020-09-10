Как правильно пишется прийти или придти

Как только мы образуем совершенную форму глагола с помощью приставки «при» – ситуация меняется.

Сначала попытаемся образовать форму режущего глаза и уши глагола «приидти». Здесь сохраняется корень «ид», окончание «ти» и добавляется приставка. Звучит не очень, согласитесь?



Обсудим произношение. Согласно фонетике, звонкая буква «д» в корне оглушается согласным «т»: п р’ и т’ и. В слове между приставкой и корнем появился длинный звук «и» и сделал произношение неудобным. Вследствие этого происходит корневое чередование и в корне появляется звук «й’». Чередование «й» с «д» можно увидеть невооруженным глазом в будущем времени:



Я приду к тебе в ночных кошмарах с учебником русского языка.

Ты придешь к тому же выводу, что и все мы.

Василий придет к этому позже, но мы верим в него.

Как видите, чередование налицо.

Чтобы поставить точку в этом спорном вопросе, обратимся к истории. В 1956 году сразу в двух изданиях были зафиксированы написания прийти:

1. Правила русской орфографии и пунктуации.

2. Орфографический словарь русского языка под редакцией Ожегова С.И. и Шапиро А.Б.

В соответствии с этими источниками, правильно пишется «прийти», неправильно — «придти». Все очень просто.