Как правильно пишется прийти или придти

Многие до сих пор не знают ответа на этот вопрос и смущенно замирают перед тем, как написать одну из форм глагола «прийти». Давайте разберемся с этим вопросом раз и навсегда.
Сегодня слово «прийти» правильно писать через «й». Многие допускают ошибку, поскольку есть старая форма глагола, допускающая написание через корень «ид». Несмотря на то, что раньше такая форма употреблялась, сегодня русский язык стремится к благозвучности и мягкости, поэтому в настоящее время это ошибка, и пускай матрац будет нам свидетелем!
Почему именно так?
Рассмотрим словообразование глагола «прийти»:
Приставка «при», корень «й», окончание «ти». Есть один интересный нюанс – так как корень в инфинитиве у нас «й», при образовании новых форм он меняется на «д». Отсюда берутся такие слова как «приду», «иду», «придет».
Вот несколько примеров правильного написания:
Мама сказала Анечке прийти на ужин к восьми, но Анечка уснула в школе над списком старых словоформ.
Алиса знала, что доктор придет не раньше половины девятого, и обезумевшего филолога уже не удастся спасти.
Было очень легко уйти с банкета, посвященного корню «ид», все равно большая часть гостей уже уехала на вечеринку имени буквы «Й».
Приставка «при», корень «й», окончание «ти». Есть один интересный нюанс – так как корень в инфинитиве у нас «й», при образовании новых форм он меняется на «д». Отсюда берутся такие слова как «приду», «иду», «придет».
Вот несколько примеров правильного написания:
Мама сказала Анечке прийти на ужин к восьми, но Анечка уснула в школе над списком старых словоформ.
Алиса знала, что доктор придет не раньше половины девятого, и обезумевшего филолога уже не удастся спасти.
Было очень легко уйти с банкета, посвященного корню «ид», все равно большая часть гостей уже уехала на вечеринку имени буквы «Й».
Проверочное слово
Многие скажут: Секундочку! Но как же нам идти через «й»? Так мы далеко не уйдем.
Да, в эту ловушку ежедневно попадают миллионы людей, но в нашей статье правописание слова предается огласке с маниакальной точностью. Так вот, глагол «идти» — несовершенного вида, и имеет он простой морфемный состав – корень «ид» и окончание «ти». Все его производные дружно следуют правилам инфинитива и тоже содержат корень «ид».
Да, в эту ловушку ежедневно попадают миллионы людей, но в нашей статье правописание слова предается огласке с маниакальной точностью. Так вот, глагол «идти» — несовершенного вида, и имеет он простой морфемный состав – корень «ид» и окончание «ти». Все его производные дружно следуют правилам инфинитива и тоже содержат корень «ид».
Возможные варианты написания глагола «идти»:
Я иду на большой риск, открывая вам глаза на правописание глагола «прийти».
Ты идешь со мной через тернии русского языка к свету знаний.
Они идут туда, где слово «прийти» пишут через «д», но мы постараемся помочь им никогда туда не дойти.
Как видите, корень не меняется. Везде «ид».
Ты идешь со мной через тернии русского языка к свету знаний.
Они идут туда, где слово «прийти» пишут через «д», но мы постараемся помочь им никогда туда не дойти.
Как видите, корень не меняется. Везде «ид».
Как только мы образуем совершенную форму глагола с помощью приставки «при» – ситуация меняется.
Сначала попытаемся образовать форму режущего глаза и уши глагола «приидти». Здесь сохраняется корень «ид», окончание «ти» и добавляется приставка. Звучит не очень, согласитесь?
Обсудим произношение. Согласно фонетике, звонкая буква «д» в корне оглушается согласным «т»: п р’ и т’ и. В слове между приставкой и корнем появился длинный звук «и» и сделал произношение неудобным. Вследствие этого происходит корневое чередование и в корне появляется звук «й’». Чередование «й» с «д» можно увидеть невооруженным глазом в будущем времени:
Я приду к тебе в ночных кошмарах с учебником русского языка.
Ты придешь к тому же выводу, что и все мы.
Василий придет к этому позже, но мы верим в него.
Как видите, чередование налицо.
Чтобы поставить точку в этом спорном вопросе, обратимся к истории. В 1956 году сразу в двух изданиях были зафиксированы написания прийти:
1. Правила русской орфографии и пунктуации.
2. Орфографический словарь русского языка под редакцией Ожегова С.И. и Шапиро А.Б.
В соответствии с этими источниками, правильно пишется «прийти», неправильно — «придти». Все очень просто.
Сначала попытаемся образовать форму режущего глаза и уши глагола «приидти». Здесь сохраняется корень «ид», окончание «ти» и добавляется приставка. Звучит не очень, согласитесь?
Обсудим произношение. Согласно фонетике, звонкая буква «д» в корне оглушается согласным «т»: п р’ и т’ и. В слове между приставкой и корнем появился длинный звук «и» и сделал произношение неудобным. Вследствие этого происходит корневое чередование и в корне появляется звук «й’». Чередование «й» с «д» можно увидеть невооруженным глазом в будущем времени:
Я приду к тебе в ночных кошмарах с учебником русского языка.
Ты придешь к тому же выводу, что и все мы.
Василий придет к этому позже, но мы верим в него.
Как видите, чередование налицо.
Чтобы поставить точку в этом спорном вопросе, обратимся к истории. В 1956 году сразу в двух изданиях были зафиксированы написания прийти:
1. Правила русской орфографии и пунктуации.
2. Орфографический словарь русского языка под редакцией Ожегова С.И. и Шапиро А.Б.
В соответствии с этими источниками, правильно пишется «прийти», неправильно — «придти». Все очень просто.
Различные возможные варианты написания «прийти» и «идти»:
Глагол «прийти»:
пришел к выводу
придет в гости
пришла непонятно зачем
приду проверить
пришедший гость оказался persona non grata
Глагол «идти»:
иду на таран
идущий по тонкому льду
иди-ка ты, братец, проспись
пришел к выводу
придет в гости
пришла непонятно зачем
приду проверить
пришедший гость оказался persona non grata
Глагол «идти»:
иду на таран
идущий по тонкому льду
иди-ка ты, братец, проспись
Примеры предложений
Прийти из школы надо было не позднее четырех часов вечера
Приходящий папа не мог заменить ей учителя русского языка
Идущий мужчина был в приподнятом настроении
Студентка педагогического факультета идет на экзамен с улыбкой
Приходящий папа не мог заменить ей учителя русского языка
Идущий мужчина был в приподнятом настроении
Студентка педагогического факультета идет на экзамен с улыбкой
Пословицы, поговорки и фразеологизмы:
Дорогу осилит идущий
Иди туда, не знаю, куда
Идти ва-банк
Напоследок давайте сделаем вывод для закрепления информации: форма глагола «придти» является неверной с точки зрения морфологической нормы, согласно правил русского языка и, конечно, эстетики произношения. Правильно писать – «Прийти».
Иди туда, не знаю, куда
Идти ва-банк
Напоследок давайте сделаем вывод для закрепления информации: форма глагола «придти» является неверной с точки зрения морфологической нормы, согласно правил русского языка и, конечно, эстетики произношения. Правильно писать – «Прийти».
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