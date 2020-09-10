Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным

Суть его состоит в том, что числитель первой дроби умножается на знаменатель второй. Так же поступают с числителем и знаменателем другой пары. В ответе получится дробь, числитель которой окажется суммой двух получившихся чисел, а знаменатель - произведением знаменателей складываемых дробей. Впрочем, объяснять дольше и мудренее, чем увидеть этот способ.