Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным

Учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал видео, на котором он показал, как просто сложить дроби с разными знаменателями. Ролик посмотрело несколько миллионов человек, которые восхитились его простотой.
Как быстро сложить или вычесть дроби с разными знаменателями? Учитель математики рассказал о методе "бабочки", который позволит выполнить эти действия легко и просто.
Суть его состоит в том, что числитель первой дроби умножается на знаменатель второй. Так же поступают с числителем и знаменателем другой пары. В ответе получится дробь, числитель которой окажется суммой двух получившихся чисел, а знаменатель - произведением знаменателей складываемых дробей. Впрочем, объяснять дольше и мудренее, чем увидеть этот способ.
В комментариях к видео некоторые написали, что если математику так подробно и доступно объясняли в школе, то этот предмет мог бы стать любымым.
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Метод бабочки - о, да!!!
Пипец что твориться...
Посмотрите, Карлы ЕГЭшны, это устный счёт
знаменатель 5х7=35
1 числитель 2х7=14
2 числитель 5Х4=20
сложение числителей 20+14=34
Действия абсолютно те же, только без обводов овалами
Вообще-то в начальной школе именно так и объясняют действия с дробями.
Восхищённые "несколько миллионов" вообще нигде не учились?