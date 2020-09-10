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Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным

Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 10:10
Сообщество : Математические фишки
Метки: Лайфхак   видео   дроби   интересно   математика   метод бабочки   тикток   
1920
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Учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал видео, на котором он показал, как просто сложить дроби с разными знаменателями. Ролик посмотрело несколько миллионов человек, которые восхитились его простотой.

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Метки: Лайфхак   видео   дроби   интересно   математика   метод бабочки   тикток   
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22  комментария
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19k
Vazari 40 минут назад
Единственное, что я не знал об этом методе, то это его название. А способом этим пользовались еще тиранозавры, пока не вымерли.
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159
Борис Колесниченко 2 минуты назад
Они так и складываются, ничего нового) Вы в школе учились вообще?
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5k
z0_0b 4 минуты назад
Это ж гыныально
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1k
Иришка Поддубная 5 минут назад
В смысле "новый метод"???. Это стандартное упрощённое приведение к общему знаменателю, которое делается в уме... и без овальчиков =))))
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853
enot-begemot-y 12 минут назад
Вот это поворот. Открытие сравнимое с ... даже не знаю с чем. Интернет, с-ка, взорван в очередной раз. Как сохранить веру в человечество?
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102
fitornah 13 минут назад
Почему я этого не знал в школьные годы... Сейчас, вообще, столько лайфхаков показывают, что мне кажется - наше поколение было тупее нынешнего...
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7k
Антон Семёныч 19 минут назад
Это метод лейкопластыря. На бабочку вообще не похоже.

Это метод лейкопластыря. На бабочку вообще не похоже.
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404
Сергей Ковалев 19 минут назад
Приведение к общему знаменателю - неее...
Метод бабочки - о, да!!!
Пипец что твориться...
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12k
seller-k 23 минуты назад
Середина 19-го века, устный счёт в деревенской школе

Посмотрите, Карлы ЕГЭшны, это устный счёт

Середина 19-го века, устный счёт в деревенской школе Посмотрите, Карлы ЕГЭшны, это устный счёт
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1k
Михаил Полчаса назад
Если обводить любые переменные при любых вычислениях овалом, будет метод "огурца" - не так изящно, зато с тем же результатом.
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3k
fin4all Полчаса назад
В тик токе сидят те, кто по уровню интеллекта не дотягивает даже до инстаграмма...
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7k
Антон Семёныч fin4all 14 минут назад
Пора внести новое заболевание в международный классификатор "Тик-ток головного мозга" Хоть вацап удаляй...з.а.е.бут идиотскими видео из этого тиктока. Возьмут старый не смешной анекдот и обыграют его на камеру, типа реальный случай из жизни....просто феерично !!!! Сколько же это приложение обнаружило бездарных дебилов!
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566
Hard.NET Полчаса назад
Это рассказывают в школах, просто слушать надо преподавателей иногда......
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14k
Андрей Иванов Полчаса назад
Это ничем не отличается от прямого вычисления:
знаменатель 5х7=35
1 числитель 2х7=14
2 числитель 5Х4=20
сложение числителей 20+14=34

Действия абсолютно те же, только без обводов овалами
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12k
homerchik 36 минут назад
Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным
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5k
Maximvs 36 минут назад
Приведение к общему знаменателю не проходили в школе? именно так оно и выглядит.
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14k
dimitr 41 минуту назад
ППЦ.
Вообще-то в начальной школе именно так и объясняют действия с дробями.
Восхищённые "несколько миллионов" вообще нигде не учились?
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416
Victor dimitr 13 минут назад
ну обвел овалами, вот вам и новый контент. ждем как считать на пальцах в двоичной системе счислений и как по костяшкам на кулаках определять сколько дней в месяце
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14k
dimitr Victor 7 минут назад
Это уже университет, не ниже)
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