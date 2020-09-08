Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего

"Рассматривая изображения динозавров, мы пришли к выводу, что многие из них вероятнее всего не передают их истинного облика. Например, могли существовать травоядные динозавры, похожие на броненосцев или дикобразов. Их броня и иглы могли просто не сохраниться," - сказал художник в интервью Atlas Obscura.