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Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего

Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего (5 фото)

Автор:
08 сентября 2020 19:05
Сообщество : Животные
Метки: доисторические времена   животные   интересно   интересное   палеонтология   планета   рисунки   художник   
1285
5
В сегодняшних книгах и фильмах мы видим изображения динозавров, какими их представляли палеонтологи, основываясь на скелетах. А что, если применить методы реконструкции внешнего вида вымерших животных к современным видам? Художник C. M. Kosemen решил представить, как могли бы выглядеть современные животные для палеонтологов будущего. Они могли бы выглядеть так в голливудских фильмах через сотню миллионов лет!

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Метки: доисторические времена   животные   интересно   интересное   палеонтология   планета   рисунки   художник   
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12  комментариев
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего
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7k
Alexander 2 минуты назад
Запрещённые препараты пользует художник C. M. Kosemen, хотя, ему, как шизофренику, нельзя...
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1k
zenon 6 минут назад
Кролик свежий? Свежий, очень свежий, утром мышей ловил.
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6k
donembro Полчаса назад
Это чисто палеонтологическая шутка, не для широкого круга. Дело в том, что огромная часть животных, чей облик условно восстановлен, основывается на одной единственной косточке или по двум зубам.
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9
varlok 40 минут назад
Притянуто за уши, многое во внешности динозавров взято с отпечатков частей тел... и сохранившихся останков кожи и тд
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7k
Кыся 40 минут назад
Лютый бред, не имеющий никакого отношения к методам восстановления облика по останкам.
Даже дилетанту, вроде меня, сразу видно несответствие костей на рисунке. Например, куда делся рог у носорога? Почему бегемот вдруг стал зубастым, как плотоядное? Ну уж зубы - это вообще первое, на что смотрят реконструкторы! Да вообще, все биологи по зубам ориентируются.
Куда делись остальные пальцы на крыльях у лебедя? И копыта у зебры(кстати, у бегемота они на месте!)?
И это только на первый взгляд, то, что сразу бросилось в глаза.
Кстати, вид не от балды рисуют, а сначала классифицируют его. И уже отталкиваясь от вида его родственников, которые лучше сохранились, начинают реконструкцию. Так что КОПЫТНЫЙ бегемот никак не мог стать хищником!
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3k
Едондер пуп Кыся 36 минут назад
Все верно, но копыта зебры и рог у носорога - это не кости, а придатки кожи, типа наших ногтей и волос, поэтому они не замещаются минералами как кости (не окаменевают) и через миллионы лет покровы восстановить действительно трудно.
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3k
Едондер пуп 41 минуту назад
Художник просто поиграл с покровными тканями - убрал перья или добавил гребни. Одного он не учел: строение костей очень хорошо передает массу и силу мышц, к ним прикрепленных. Поэтому умный палеонтолог сразу обратит внимание на мощную грудину лебедя и поймет, что такие размашистые "руки" были нужны для какой-то существенной нагрузки, вероятно - полета, учитывая остальные облегченные полые трубчатые кости. Так что какую-нибудь перепонку от руки к туловищу он бы приделал, даже если бы не догадался про перья.
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8k
alexis 44 минуты назад
И шкура окаменела и перья.
И шкура окаменела и перья.
И шкура окаменела и перья.
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48k
Андрей 55 минут назад
На самом деле все динозавры были одинаковые, просто разные археологи складывали кости по-разному.
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10k
Corvus Corax 57 минут назад
Хоспидя, сколько ж лет сему байану...
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