Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего

В сегодняшних книгах и фильмах мы видим изображения динозавров, какими их представляли палеонтологи, основываясь на скелетах. А что, если применить методы реконструкции внешнего вида вымерших животных к современным видам? Художник C. M. Kosemen решил представить, как могли бы выглядеть современные животные для палеонтологов будущего. Они могли бы выглядеть так в голливудских фильмах через сотню миллионов лет!
Составляя изображения динозавров, палеонтологи руководствовались их сохранившимися останками и скелетами. Поэтому возможно, те же динозавры могли выглядеть иначе, чем мы их себе представляем. Художник C. M. Kosemen применил палеонтологические методы реконструкции внешнего вида вымерших животных к современным видам, чтобы показать, как они могли бы выглядеть для палеонтологов будущего.
Бабуин
"Рассматривая изображения динозавров, мы пришли к выводу, что многие из них вероятнее всего не передают их истинного облика. Например, могли существовать травоядные динозавры, похожие на броненосцев или дикобразов. Их броня и иглы могли просто не сохраниться," - сказал художник в интервью Atlas Obscura.
Бегемот
Если бы в мире, например, исчезли все существующие изображения и информация о современных животных, и остались лишь их скелеты, какими бы их нарисовали палеонтологи? Художник пофантазировал на эту тему и представил бабуина, бегемота, лебедей, слона, зебру и носорога.
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Даже дилетанту, вроде меня, сразу видно несответствие костей на рисунке. Например, куда делся рог у носорога? Почему бегемот вдруг стал зубастым, как плотоядное? Ну уж зубы - это вообще первое, на что смотрят реконструкторы! Да вообще, все биологи по зубам ориентируются.
Куда делись остальные пальцы на крыльях у лебедя? И копыта у зебры(кстати, у бегемота они на месте!)?
И это только на первый взгляд, то, что сразу бросилось в глаза.
Кстати, вид не от балды рисуют, а сначала классифицируют его. И уже отталкиваясь от вида его родственников, которые лучше сохранились, начинают реконструкцию. Так что КОПЫТНЫЙ бегемот никак не мог стать хищником!