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В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику

В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику (6 фото)

Автор:
08 сентября 2020 22:39
Сообщество : Криминал
Метки: Cosa Nostra   Тюрьма   босс   италия   криминал   мафия   палец   сицилия   
783
6
60-летний Джузеппе Фанара отбывал свой пожизненный срок в римской тюрьме Ребиббиа, в соответствии с особым режимом статьи «41 бис» итальянского уголовного кодекса, предназначенным для мафии. Он предполагает полную изоляцию главарей бандитов, чтобы они не могли управлять своими кланами из-за решетки.

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Метки: Cosa Nostra   Тюрьма   босс   италия   криминал   мафия   палец   сицилия   
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7  комментариев
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18k
pssst 3 часа назад
Мде... это у них отдел по борьбе с мафией на Ренегадах катается? Символично...
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−7
ЙухКукуйский 45 минут назад
Молодец мужик. Еще хорошо помогает убийство семей карабинеры.
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9k
zlopisec Час назад
Ну не знаю.... метлой глотки резать не логично и сложно....
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Хорошо только мизинец откусил.
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3k
Maikie 2 часа назад
Вот она толерантность во всей красе... семеро с одним заключённым справиться не могли , пока не откусил палец офицеру...
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5
login 2 часа назад
Они им похоже зубы не выбивают. Толерантность.
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