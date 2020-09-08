В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику

Вообще-то дело было еще в июне прошлого года: разъяренный заключенный Джузеппе Фанара бросился на полицейских, ударил офицера по лицу, схватил за шею и повалил на пол. Где и откусил ему мизинец на правой руке...

После чего заключенный атаковал шестерых охранников, используя в качестве оружия метлу, с криком: "Я перережу вам глотку, как свиньям!"