В рот палец не клади: сицилийский мафиози откусил мизинец охраннику

60-летний Джузеппе Фанара отбывал свой пожизненный срок в римской тюрьме Ребиббиа, в соответствии с особым режимом статьи «41 бис» итальянского уголовного кодекса, предназначенным для мафии. Он предполагает полную изоляцию главарей бандитов, чтобы они не могли управлять своими кланами из-за решетки.
Но через девять лет произошло ЧП, после которого преступник был переведен в тюрьму строгого режима Сассари на Сардинии. Как сообщает газета Il Messagero, мафиози напал на семерых охранников, которые пришли осмотреть его камеру.
Вообще-то дело было еще в июне прошлого года: разъяренный заключенный Джузеппе Фанара бросился на полицейских, ударил офицера по лицу, схватил за шею и повалил на пол. Где и откусил ему мизинец на правой руке...
После чего заключенный атаковал шестерых охранников, используя в качестве оружия метлу, с криком: "Я перережу вам глотку, как свиньям!"
После чего заключенный атаковал шестерых охранников, используя в качестве оружия метлу, с криком: "Я перережу вам глотку, как свиньям!"
После усмирения мафиози палец пострадавшего найти не удалось. На основании чего прокурор Рима вынес вердикт: мизинец был проглочен нападавшим.
Фанара был приговорен к пожизненному заключению в 2009 году после зачистки от Cosa Nostra сицилийского районе Агридженте. Суд над ним, приговоривший мафиози к трем пожизненным заключениям, состоялся после убийства двух братьев, которые не согласились с требованиями мафии, а также убийством трех человек в бандитских войнах в конце 1990-х годов.
После инцидента с пальцем Фанара был переведен в тюрьму строгого режима на Сардинии, и ему были предъявлены новые обвинения, включая нападение при отягчающих обстоятельствах и сопротивление аресту.
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