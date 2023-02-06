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Киллер из мафии 16 лет скрывался от силовиков под видом повара

Киллер из мафии 16 лет скрывался от силовиков под видом повара

Автор:
06 февраля 2023 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интервью   интерпол   италия   киллер   мафия   повар   убийца   франция   
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Настолько обнаглел, что давал интервью местным СМИ и нахваливал свою стряпню.

Во Франции приняли видного представителя итальянской мафии. Его зовут Эдгардо Греко и этого гражданина разыскивали с 2006 года. Тогда ему предъявили обвинения в убийстве итальянских криминальных боссов в начале 1990-х и он «исчез».

Как выяснилось, киллер отправился во Францию и осел в городе Сент-Этьен. Там он оформил себе новые документы и стал жить-поживать под именем Паоло Димитрио. Чтобы не скучать от безделья - устроился поваром в ресторан.

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Со временем он так поверил в себя, что стал давать интервью и рекламировал свою пасту и равиоли. На этом и спалился - агенты Интерпола заметили довольное лицо 63-летнего Греко на фото к статье и приехали в гости к незадачливому киллеру/маэстро высокой кухни.

«Сколько бы ни пытались преступники скрыться за границей, они не смогут бегать от правосудия вечно. Преданные своему делу полицейские по всей планете будут всегда следить за тем, чтобы законность восторжествовала» - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Теперь преступника отправят в Италию, где ему светит пожизненное. Хотя он и там в тюрьме может пристроиться поваром - навыки уже есть.

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Метки: интервью   интерпол   италия   киллер   мафия   повар   убийца   франция   
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11  комментариев
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14k
Алексей 58 минут назад
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30k
Dobry vojak Svejk 19 минут назад
Он Малавиту не смотрел, чтоль? Бегать нужно, постоянно бегать ))
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689
Kra 58 минут назад
Он им помогал с преступностью бороться в меру сил, как Деточкин! ))
Итальянцы какие-то неблагодарные
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10k
Евгений Час назад
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2k
ZET Час назад
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33k
russger Час назад
Итальянец Греко во Франции ))
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8k
Ysik 2 часа назад
В 2016г. в командировке в Хабаровске, зашел в итальянское кафе. Особо ни на что не рассчитывал, тем более только из Италии вернулся. И тут мне принесли десерт и кофе ничем не уступающие тем, что я пробовал в Италии. Оказалось шеф-повар и владелец итальянец или испанец, точно сейчас уже не вспомню. Первое предположение было, что если бы надо было мафиози скрыться от европейских, то лучшего места и не найти.
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