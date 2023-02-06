Киллер из мафии 16 лет скрывался от силовиков под видом повара

Во Франции приняли видного представителя итальянской мафии. Его зовут Эдгардо Греко и этого гражданина разыскивали с 2006 года. Тогда ему предъявили обвинения в убийстве итальянских криминальных боссов в начале 1990-х и он «исчез».

Как выяснилось, киллер отправился во Францию и осел в городе Сент-Этьен. Там он оформил себе новые документы и стал жить-поживать под именем Паоло Димитрио. Чтобы не скучать от безделья - устроился поваром в ресторан.