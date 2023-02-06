Киллер из мафии 16 лет скрывался от силовиков под видом повара

Настолько обнаглел, что давал интервью местным СМИ и нахваливал свою стряпню.
Во Франции приняли видного представителя итальянской мафии. Его зовут Эдгардо Греко и этого гражданина разыскивали с 2006 года. Тогда ему предъявили обвинения в убийстве итальянских криминальных боссов в начале 1990-х и он «исчез».
Как выяснилось, киллер отправился во Францию и осел в городе Сент-Этьен. Там он оформил себе новые документы и стал жить-поживать под именем Паоло Димитрио. Чтобы не скучать от безделья - устроился поваром в ресторан.
Со временем он так поверил в себя, что стал давать интервью и рекламировал свою пасту и равиоли. На этом и спалился - агенты Интерпола заметили довольное лицо 63-летнего Греко на фото к статье и приехали в гости к незадачливому киллеру/маэстро высокой кухни.
«Сколько бы ни пытались преступники скрыться за границей, они не смогут бегать от правосудия вечно. Преданные своему делу полицейские по всей планете будут всегда следить за тем, чтобы законность восторжествовала» - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Теперь преступника отправят в Италию, где ему светит пожизненное. Хотя он и там в тюрьме может пристроиться поваром - навыки уже есть.
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Итальянцы какие-то неблагодарные
Как-то там проезжала Собчак и рассказала своей аудитории, что смотрите, в Подмосковной глубинке живет и трудится настоящий итальянец и пицца у него просто отпад.
Дело было на январских праздниках и народ простаивал на улице возле его пиццерии по 3-4 часа. После падения ажиотажа, мы решили эту пиццу попробовать - вообще ни о чем, пародия на итальянскую.
Кому интересно, вот ссылка на кафе - https://restaurantguru.ru/Pizza-da-Silvano-Russiahttps://restaurantguru.ru/Pizza-da-Silvano-Russia
Все-таки ингредиенты очень важны именно для итальянской пиццы, если томаты и травы для соуса у нас можно найти, то сыр сейчас достать очень сложно и дорого.