Красавица, уничтожившая омерту

Когда девушке едва минуло 15 лет, она обручилась с парнем постарше. Для того времени это была обычная практика. Тем более что избранник Филиппо Мелодиа, которому уже исполнилось 24 года, был завидной партией – племянником самого босса мафии.

Правда, свадьба не состоялась: жених попал на два года в тюрьму за кражу, и отец девушки счёл этот фактор достаточной причиной для расторжения помолвки. Дочери нашли другого жениха – далёкого от криминальной деятельности, и жизнь продолжалась.