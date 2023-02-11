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Красавица, уничтожившая омерту

Красавица, уничтожившая омерту

Автор:
11 февраля 2023 17:01
Сообщество : Истории
Метки: Филиппо Мелодиа   Франческа Виола   женщина   закон   италия   криминал   насилие   омерта   преступность   сицилия   
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Главным требованием омерты – закона итальянской мафии является полный отказ от содействия властям, в том числе любое сотрудничество с полицией и невмешательство в преступные планы других. Кодекс свято чтут криминальные авторитеты. А этой хрупкой сицилийке с печальными выразительными глазами удалось сломать хребет омерте.

Сейчас город Алькамо – чудесное туристическое местечко на Сицилии. А полвека назад здесь были разбиты виноградники. Юная Франческа Виола как раз и была дочерью местного фермера.

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Когда девушке едва минуло 15 лет, она  обручилась с парнем постарше. Для того времени это была обычная практика. Тем более что избранник Филиппо Мелодиа, которому уже исполнилось 24 года, был завидной партией – племянником самого босса мафии.

Правда, свадьба не состоялась: жених попал на два года в тюрьму за кражу, и отец девушки счёл этот фактор достаточной причиной для расторжения помолвки. Дочери нашли другого жениха – далёкого от криминальной деятельности, и жизнь продолжалась.

Но она превратилась для несчастной в ад, когда несостоявшийся супруг вышел на свободу. Ведь мафия не прощает таких унижений. Сначала Филиппо попытался вернуть бывшую невесту уговорами. Когда эта тактика не сработала, в ход пошли угрозы.

В результате мужчина в сопровождении дюжины дружков-головорезов ворвался в дом семьи Виола. Мать, попытавшуюся вступиться за дочь, они избили, а Франческу забрали с собой.

Несчастную отвезли в дом, принадлежащий замужней сестре Филиппо. Там бывший жених неоднократно насиловал её, вынуждая согласиться на замужество. Ведь если она откажется, то покроет позором семью. И сама останется грязной и никому не нужной, превратится в изгоя.

Мафиози использовали правильную тактику. Поскольку в местах, подобных Сицилии, вина за изнасилование традиционно возлагалась на жертву, а не на насильника. Все отвернулись бы от такой женщины. И исправить ситуацию можно было только одним способом – согласиться на предложение.

К слову, преступники забрали с собой 8-летнего брата Франчески Мариано. Мальчику не причинили вреда и вскоре отпустили, наказав успокоить семью и сказать, что родители скоро увидят её счастливой и уважаемой замужней сеньорой.

Когда по заявлению Бернардо – отца девушки в дом похитителя прибыли карабинеры, Мелодиа вёл себя спокойно и самодовольно. Мужчина был твёрдо уверен, что бракосочетание – дело решённое. А после венчания ему уже не грозило бы никакого наказания.

Но Франческа поразила высокомерного мафиози. Выйдя на свободу, она подала заявление на Филиппо и его дружков. Впрочем, местный комиссар не проявлял особого энтузиазма, видимо, будучи тоже приверженцем традиций. Мелодиа продолжал подготовку к свадьбе, полагая, что Франческа заберёт заявление, и это была лишь слабая попытка попугать его.

Но этого мало того что не случилось, так строптивая невеста с отцом продолжили активничать и дошли до полиции Палермо. Об истории отважной девушки, дерзнувшей пренебречь традициями омерты, узнал журналист и выпустил заметку.

После публикации дело приобрело общественный резонанс, в том числе за пределами Сицилии. Властям пришлось арестовать Филиппо, за решётку отправились и его приятели.

Франческа дала интервью, в котором сообщила, что не собирается становиться женой насильника только ради того, чтобы не считаться «нечистой» и не остаться старой девой.

О поддержке во всеуслышание заявили известные персоны – музыканты, артисты, писатели, даже папа римский.

На суде адвокаты насильника пытались убедить всех в том, что всё происходило по обоюдному согласию. К тому же нельзя сбрасывать со счетов, что «нет» – это просто женские штучки, используемые, чтобы распалить сгорающего от страсти темпераментного мужчину. Аргументы не возымели действия, и в 1967 году Филиппо отправился за решётку на 9 лет. Его дружки тоже получили немалые сроки.

Спустя год Франческа вышла замуж за друга  детства Джузеппе Ризи. У пары родились двое детей. Филиппо недолго прожил после освобождения. Он продолжил криминальную деятельность, и через пару лет был застрелен во время разборок. Найти убийцу не удалось.

По мотивам истории Виола в 1970 году был снят фильм «Самая красивая жена», главную роль в котором сыграла юная Орнелла Мутти.

В любом случае девушка, выросшая в атмосфере доминирования мужчин и заведомой вины женщины при любом нанесении ущерба её чести, смогла сломать хребет устоям, стать примером для других и превратилась в символ борьбы итальянских женщин за свободу и равноправие.

Из речи Виола на суде:

Я не вещь и никому не принадлежу. Никто не может заставить меня полюбить человека, которого я не уважаю, который совершает бесчестные поступки и заставляет других страдать.


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Метки: Филиппо Мелодиа   Франческа Виола   женщина   закон   италия   криминал   насилие   омерта   преступность   сицилия   
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Вася Час назад
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weiter 3 минуты назад
Почему ни слова о том кто взял ее в жены? С его стороны это благородный поступок.
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ФЫВАПРОЛ 45 минут назад
Когда девушке едва минуло 15 лет, она обручилась с парнем постарше. Для того времени это была обычная практика.

Блин, ей надо было обручиться с парнем помоложе)))
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