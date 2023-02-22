Почему раньше любили полосовать соперников опасной бритвой и как от неё пострадал легендарный Аль Капоне

Песни были соответствующие: “Новый енот в городе”, “Оставьте ваши бритвы за дверью” и всё в таком ключе. Целая субкультура, как современный рэп.

Но это музыка, а сами драки на бритвах были очень жестокими. В июле 1898 года “Таймс” писала о “сражении” двух чернокожих: Генри Уилсона и Джона Сторка. Когда к ним подоспели полицейские, они уже так изрезали друг друга, что оба скончались от кровопотери в больнице.

В 1901 году Кинг Жилетт и Вильям Никерсони изобрели безопасную бритву. Позже появилась и электрическая. А значит “опасные парни” уже не могли оправдаться тем, что они брадобреи. И к 1930-м мода на ношение опасной бритвы практически исчезла. Теперь разборки велись с помощью огнестрельного оружия.