Почему раньше любили полосовать соперников опасной бритвой и как от неё пострадал легендарный Аль Капоне

В Бразилии, США, Италии и других странах, её использовали как оружие и наносили страшные увечья.
В конце XIX и начале XX вв. бритву в США считали непременным атрибутом “опасного чёрного парня”. Носить ножи им было запрещено, поэтому в кармане у них всегда лежала бритва. В случае чего - всегда могли заявить, что подрабатывают брадобреями.
Тогда же появилось течение “чёрный маньеризм” - когда мужчина одевался с иголочки, чистил туфли и отправился гулять по району в поисках приключений. Задиристый, дерзкий, а в кармане - опасная бритва. Чуть что и он сразу пускал её в ход. У парней даже появилась собственная музыка, так называемые “песни енотов”.
“Енотами” в то время называли чернокожих. И если так говорил белый - это считалось очень серьёзным оскорблением.
Песни были соответствующие: “Новый енот в городе”, “Оставьте ваши бритвы за дверью” и всё в таком ключе. Целая субкультура, как современный рэп.
Но это музыка, а сами драки на бритвах были очень жестокими. В июле 1898 года “Таймс” писала о “сражении” двух чернокожих: Генри Уилсона и Джона Сторка. Когда к ним подоспели полицейские, они уже так изрезали друг друга, что оба скончались от кровопотери в больнице.
В 1901 году Кинг Жилетт и Вильям Никерсони изобрели безопасную бритву. Позже появилась и электрическая. А значит “опасные парни” уже не могли оправдаться тем, что они брадобреи. И к 1930-м мода на ношение опасной бритвы практически исчезла. Теперь разборки велись с помощью огнестрельного оружия.
А вот в Бразилии бритвы стали популярны ещё раньше, чем в США - с самого начала XIX века. Местные банды упоённо резали ими конкурентов по опасному бизнесу и даже гордились количеством трупов и покалеченных. Но главное: его использовали в капоэйре.
Сейчас это больше напоминает танец с приседаниями, прыжками и уворотами. Многие над этим потешаются и советуют бойцам пуститься вприсядку. А теперь взгляните на фото внизу и мысленно вложите каждому в руку опасную бритву.
Всё сразу становится на свои места: увороты, приседания, отпрыгивания в сторону. Всё заточено под драку с холодным оружием. Когда капоэйра стала популярна в западных странах, бритвы исчезли из арсенала бойцов и поединок стал похож на гимнастические упражнения.
В Италии бритву тоже любили и уважали. Прежде всего - мафиози из Неаполя, она была своеобразным символом местной Каморры. Бандиты полосовали своих жертв, а шрамы от бритвы называли “сфреджо”. Они было двух видов: по вертикали, от века до губы и по горизонтали - от края рта до уха.
Такой сфреджо был и у Альфонсо Габриэля Капоне.
Когда он стал знаменит, то любил рассказывать, что получил шрам во время войны. Потом стал говорить, что его порезал неловкий парикмахер, которому он жестоко отомстил. На деле всё было иначе - будущего босса и легенду времён “Сухого закона” порезал брат обиженной девушки.
В 1917 году Капоне был на побегушках у босса нью-йоркской мафии. В основном, он околачивался в отеле “Гарвард”. И туда как-то зашёл мафиози Фрэнк Галлуччо вместе с сестрой. Бандит отправился с кем-то на разговор, а девушка осталась в холле. Капоне обратил на неё внимание и начал ухлёстывать, а она даже не взглянула на коротышку. Тогда он не придумал ничего лучше, чем сказать: “А у тебя отличная задница”. Тут девушка не выдержала и пожаловалась подошедшему брату.
Горячий мафиози выхватил бритву и несколько раз полоснул Капоне.
Тот сразу побежал жаловаться боссу на такой “беспредел”. Но шеф его выслушал и приказал извиниться перед Галлуччо, что Капоне и сделал.
Вот так у него и появился этот шрам. Рассказывали, что после того случая он боялся опасных бритв до обморока, да и с девушками стал поосторожней.
Источник:
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Ну и классические финки и кинжалы.
Оно и понятно попробуй бритвой зипун какой нибудь пробить .
В советское время замена ножа, была обычная отвертка.
В 90 годы за городом я гулял с обычной саперной лопатой .