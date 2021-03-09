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Мужчина купил дом на Сицилии всего за 1 евро и призывает всех последовать его примеру

Мужчина купил дом на Сицилии всего за 1 евро и призывает всех последовать его примеру (8 фото)

Автор:
09 марта 2021 19:56
Сообщество : Путешествия
Метки: италия   недвижимость   путешествия   сицилия   
771
8

56-летний Дэнни МакКуббин рассказал, как увидел в интернете предложение, которое выглядело «слишком хорошо, чтобы быть правдой», рискнул и в итоге стал обладателем дома на Сицилии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: италия   недвижимость   путешествия   сицилия   
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5  комментариев
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Ну есть два понятия - Ремонт и Реставрация. Ремонт можно сделать за 10тыс$, а реставрация только и добавляй нули, согласовывай каждый миллиметр отделки, материалов. Хотя у них по виду коробка со штукатуркой.
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22k
Владимир 54 минуты назад
Из этого городка уехали все, спасаясь от нищеты и безработицы. А содержать никому не нужную хату, пусть и продают ее за 1 евро, дураков мало. Так то они уже года 4 там дома распродают. За все время только один и нашелся.
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12k
sssss3 Час назад
хоть-бы грамм инфы по расходам, статьи расходов описаны, а вот сумм НЕТ!
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9k
Михалыч Час назад
Замануха на дурачка. Реставрация, при итальянской бюрократии - это повеситься легче.
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37k
parallax Час назад
Коммуналку (счётчик на воду, электричество), отчисление на ремонт здания и прилегающих коммуникаций, и налог на землю, владельцу придётся платить, даже если квартира стоит пустая. На это видимо и расчёт продажи. Безхозная квартира приносит только убытки.
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