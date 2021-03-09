Дэнни, который родом из Австралии, но 17 лет проработал в Лондоне, изначально планировал использовать эту недвижимость в качестве второго дома, но по мере того, как надвигался Брексит, он начал понимать, что хочет переехать в Италию навсегда.

«В прошлом году я сделал решительный шаг и покинул Лондон в декабре, и как раз успел подать заявление на получение статуса резидента в Италии до окончания переходного периода Брексита, — рассказал он. — Я знаю, что в Италии есть свои проблемы, но здесь есть прекрасное ощущение сообщества, особенно на Сицилии, где людям так долго приходилось нелегко. Я никого не знаю в этом городе, и итальянским я владею не очень хорошо, поэтому оставлять друзей в Лондоне было огромным риском, но в глубине души я знал, что для меня это был правильный шаг».

«Все очень приветливы к иностранцам, которые купили дома за 1 евро, поскольку они знают, что мы помогаем вдохнуть жизнь в этот город», — добавил Дэнни.