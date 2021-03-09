56-летний Дэнни МакКуббин рассказал, как увидел в интернете предложение, которое выглядело «слишком хорошо, чтобы быть правдой», рискнул и в итоге стал обладателем дома на Сицилии.
Дэнни МакКуббин купил дом в рамках кампании «Дом за 1 евро», которую запустили в городе Муссомели, чтобы привлечь иностранцев в эту область. В Муссомели, городе с населением 11 000 человек, дома действительно продают всего за евро, но с одним условием — владелец должен отреставрировать его в течение трех лет с момента покупки.
Это не единственное место, где проводят подобные кампании для стимулирования местной экономики и привлечения людей в неблагополучные города, но в большинстве своем мы лишь пару минут мечтаем о переезде, а потом закрываем вкладку. Однако Дэнни решил пойти дальше и начал изучать предложение. Он рассказал, что прочитал статью о домах за 1 евро на веб-сайте CNN. ««Я был волонтером в итальянской общине более 10 лет, и у меня всегда было в планах однажды переехать туда. Друзья со всего мира начали присылать мне больше статей о проекте. Я помню, что тогда, казалось, всех заворожила эта идея, и я хотел выяснить, действительно ли это было слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Дэнни начал поиски в мае 2019 года. Он трижды посетил Муссомели и просмотрел 25 домов прежде чем найти то, что искал — Дэнни осознал, что может использовать эту возможность, чтобы помочь создать общественную кухню-столовую. В мгновение ока он стал «владельцем прекрасного дома на Сицилии». По его словам, процесс был «очень простой», и ему посчастливилось иметь дело с риелтором, который говорил по-английски.
«У агентства, через которое я купил дом, есть служба, где вы можете заплатить за подключение воды и электричества, а также за регистрацию для уплаты налогов и уплату муниципального налога», — сказал он.
Дэнни, который родом из Австралии, но 17 лет проработал в Лондоне, изначально планировал использовать эту недвижимость в качестве второго дома, но по мере того, как надвигался Брексит, он начал понимать, что хочет переехать в Италию навсегда.
«В прошлом году я сделал решительный шаг и покинул Лондон в декабре, и как раз успел подать заявление на получение статуса резидента в Италии до окончания переходного периода Брексита, — рассказал он. — Я знаю, что в Италии есть свои проблемы, но здесь есть прекрасное ощущение сообщества, особенно на Сицилии, где людям так долго приходилось нелегко. Я никого не знаю в этом городе, и итальянским я владею не очень хорошо, поэтому оставлять друзей в Лондоне было огромным риском, но в глубине души я знал, что для меня это был правильный шаг».
«Все очень приветливы к иностранцам, которые купили дома за 1 евро, поскольку они знают, что мы помогаем вдохнуть жизнь в этот город», — добавил Дэнни.
Сейчас Дэнни арендует другой дом, пока ремонтирует свой за 1 евро. Своим прогрессом он делится в Instagram: например, протекавшую крышу ему удалось отремонтировать всего за один день, и теперь он занимается ремонтом водяного насоса. После завершения ремонта Дэнни надеется, что дом также станет основой для его проекта общественной столовой, поскольку он уже основал аналогичные заведения в Лондоне.
Ему уже удалось собрать более 22 000 фунтов стерлингов для этого проекта с помощью краудфандинговой кампании, в которой он объясняет, что хочет «помочь уязвимым людям» и предоставить «возможности для молодых поваров со всего мира».
«Когда я приехал сюда в прошлом году, я решил создать общественную кухню, которая будет работать из моего дома за 1 евро, — рассказал он. — Я начинаю программу по спасению продуктов питания здесь, в городе, и буду использовать эти продукты, чтобы готовить для семей, пострадавших от пандемии. Здесь много бедных, и многие люди остались без работы. В прошлом году, когда я основал такие кухни в Лондоне, я узнал, что многие из талантливых поваров, которые вызвались поработать волонтерами, не обладали необходимыми навыками, чтобы готовить в больших количествах, используя излишки еды. Поэтому я решил разработать здесь, на Сицилии, кулинарный курс «Общественная кухня», который будут преподавать молодым поварам из этой кухни».
После создания кухни Дэнни планирует пожертвовать дом за 1 евро городу, однако призывает всех, кто рассматривает возможность покупки такой собственности, просто рискнуть и «пойти на этой». Он добавил: «Это и правда не «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Будьте готовы приложить немало усилий, чтобы посмотреть как можно больше домов — вы никогда не сможете купить дом удаленно. Убедитесь, что у вас есть друг в Италии, который поможет вам, если вы не говорите по-итальянски. В каждом городе свои критерии, и вам нужно узнать об этом до того, как вы подпишете документы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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