Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты

Летом 1995 года на экраны вышла комедия ученика великого Сергея Герасимова - Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Фильм, как ругали, так и хвалили, но он быстро стал народным и был разобран на цитаты и тосты.
Хвалили за настоящий, а не искусственный юмор, за интересный сюжет и за качество игры актеров. Ругали за обилие сцен с алкоголем и за сам образ генерала Иволгина, который успевает развлекаться, когда армия находится в жутком запустении.
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
До выхода истории про охоту, режиссер никогда не снимал комедий, а часто его фильмы отличались сценами жестокости. Например, фильмы «Чекист» и «Караул».
Сюжет Александр Рогожкин взял из жизни: он съездил на охоту, а потом просто описал то, что с ним происходило, немного приукрасив сюжет. Исполнители главных ролей Алексей Булдаков и Виктор Бычков были найдены сразу – эти актеры уже играли у режиссера в фильме «Ради нескольких строчек».
Директор картины намеревался посотрудничать над ее созданием с финнами, поэтому вместо немца, изначально прописанного в сценарии, появился финн в исполнении Вилле Хаапасало. Это был единственный актер этой национальности, знакомый Рогожкину, который хорошо говорил по-русски.
Кстати, финны согласились поработать над проектом совместно с российской стороной. Но ответ пришел, когда съемочный процесс был окончен.
АКТЕР С ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ НОСОМ
Следователя Леву Соловейчика должен был сыграть актер с выразительным носом. Рогожкин хотел отдать роль Александру Лыкову, но тот был занят в других проектах и на съемки вырваться не мог.
Поэтому режиссер присмотрел актера театра имени Ленсовета по имени Семен Стругачев, который до этого практически не снимался в кино. Правда, сразу сыграть правильно не получилось. От избытка эмоций, Стругачев сильно переигрывал, его подача образа была театральной.
Тогда Рогожкин позвал актера посмотреть черновой материл со сценами с участием актера. Стругачев быстро понял, что сильно переигрывает. И изменил манеру подачи образа.
ЛЕБЕДЬ БЫЛ ДОВОЛЕН
Генерал Иволгин и бизнесмен Савенко - это два образа, созданных на основе реальных прототипов – генерала Александра Лебедя и писателя Эдуарда Лимонова. Лебедь после знакомства с Будлаковым, признался, что ему игра актера понравилась. О реакции Лимонова ничего не известно, публично он никогда не высказывался по этому поводу.
Доярок сыграли Зоя Буряк и молодая супруга Хасаапало Саара Хедлунд. Позже пара развелась, сегодня актриса трудится психотерапевтом.
Большая часть сцен снята на берегу озера Приточное на границе Карелии и Ленинградской области. Снимали в октябре, потому что денег летом найти не успели.
Актерам пришлось нелегко: в бане температура была всего 10 градусов, чтобы герои выглядели потными, их обмазывали маслом. После этого они прыгали в ледяную воду. Понятно, что после каждой сцены согреваться приходилось известным русским способом.
МЕДВЕДЬ С ХАРАКТЕРОМ
Фильм «Особенности национальной охоты» подразумевал наличие в кадре зверя. Выбор пал на медведя. Медвежонок Боря был взят в аренду у уличных фотографов, он отличался своенравным характером.
Работать мирно медведь мог только после приема небольшой дозы снотворного. Но и в таком состоянии он мог себя показать с разных сторон. Так, к примеру, зверь невзлюбил Семена Стругачева и часто пытался его укусить. А вот Виктора Бычкова, наоборот, полюбил. Актер кормил его грибами и пряниками, поэтому в кадре вместо того, чтобы просто сидеть рядом, медведь часто пытался облизнуть Бычкова.
Большую часть сцены с участием подвешенной коровы сняли при помощи монтажа, хотя бедному животному и в правду пришлось немного повисеть в бомболюке самолета. Всего же было три коровы, которых подкрасили, чтобы не отличались друг от друга. Однако корова на съемках пострадала. Пришлось ее раньше времени пустить на мясо.
ГЕРОИ ВЫШЛИ В ТИРАЖ
Александр Рогожкин не хотел тиражировать народные образы в других фильмах. После успеха первой части продюсеры сразу предложили режиссеру работой над второй и третьей частями фильма.
Сначала Рогожкин просто отказался, а потом заявил, что будет снимать только на дорогую пленку 35 мм со звуком «Долби». Он был уверен, что кинокомпания не согласится на такие условия. Но начальство сразу согласилось. Так появились «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».
Когда же продюсеры задумать четвертую часть под названием «Особенности национальной политики», то Рогожкин категорически отказался принимать участие в проекте. Его сняли Дмитрий Месхиев и Юрий Конопкин.
До сих пор режиссер жалеет, что не остановился на первой части. Качество продолжений его не устроило.
Источник:
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С тем же режиссером и актерами.
Отличный новогодний фильм.