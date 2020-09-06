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Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты

Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты (6 фото)

Автор:
06 сентября 2020 12:16
Сообщество : Кино
Метки: акткры   история фильма   кино   
557
6

Летом 1995 года на экраны вышла комедия ученика великого Сергея Герасимова - Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Фильм, как ругали, так и хвалили, но он быстро стал народным и был разобран на цитаты и тосты.

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Метки: акткры   история фильма   кино   
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3k
Тамара Час назад
Еще есть Операция "С Новым годом".
С тем же режиссером и актерами.
Отличный новогодний фильм.
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1k
Макс Юпитер 41 минуту назад
"Ну вы, блин, даёте!"
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22k
Felis Domesticus 49 минут назад
Рыбалка не хуже получилась, а может и лучше!
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73
............ Час назад
"особенности национальной охоты" "особенности национальной рыбалки" и "особенности национальной охоты в зимний период" отличные фильмы получились, а дальше шлак пошел...
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