Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты

МЕДВЕДЬ С ХАРАКТЕРОМ

Фильм «Особенности национальной охоты» подразумевал наличие в кадре зверя. Выбор пал на медведя. Медвежонок Боря был взят в аренду у уличных фотографов, он отличался своенравным характером.



Работать мирно медведь мог только после приема небольшой дозы снотворного. Но и в таком состоянии он мог себя показать с разных сторон. Так, к примеру, зверь невзлюбил Семена Стругачева и часто пытался его укусить. А вот Виктора Бычкова, наоборот, полюбил. Актер кормил его грибами и пряниками, поэтому в кадре вместо того, чтобы просто сидеть рядом, медведь часто пытался облизнуть Бычкова.



Большую часть сцены с участием подвешенной коровы сняли при помощи монтажа, хотя бедному животному и в правду пришлось немного повисеть в бомболюке самолета. Всего же было три коровы, которых подкрасили, чтобы не отличались друг от друга. Однако корова на съемках пострадала. Пришлось ее раньше времени пустить на мясо.