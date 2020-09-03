10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны

Эти фильмы собрали больше всего денег в зарубежном прокате.
Настоящий успех любого неголливудского фильма может оцениваться тем, насколько много человек посмотрело его за рубежом. Европейские, азиатские и в частности российские фильмы могут собирать много денег на родине — своё ведь роднее — но успешный международный прокат является важным достижением.
Качество самих фильмов тоже важно, но сегодня мы отметим именно денежную успешность картин из России, которые собрали больше всего денег за границей.
Помимо внушительных сумм сборов мы добавили оценки иностранных пользователей с IMDb, чтобы можно было видеть, насколько иностранные зрители остались довольны нашими лентами (обычно не очень).
Качество самих фильмов тоже важно, но сегодня мы отметим именно денежную успешность картин из России, которые собрали больше всего денег за границей.
Помимо внушительных сумм сборов мы добавили оценки иностранных пользователей с IMDb, чтобы можно было видеть, насколько иностранные зрители остались довольны нашими лентами (обычно не очень).
Защитники (2017) — $4,9 млн
Режиссёр: Сарик Андреасян.
Оценка на IMDb: 3.9
Оценка на IMDb: 3.9
Русский ковчег (2002) — $5,6 млн
Режиссёр: Александр Сокуров.
Оценка на IMDb: 7.4
Оценка на IMDb: 7.4
Ирония судьбы: Продолжение (2007) — $5,7 млн
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов.
Оценка на IMDb: 4.9
Оценка на IMDb: 4.9
Дневной дозор (2005) — $6,8 млн
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов.
Оценка на IMDb: 6.5
Фильм проложил Тимуру Бекмамбетову в голливудское кино, где его фильм «Особо опасен» собрал уже более 300 миллионов долларов!
Оценка на IMDb: 6.5
Фильм проложил Тимуру Бекмамбетову в голливудское кино, где его фильм «Особо опасен» собрал уже более 300 миллионов долларов!
Он — дракон (2015) — $8,9 млн
Режиссёр: Индар Джендубаев.
Оценка на IMDb: 6.9
Оценка на IMDb: 6.9
Хардкор (2016) — $14 млн
Режиссёр: Илья Найшуллер.
Оценка на IMDb: 6.7
Оценка на IMDb: 6.7
Движение вверх (2017) — $15 млн
Режиссёр: Антон Мегердичев.
Оценка на IMDb: 6.6
Особую благодарность создателям нужно выразить азиатскому прокату — большая часть этой суммы была собрана в Китае и Южной Корее.
Оценка на IMDb: 6.6
Особую благодарность создателям нужно выразить азиатскому прокату — большая часть этой суммы была собрана в Китае и Южной Корее.
Сталинград (2013) — $16,3 млн
Режиссёр: Фёдор Бондарчук.
Оценка на IMDb: 5.6
Оценка на IMDb: 5.6
Ночной дозор (2004) — $17,8 млн
Режиссёр: Тимур Бекмамбетов.
Оценка на IMDb: 6.4
«Первый российский блокбастер» как-никак!
Оценка на IMDb: 6.4
«Первый российский блокбастер» как-никак!
Снежная королева 3. Огонь и лёд (2016) — $19 млн
Режиссёр: Алексей Цицилин.
Оценка на IMDb: 6.2
Самый кассовый российский мультфильм в зарубежном прокате. Первые две части тоже собирали 5,8 и 5 миллионов долларов вне России, но мы не стали ставить их отдельными пунктами.
Оценка на IMDb: 6.2
Самый кассовый российский мультфильм в зарубежном прокате. Первые две части тоже собирали 5,8 и 5 миллионов долларов вне России, но мы не стали ставить их отдельными пунктами.
Монгол (2007) — $20,8 млн
Режиссёр: Сергей Бодров.
Оценка на IMDb: 7.2
Помимо самого кассового российского фильма за рубежом, «Монгол» стал первым фильмом из Казахстана (совместный с Россией проект), который был номинирован на «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».
Оценка на IMDb: 7.2
Помимо самого кассового российского фильма за рубежом, «Монгол» стал первым фильмом из Казахстана (совместный с Россией проект), который был номинирован на «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».
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