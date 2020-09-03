10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны

Настоящий успех любого неголливудского фильма может оцениваться тем, насколько много человек посмотрело его за рубежом. Европейские, азиатские и в частности российские фильмы могут собирать много денег на родине — своё ведь роднее — но успешный международный прокат является важным достижением.



Качество самих фильмов тоже важно, но сегодня мы отметим именно денежную успешность картин из России, которые собрали больше всего денег за границей.



Помимо внушительных сумм сборов мы добавили оценки иностранных пользователей с IMDb, чтобы можно было видеть, насколько иностранные зрители остались довольны нашими лентами (обычно не очень).