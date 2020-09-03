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10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны

10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны (12 фото)

Автор:
03 сентября 2020 08:44
Сообщество : Кино
Метки: Российское кино   зритель   кино   подборка   прокат   роль   фильм   фото   
944
12
Эти фильмы собрали больше всего денег в зарубежном прокате.

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Метки: Российское кино   зритель   кино   подборка   прокат   роль   фильм   фото   
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12  комментариев
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1k
SSD 59 минут назад
Монгол - понравился. Хорошее кино.
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3k
brrr 6 минут назад
10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны
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−11
............ 7 минут назад
"10 российских фильмов" Снежная королева 3. Огонь и лёд здесь зачем?
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1k
Vladimir Taranovich 21 минуту назад
"Монгол" хорош...Но "Защитники" ?!!!! Вы серьезно?! Это ж дичь несусветная с медведем с пулеметом....
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1k
AmberFox Vladimir Taranovich 19 минут назад
А халк тебя не смущает?
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1k
Ивлар Vladimir Taranovich 18 минут назад
В америке такое любят))
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Ивлар Vladimir Taranovich 17 минут назад
Опять же там локации ,для западного зрителя, не избитая была
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ваня панкин Vladimir Taranovich 9 минут назад
"защитники" это - редкостное по красоте говно...
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1k
Vladimir Taranovich AmberFox 8 минут назад
нет. медведь больше смущает
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1k
Том Сойер 46 минут назад
10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны
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32k
dima423 Том Сойер Полчаса назад
да нам пофиг на сколько тебе пофиг, можешь не показывать)
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