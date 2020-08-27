Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"

В 1965 году Андрей Миронов и Валентин Плучек убедили Михаила Державина перейти в Академический театр сатиры, что на Малой Бронной. Здесь мужчина сразу сыграл главную роль в постановке Горина и Арканова «Банкет». Через некоторое время в этот театр перешёл вслед за другом Ширвиндт. Огромную популярность у театралов приобрели капустники, регулярно проводимые в Театре сатиры с участием Андрея Миронова, Михаила Казакова, Леонида Маркова, Всеволода Ларионова и, конечно же, Ширвиндта и Державина. Тогда возник их популярный дуэт.



В 80-х Михаил Державин становится ведущим актёром Театра сатиры. Он играет главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишнёвый сад», «Ревизор». Огромный успех у театралов приобретают постановки «Самоубийца», где Державин сыграл Виктора Викторовича, «Швейк, или Гимн идиотизму» (генерал), «Тартюф» (Тартюф). В спектакле «Молчи, грусть, молчи» Державин вышел к зрителям в женской одежде. Постановка имела большой успех.



Лучшими спектаклями Державина, на которые с удовольствием ходили зрители, считаются «Бешеные деньги», где Михаил Михайлович сыграл Телятьева, и «Прощай, конферансье!». В последнем, посвящённом старшему поколению, он исполнил главную роль – Николая Буркини. Критики и поклонники таланта артиста отмечают, что ему под силу разноплановые роли. В пьесе «Прощай, конферансье!» Державин убедительно драматичен. А в спектакле «Молчи, грусть, молчи» – блестящий юморист и комик.