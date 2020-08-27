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Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"

Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу" (14 фото)

Автор:
27 августа 2020 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Михаил Державин   актер   биография   кино   шоу бизнес   
265
14
Михаил Державин в молодости был, что называется, невозможным красавцем. И в пожилом возрасте выглядел потрясающе, сам шутил: «Элегантен, как рояль».

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Метки: Биография звезд   Михаил Державин   актер   биография   кино   шоу бизнес   
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ваня панкин 47 минут назад
светлая память артисту...
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