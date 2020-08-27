Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"

Михаил Державин в молодости был, что называется, невозможным красавцем. И в пожилом возрасте выглядел потрясающе, сам шутил: «Элегантен, как рояль».
И когда обаятельный и интеллигентный балагур входил в комнату, окружающие начинали улыбаться. У актера было редко встречающееся в этом профессиональном кругу качество – он никому не завидовал, всегда был доброжелателен, скромен и больше беспокоился о других, нежели о собственном комфорте. В Театре сатиры помнят, скольким коллегам Державин помог получить квартиры. Даже бывшие его жены стали подругами, а творческий и дружеский дуэт с Александром Ширвиндом просуществовал невероятные 72 года.
Михаил Михайлович Державин - коренной москвич. Он появился на свет в июне 1936 года в доме по улице Вахтангова. По национальности русский. Его семья – это папа Михаил Степанович, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, и мама Ираида Ивановна. У Михаила были две сестры – старшая Анна и младшая Татьяна.
Родства с Гавриилом Державиным, о котором много писали СМИ, у актера нет. Просто державинскими называли крепостных драматурга и писателя, в числе которых была и прабабушка. А отец с рождения Захаров, но когда поступил в театральное, взял псевдоним, чтобы выделяться из числа прочих однофамильцев.
Детство и юношеские годы Михаила Державина проходили в творческой атмосфере. В доме на Вахтангова жили актёры и художники. Там же размещалось знаменитое театральное училище имени Щукина. Поэтому все игры ребят были сосредоточены вокруг театра: дети строили импровизированную сцену и декорации, изображая актёров. В квартиру Державиных часто приходили знаменитые гости. Актёры Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Николай Охлопков и Андрей Абрикосов – друзья семьи. Они вместе с отцом Михаила играли на сцене театра Вахтангова.
Детство и юношеские годы Михаила Державина проходили в творческой атмосфере. В доме на Вахтангова жили актёры и художники. Там же размещалось знаменитое театральное училище имени Щукина. Поэтому все игры ребят были сосредоточены вокруг театра: дети строили импровизированную сцену и декорации, изображая актёров. В квартиру Державиных часто приходили знаменитые гости. Актёры Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Николай Охлопков и Андрей Абрикосов – друзья семьи. Они вместе с отцом Михаила играли на сцене театра Вахтангова.
Во время Великой Отечественной войны театр эвакуировали в Омск. В эвакуации родилась младшая сестра Татьяна. Михаилу Державину тогда исполнилось 5 лет, и он, выучив монолог Кутузова из спектакля, в котором играл папа, частенько выступал в госпиталях. После войны семья вернулась в родной дом. Державин, окончив школу в 1954 году, не раздумывая, отнёс документы в соседний подъезд, в «Щуку».
На тот момент отца уже не было в живых – он умер в 1951-м. Но большинство педагогов училища прекрасно помнили артиста, с которым дружили и играли на одной сцене. Михаил Державин попал на курс Иосифа Толчанова. Через 3 года студентом «Щуки» стал Александр Ширвиндт, с которым Михаил начал дружить ещё в школьные годы. Окончив училище в 1959-м, Державин устроился на службу в театр имени Ленинского комсомола.
На тот момент отца уже не было в живых – он умер в 1951-м. Но большинство педагогов училища прекрасно помнили артиста, с которым дружили и играли на одной сцене. Михаил Державин попал на курс Иосифа Толчанова. Через 3 года студентом «Щуки» стал Александр Ширвиндт, с которым Михаил начал дружить ещё в школьные годы. Окончив училище в 1959-м, Державин устроился на службу в театр имени Ленинского комсомола.
Вскоре туда же, в «Ленком», пришёл после окончания Щукинского Александр Ширвиндт. В 1963 году режиссёром «Ленкома» становится Анатолий Эфрос. При нём Михаил Державин играет в нашумевших постановках «Снимается кино», «Вам 22, старики», «Сто четыре страницы про любовь» и других. Сам артист называет полученный в «Ленкоме» опыт бесценным. Особенно запомнился театралам спектакль «Опасный возраст». Здесь молодой актёр сыграл главную роль – появился в образе стиляги Бубуса. Пьеса имела грандиозный успех и вскоре была признана визитнoй картoчкой Державина.
В 1965 году Андрей Миронов и Валентин Плучек убедили Михаила Державина перейти в Академический театр сатиры, что на Малой Бронной. Здесь мужчина сразу сыграл главную роль в постановке Горина и Арканова «Банкет». Через некоторое время в этот театр перешёл вслед за другом Ширвиндт. Огромную популярность у театралов приобрели капустники, регулярно проводимые в Театре сатиры с участием Андрея Миронова, Михаила Казакова, Леонида Маркова, Всеволода Ларионова и, конечно же, Ширвиндта и Державина. Тогда возник их популярный дуэт.
В 80-х Михаил Державин становится ведущим актёром Театра сатиры. Он играет главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишнёвый сад», «Ревизор». Огромный успех у театралов приобретают постановки «Самоубийца», где Державин сыграл Виктора Викторовича, «Швейк, или Гимн идиотизму» (генерал), «Тартюф» (Тартюф). В спектакле «Молчи, грусть, молчи» Державин вышел к зрителям в женской одежде. Постановка имела большой успех.
Лучшими спектаклями Державина, на которые с удовольствием ходили зрители, считаются «Бешеные деньги», где Михаил Михайлович сыграл Телятьева, и «Прощай, конферансье!». В последнем, посвящённом старшему поколению, он исполнил главную роль – Николая Буркини. Критики и поклонники таланта артиста отмечают, что ему под силу разноплановые роли. В пьесе «Прощай, конферансье!» Державин убедительно драматичен. А в спектакле «Молчи, грусть, молчи» – блестящий юморист и комик.
В 80-х Михаил Державин становится ведущим актёром Театра сатиры. Он играет главные роли в спектаклях «Горе от ума», «Вишнёвый сад», «Ревизор». Огромный успех у театралов приобретают постановки «Самоубийца», где Державин сыграл Виктора Викторовича, «Швейк, или Гимн идиотизму» (генерал), «Тартюф» (Тартюф). В спектакле «Молчи, грусть, молчи» Державин вышел к зрителям в женской одежде. Постановка имела большой успех.
Лучшими спектаклями Державина, на которые с удовольствием ходили зрители, считаются «Бешеные деньги», где Михаил Михайлович сыграл Телятьева, и «Прощай, конферансье!». В последнем, посвящённом старшему поколению, он исполнил главную роль – Николая Буркини. Критики и поклонники таланта артиста отмечают, что ему под силу разноплановые роли. В пьесе «Прощай, конферансье!» Державин убедительно драматичен. А в спектакле «Молчи, грусть, молчи» – блестящий юморист и комик.
На 2-м курсе «Щуки» Михаил дебютировал в кино. Его первый кинообраз – униформист в фильме «Арена смелых», посвященном цирковым артистам, где главную роль исполнил Олег Попов. Затем был одноклассник Василия Ланового и Владимира Андреева в драме «Аттестат зрелости». Чтобы сыграть гимназиста Женьку в картине о комсомольцах «Они были первыми», Державин взял в институте академический отпуск. Главные роли тут достались Георгию Юматову и Михаилу Ульянову. Их карьера после этой ленты стремительно пошла вверх.
Ещё один фильм, в котором студенту снова досталась небольшая роль молодого ленинца, назывался «Разные судьбы». У Владимира Денисенко в байопике о Тарасе Шевченко Державин сыграл реального исторического персонажа – художника Карла Брюллова. Шанс перевоплотиться в известную личность выпал в следующий раз много лет спустя, когда Алла Сурикова пригласила Михаила воплотить образ писателя Фаддея Булгарина в комедии «Чокнутые».
В 60-70-е кинематографическая биография Михаила Державина словно приостановилась. Он почти не появляется на экране, отдавая все силы и время театру. Самой яркой работой этого периода киноведы считают роль Баламутникова в психоделической комедии «Эффект Ромашкина». Кроме этого, были персонажи интуриста в «Спасите утопающего!», хозяина мясной лавки в «Швейке во второй мировой войне».
В 60-70-е кинематографическая биография Михаила Державина словно приостановилась. Он почти не появляется на экране, отдавая все силы и время театру. Самой яркой работой этого периода киноведы считают роль Баламутникова в психоделической комедии «Эффект Ромашкина». Кроме этого, были персонажи интуриста в «Спасите утопающего!», хозяина мясной лавки в «Швейке во второй мировой войне».
Долгожданный прорыв в кинокарьере случился лишь в 1979 году. Это была комедийная картина Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки». После того как в главных ролях здесь появились Михаил Державин, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, лента по праву заняла заметное место в российском золотом фонде кинематографии. И если Андрей Миронов уже слыл кумиром, то Державин и Ширвиндт только в 1979-м проснулись знаменитыми.
После выхода комедии Державин снова отдал предпочтение театру. Но вскоре зрители увидели любимого актёра. Он появился в программе «Кабачок “13 стульев”». Эта всенародно любимая передача сразу сделала её участников невероятно популярными. Сначала вeдущим «Кабачка “13 стульев”» был автор идеи Александр Белявский. Затем его сменил Андрей Миронов. А уже на смену ему пришёл Михаил Державин.
После выхода комедии Державин снова отдал предпочтение театру. Но вскоре зрители увидели любимого актёра. Он появился в программе «Кабачок “13 стульев”». Эта всенародно любимая передача сразу сделала её участников невероятно популярными. Сначала вeдущим «Кабачка “13 стульев”» был автор идеи Александр Белявский. Затем его сменил Андрей Миронов. А уже на смену ему пришёл Михаил Державин.
Державинская интеллигентно-ироничная манера ведения чрезвычайно понравилась зрителям. К августу 1981 года, когда «Кабачок» закрылся, вышли 140 серий передачи. В каждой неизменно появлялся Михаил. Снова поработать ведущим Державин смог вместе с Александром Ширвиндтом – неразлучные друзья вели «Утреннюю почту» и новый проект, появившийся в 2013 году, под названием «Хочу знать».
В 80-е фильмография Михаила пополнилась телеверсиями спектаклей Театра сатиры, серией детектива «Следствие ведут ЗнаТоКи». В начале 90-х на экраны вышла комедия «Моя морячка» с Татьяной Васильевой и Людмилой Гурченко. В фильме актер сыграл курортника, заставившего понервничать местного массовика-затейника, исполняя день за днем одноименную песню. «Мою морячку» позднее в обязательном порядке пели друзья, собиравшиеся в доме Державина на посиделки.
В 80-е фильмография Михаила пополнилась телеверсиями спектаклей Театра сатиры, серией детектива «Следствие ведут ЗнаТоКи». В начале 90-х на экраны вышла комедия «Моя морячка» с Татьяной Васильевой и Людмилой Гурченко. В фильме актер сыграл курортника, заставившего понервничать местного массовика-затейника, исполняя день за днем одноименную песню. «Мою морячку» позднее в обязательном порядке пели друзья, собиравшиеся в доме Державина на посиделки.
Дальше последовали не менее успешные проекты Анатолия Эйрамджана «Бабник» и «Жених из Майями». Режиссер пригласил любимого актёра в свои картины «Третий не лишний», «Импотент» и «Ночной визит».
В новом веке Михаил появился в приключенческой ленте Эльдара Рязанова «Старые клячи» в компании Светланы Крючковой, Лии Ахеджаковой, Николая Фоменко. Это комедия с налетом грусти о пожилых людях, не сдающихся жизненным обстоятельствам. В 2006-м Державин поучаствовал в ремейке рязановского фильма прошлого века, получившем название «Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя».
В новом веке Михаил появился в приключенческой ленте Эльдара Рязанова «Старые клячи» в компании Светланы Крючковой, Лии Ахеджаковой, Николая Фоменко. Это комедия с налетом грусти о пожилых людях, не сдающихся жизненным обстоятельствам. В 2006-м Державин поучаствовал в ремейке рязановского фильма прошлого века, получившем название «Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя».
Личная жизнь Михаила Державина – это три брака. Первый случился в довольно раннем возрасте. Актер учился вместе с дочерью Аркадия Райкина Катей. Когда приезжал в столицу её знаменитый отец, то всегда останавливался в гостинице «Москва». Сюда прибегали голодные студенты Державин и Райкина, чтобы подкрепиться. Михаил Михайлович и Екатерина Аркадьевна прожили вместе 2 года.
Второй женой Державина стала Нина Буденная, дочь знаменитого маршала. Этот брак продлился 16 лет. В нём родилась единственная дочь актёра Мария. Она пошла по стопам отца и окончила театральный вуз. Но, родив Михаилу внуков Петра и Павла, выбрала спокойную жизнь домохозяйки.
Третий брак артиста оказался самым продолжительным. С супругой Роксаной Бабаян, которую он называл Рокочкой, Михаил Державин жил с 1980 года. На момент знакомства оба были в супружеских отношениях. Роман случился в небе, когда актёр и певица летели на гастроли, он заставил забыть о прошлом и начать новую жизнь. Оставив всё нажитое вторым половинам, Державин и Бабаян построили совместную жизнь.
Второй женой Державина стала Нина Буденная, дочь знаменитого маршала. Этот брак продлился 16 лет. В нём родилась единственная дочь актёра Мария. Она пошла по стопам отца и окончила театральный вуз. Но, родив Михаилу внуков Петра и Павла, выбрала спокойную жизнь домохозяйки.
Третий брак артиста оказался самым продолжительным. С супругой Роксаной Бабаян, которую он называл Рокочкой, Михаил Державин жил с 1980 года. На момент знакомства оба были в супружеских отношениях. Роман случился в небе, когда актёр и певица летели на гастроли, он заставил забыть о прошлом и начать новую жизнь. Оставив всё нажитое вторым половинам, Державин и Бабаян построили совместную жизнь.
10 января 2018 года в Московском академическом театре сатиры сообщили о смерти Михаила Державина. Причина ухода актера из жизни – целый букет хронических заболеваний, в результате чего не выдержало сердце. О здоровье Державин, по рассказам близких, не очень-то беспокоился - театр «помогал чувствовать себя бодреньким», хотя однажды он лег в клинику, чтобы сбросить лишний вес, который при росте в 165 см порой доходил до 80 кг. Тогда, по словам Роксаны, Михаила посадили на диету, а посетителям разрешалось в качестве гостинцев привозить только свежие газеты.
Незадолго до кончины актера из печати вышла книга «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу». Рассказы о людях, с которыми сводила судьба, Михаил Державин сопроводил редкими фотографиями членов семьи.
Последние месяцы жизни мужчина провел в больнице, но успел записать обращение к поклонникам. Артиста похоронили согласно его последней воле на семейном участке Новодевичьего кладбища, там, где расположены могилы родителей и сестры.
Последние месяцы жизни мужчина провел в больнице, но успел записать обращение к поклонникам. Артиста похоронили согласно его последней воле на семейном участке Новодевичьего кладбища, там, где расположены могилы родителей и сестры.
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