Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии

Дебютной постановкой Александра стала картина под названием «Первая конная», режиссер — Бенедикт Норд. Премьера картины состоялась в 1957 году. Зрители и критики были одинаково восхищены уровнем актерского мастерства Ширвиндта и хотели видеть продолжение работы молодого таланта.



Ширвиндт проработал год на сцене театра на Малой Бронной, потом решил продолжить карьеру в Московском академическом театре сатиры, который он потом назовет своим «вторым домом». Постепенно из актера Ширвиндт превращается в режиссера, его дебют в этой профессии состоялся в 1970 году. Совместно с Марком Захаровым Ширвиндт дебютировал спектаклем «Проснись и пой».



Сначала актеры хотели поставить спектакль в ресторане «София», но потом режиссер Плучек решил пригласить артистов в Санкт-Петербург к его хорошему другу Андрею Миронову. Труппа хотела приехать внезапно, чтобы разыграть Миронова. Но кто-то предупредил его супругу о приезде выступающих, поэтому Миронов успел основательно подготовиться к встрече. Он забронировал столик в ресторане, где актеры весьма зрелищно отметили свой дебют.