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Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии

Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии (12 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 08:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Ширвиндт   Биография звезд   актер   биография   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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Об Александре Ширвиндте слышали практически все жители постсоветского пространства. Его образ стал узнаваемым после роли в новогодней киноленте «Ирония судьбы». Трио Ширвиндт-Миронов-Державин стало символом хорошего юмора и настроения для советского зрителя.

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Метки: Александр Ширвиндт   Биография звезд   актер   биография   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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3  комментария
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1k
ваня панкин 50 минут назад
ах, какие дуэты с державиным у них были... крепкого здоровья ему!!!
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8k
Delirium Tremens 53 минуты назад
== "Непривычная для нашего слуха фамилия отнюдь не еврейская, как могут подумать некоторые. Отец Александра по национальности немец"© ===

А дед - Гдалья Моисеевич Ширвиндт, вообще чистокровный ариец.
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28k
Элек Мек Delirium Tremens 3 минуты назад
А тебе не пох..?
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