Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии

Об Александре Ширвиндте слышали практически все жители постсоветского пространства. Его образ стал узнаваемым после роли в новогодней киноленте «Ирония судьбы». Трио Ширвиндт-Миронов-Державин стало символом хорошего юмора и настроения для советского зрителя.
Родился Александр Ширвиндт в Москве, в 1934 году. Непривычная для нашего слуха фамилия отнюдь не еврейская, как могут подумать некоторые. Отец Александра по национальности немец, а точнее — прусс. Звали отца Теодором, а отчество и вовсе сложно выговорить — Гдальевич. Для простоты мужчина решил сменить имя и отчество на Анатолия Густавовича. По профессии отец был музыкантом и педагогом, работал скрипачом. Маму звали Раиса Самойловна, она принадлежала к прослойке московской интеллигенции, работала в филармонии.
Родителям Александра было не до воспитания сына, они почти все свое свободное время тратили на работу и гастрольные туры. Детство маленького Саши проходило больше под опекой бабушки, которая жила в городе Чердынь. Именно там Александр получил начальное образование. Через время Саша переезжает к родителям, старшую школу он оканчивает в Москве. Этот факт очень повлиял на дальнейшую биографию Александра и становление его как личности. В так называемой элитной московской школе учились дети партийных лидеров.
Ширвиндты мечтали, чтобы их сын пошел по стопам родителей, поэтому добровольно-принудительно отправили Александра учиться в музыкальную школу. Но к их большому сожалению Саша не проявлял ожидаемого упорства в этом направлении. Зато парень очень любил находиться в обществе актеров, которые часто приходили в гости к Ширвиндтам. Они с задором рассказывали о сцене и просто увлекли мальчика романтикой своей интересной профессии.
Поэтому уже в скором времени Ширвиндт начал мечтать о карьере актера, чтобы добиться успехов уровня Леонида Утесова. Этот актер часто захаживал в гости к Ширвиндтам.
Поэтому уже в скором времени Ширвиндт начал мечтать о карьере актера, чтобы добиться успехов уровня Леонида Утесова. Этот актер часто захаживал в гости к Ширвиндтам.
В последнем классе средней школы Ширвиндт уже точно знал, кем он хочет стать. Он подал документы на поступление в театральные институты, начал ходить на вступительные экзамены. Опыта игры на сцене у юноши не было никакого, но зато ему очень помогали его танцевальные навыки, полученные во время занятий бальными танцами.
В 1951 году Александра Ширвиндта принимают в Щукинское театральное училище, юноша начинает заниматься на актерском курсе у Веры Львовой. В студенческие годы учителя пророчили парню большое будущее, видя его талант и желание выступать на большой сцене.
В 1951 году Александра Ширвиндта принимают в Щукинское театральное училище, юноша начинает заниматься на актерском курсе у Веры Львовой. В студенческие годы учителя пророчили парню большое будущее, видя его талант и желание выступать на большой сцене.
Столь талантливого и подающего надежды молодого актера просто не могли не заметить. Руководитель «Театра-студии киноактера» обратил внимание на Александра еще в его студенческие годы. Дипломные спектакли «Ночь ошибок» и «Трудовой хлеб» оказались настолько впечатляющими, что Ширвиндта приглашают работать в труппе сразу после получения диплома. В театре играли преимущественно актеры кино в перерывах между съемками, поэтому игра на сцене давала хороший шанс в будущем появиться и на экранах телевизоров.
Дебютной постановкой Александра стала картина под названием «Первая конная», режиссер — Бенедикт Норд. Премьера картины состоялась в 1957 году. Зрители и критики были одинаково восхищены уровнем актерского мастерства Ширвиндта и хотели видеть продолжение работы молодого таланта.
Ширвиндт проработал год на сцене театра на Малой Бронной, потом решил продолжить карьеру в Московском академическом театре сатиры, который он потом назовет своим «вторым домом». Постепенно из актера Ширвиндт превращается в режиссера, его дебют в этой профессии состоялся в 1970 году. Совместно с Марком Захаровым Ширвиндт дебютировал спектаклем «Проснись и пой».
Сначала актеры хотели поставить спектакль в ресторане «София», но потом режиссер Плучек решил пригласить артистов в Санкт-Петербург к его хорошему другу Андрею Миронову. Труппа хотела приехать внезапно, чтобы разыграть Миронова. Но кто-то предупредил его супругу о приезде выступающих, поэтому Миронов успел основательно подготовиться к встрече. Он забронировал столик в ресторане, где актеры весьма зрелищно отметили свой дебют.
Ширвиндт проработал год на сцене театра на Малой Бронной, потом решил продолжить карьеру в Московском академическом театре сатиры, который он потом назовет своим «вторым домом». Постепенно из актера Ширвиндт превращается в режиссера, его дебют в этой профессии состоялся в 1970 году. Совместно с Марком Захаровым Ширвиндт дебютировал спектаклем «Проснись и пой».
Сначала актеры хотели поставить спектакль в ресторане «София», но потом режиссер Плучек решил пригласить артистов в Санкт-Петербург к его хорошему другу Андрею Миронову. Труппа хотела приехать внезапно, чтобы разыграть Миронова. Но кто-то предупредил его супругу о приезде выступающих, поэтому Миронов успел основательно подготовиться к встрече. Он забронировал столик в ресторане, где актеры весьма зрелищно отметили свой дебют.
Дебют на голубом экране у Ширвиндта состоялся в 1956 году, когда он сыграл роль в комедии под названием «Она вас любит!». Роль была эпизодическая, а в кино актер и вовсе попал случайно. Изначально хотели взять Михаила Козаченко, но он не смог прибыть на съемки. Свой гонорар актер потратил на машину марки «Победа».
После этой роли Ширвиндт долгое время не появлялся в кинофильмах. Но все поменялось после того, как Александр сыграл роль в картине «Майор Вихрь», ему досталась роль парня Юзефа. Ширвиндт оживил персонажа, сделал его ярким и запоминающимся. Поэтому режиссеры стали охотнее приглашать молодого актера на съемки.
Но настоящая слава и всесоюзная любовь у Ширвиндта началась в 1975 году, когда он сыграл роль Павлика в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ширвиндт озвучил начало ленты, которое вводит зрителя в сюжет картины.
Но настоящая слава и всесоюзная любовь у Ширвиндта началась в 1975 году, когда он сыграл роль Павлика в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ширвиндт озвучил начало ленты, которое вводит зрителя в сюжет картины.
Естественно, что режиссер Эльдар Рязанов после такого успеха принимает решение и дальше сотрудничать с подающим хорошие надежды актером. Ширвиндта пригласили сняться в фильмах «Забытая мелодия флейты» и «Вокзал для двоих».
Продолжением успешной карьеры актера для Ширвиндта стал фильм «Трое в лодке, не считая собаки», в ней он сыграл вместе с другом, Андреем Мироновым. Примечательно, что снимали картину в ноябре, когда вода уже была довольно холодная. Но по сюжету было лето, поэтому актеры легко одеты. Чтобы они не замерзли, водолазы-каскадеры регулярно подносили им горячительные напитки. Картина получила ошеломительный успех у зрителей, а трио Ширвиндт-Миронов-Державин стало образцом советской комедийной школы.
Ширвиндт не всегда играл главные роли, но практически всегда его персонажи становились популярными у зрителей. Яркий пример — роль в «Иронии судьбы».
Продолжением успешной карьеры актера для Ширвиндта стал фильм «Трое в лодке, не считая собаки», в ней он сыграл вместе с другом, Андреем Мироновым. Примечательно, что снимали картину в ноябре, когда вода уже была довольно холодная. Но по сюжету было лето, поэтому актеры легко одеты. Чтобы они не замерзли, водолазы-каскадеры регулярно подносили им горячительные напитки. Картина получила ошеломительный успех у зрителей, а трио Ширвиндт-Миронов-Державин стало образцом советской комедийной школы.
Ширвиндт не всегда играл главные роли, но практически всегда его персонажи становились популярными у зрителей. Яркий пример — роль в «Иронии судьбы».
В 1985 году выходит кинолента «Самая обаятельная и привлекательная», в которой сыграла Ирина Муравьева. По задумке режиссера, Ширвиндт сыграл роль супруга Сусанны, она была лучшей подругой главной героини, которая пыталась устроить ее личную жизнь. Александру Анатольевичу удалось мастерски войти в роль обольстителя и сердцееда. Как выясняется позже, поучая подругу, Сусанне не удалось удержать от измены своего мужа.
Так Ширвиндт стал звездой советского телевидения. Актер был завсегдатаем разных праздников и юбилеев, его часто приглашали поработать ведущим. Партнером Ширвиндта по сцене стал Михаил Державин, с ним у актера сложился один из известнейших дуэтов в СССР. Пара актеров выбирали актуальные сюжеты для миниатюр, авторами текстов были Григорий Горин и Аркадий Арканов.
Так Ширвиндт стал звездой советского телевидения. Актер был завсегдатаем разных праздников и юбилеев, его часто приглашали поработать ведущим. Партнером Ширвиндта по сцене стал Михаил Державин, с ним у актера сложился один из известнейших дуэтов в СССР. Пара актеров выбирали актуальные сюжеты для миниатюр, авторами текстов были Григорий Горин и Аркадий Арканов.
Ширвиндту доверяли озвучивание мультфильмов. Именно его голосом говорит чеширский кот из мультфильма «Алиса в стране чудес». Также актер озвучил мультфильмы «Жил-был Саушкин», «Новый Алладин», «Самый маленький гном» и т. д.
Ширвиндт написал четыре книги, они отличаются ироничной и немного циничной манерой изложения написанного. Последняя из них называется «Склероз, рассеянный по жизни», она вышла в 2014 году.
Ширвиндт написал четыре книги, они отличаются ироничной и немного циничной манерой изложения написанного. Последняя из них называется «Склероз, рассеянный по жизни», она вышла в 2014 году.
Большой отпечаток на репутацию Ширвиндта наложило его актерское амплуа обаятельного мужчины и бабника. Благодаря этому образу об актере мечтали тысячи советских женщин. Но Ширвиндт считает себя однолюбом. Как он сам пошутил о своей личной жизни: «Я испортил жизнь только одной женщине».
Со своей будущей супругой Ширвиндт познакомился еще в 50-е годы, его возлюбленной стала Наташа Белоусова. С ней он познакомился в Подмосковье, в дачном поселке. Они сначала общались по-соседски, а потом возникло и крепкое чувство.
Ширвиндт шутил, что сначала его привлекла Наташина корова, дающая вкусное молоко. Уже потом будущий актер обратил внимание и на саму Наташу. Через время они начали встречаться, потом Александр сделал Наталье предложение. В 1958 году у супругов родился сын Михаил, продолжатель семейного дела. Он стал успешным телеведущим.
Ширвиндт шутил, что сначала его привлекла Наташина корова, дающая вкусное молоко. Уже потом будущий актер обратил внимание и на саму Наташу. Через время они начали встречаться, потом Александр сделал Наталье предложение. В 1958 году у супругов родился сын Михаил, продолжатель семейного дела. Он стал успешным телеведущим.
Семья Ширвиндтов считалась обеспеченной, Наталья работала архитектором. Супруги с сыном в скором времени переехали в высотный дом на легендарной Котельнической набережной, где жили знаменитости. По соседству с Ширвиндтами жили Фаина Раневская и Клара Лучко.
Сейчас Ширвиндт уже не снимается в кино. Свое свободное время он предпочитает тратить на театр. Параллельно артист продолжает и писательское дело. Читателей привлекает его иронично-насмешливое отношение к жизни и фирменное остроумие
Сейчас Ширвиндт уже не снимается в кино. Свое свободное время он предпочитает тратить на театр. Параллельно артист продолжает и писательское дело. Читателей привлекает его иронично-насмешливое отношение к жизни и фирменное остроумие
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А дед - Гдалья Моисеевич Ширвиндт, вообще чистокровный ариец.