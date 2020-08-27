Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей

Они прожили вместе десять лет, и их развод в 2014-м стал большой неожиданностью для всех, кто следил за этой красивой парой. Их семья разрушилась еще в середине 2013 года, и причиной стал короткий роман Екатерины с Романом Архиповым, когда-то известным солистом группы «Челси». Они попали в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, где в то время снималась лента «Любовь в большом городе-3». На этом их отношения закончились, однако семья оказалась на грани развода.



Уже после развода, в одной из бесед с журналистами Климова извинилась перед поклонниками, которые всегда верили в их семью, и даже пытались брать с них пример. Игорь сказал, что в случившемся больше его вины, и отметил, что Катя всегда была самой лучшей женой и матерью.



Петренко не долго находился в статусе холостяка. Его личная жизнь изменилась зимой 2014-го, когда он снова стал отцом. Он жил с актрисой Кристиной Бродской, которая и стала мамой его дочери Софии-Каролины. Осенью 2016-го они расписались, а потом прошли обряд венчания. В январе 2017-го в семье родилась еще одна дочка, имя которой родители не разглашают.



В это время личная жизнь самой Климовой была закрыта от всех. Однако наши журналисты славятся своей способностью проникать даже через плотно закрытые двери, и вскоре в СМИ появились слухи об отношениях Климовой и Гелы Месхи. Их знакомство состоялось на съемочной площадке картины «Волчье сердце», которые проходили во Львове.