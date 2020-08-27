Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей

Екатерина Климова не только очень красивая женщина, но и невероятно талантливая актриса и певица. Она очень противоречива и непредсказуема, может быть в этом и есть секрет настоящей женщины? Ее прабабушка была цыганкой, и вероятнее всего от нее Климовой досталась экстравагантность и эмоциональность. Актрису очень любят зрители, особенно много у нее поклонников мужского пола, и это абсолютно естественно.
Первая слава пришла к Екатерине Климовой после выхода сериала «Бедная Настя», а потом закрепилась целым рядом нашумевших проектов.
Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года. Мама Светлана была простой домохозяйкой, папа Александр – свободным художником. Кате исполнился год, когда отца обвинили в непреднамеренном убийстве, и отправили в тюрьму на долгих двенадцать лет. Ее старшей сестре Виктории в то время было 5 лет. Прабабушка будущей актрисы по отцовской линии была обычной таборной цыганкой, от которой девочке досталась смуглая кожа и вспыльчивость. Отец вернулся домой, когда старшая дочь уже была взрослой девушкой, а младшая – подростком. Его не стало несколько лет назад.
Разница в возрасте в четыре года не помешала сестрам стать настоящими подружками. Они ссорились, и тут же мирились, вместе шалили, доставляя маме хлопот с воспитанием. Они были абсолютно разными, но это не мешало им творить чудеса. Вместе сестры ездили в пионерский лагерь, вместе узнали вкус первой сигареты на кухне собственной квартиры.
Когда подходила пора экзаменов, Климова пускала в ход свою хитрость и смекалку, к одному учителю она могла «подъехать» с шоколадом, к другому с цветочками, а третьему просто сказать комплимент. В классе у нее никогда не было конфликтов, впрочем, как и на отдыхе в лагере. Она была достаточно коммуникабельной девочкой, могла найти подход к любому человеку. Катя любила бывать в летнем лагере, именно там она впервые серьезно увлеклась театральными постановками, потом участвовала в школьном театре. Все ее выходы на сцену сопровождались бурными аплодисментами зрителей, девочка действительно была очень одаренной. С той самой поры она и начала мечтать о том, что когда-нибудь будет стоять на настоящей сцене, и видеть восторженные лица настоящих поклонников.
После получения школьного аттестата Климова уже точно определилась с выбором жизненного пути. Она с первого раза стала студенткой Щепкинского училища, в котором училась с большим удовольствием. Сбылась ее мечта – там не было нелюбимых ею точных наук, и открывались невероятные просторы для развития творческого потенциала.
Когда подходила пора экзаменов, Климова пускала в ход свою хитрость и смекалку, к одному учителю она могла «подъехать» с шоколадом, к другому с цветочками, а третьему просто сказать комплимент. В классе у нее никогда не было конфликтов, впрочем, как и на отдыхе в лагере. Она была достаточно коммуникабельной девочкой, могла найти подход к любому человеку. Катя любила бывать в летнем лагере, именно там она впервые серьезно увлеклась театральными постановками, потом участвовала в школьном театре. Все ее выходы на сцену сопровождались бурными аплодисментами зрителей, девочка действительно была очень одаренной. С той самой поры она и начала мечтать о том, что когда-нибудь будет стоять на настоящей сцене, и видеть восторженные лица настоящих поклонников.
После получения школьного аттестата Климова уже точно определилась с выбором жизненного пути. Она с первого раза стала студенткой Щепкинского училища, в котором училась с большим удовольствием. Сбылась ее мечта – там не было нелюбимых ею точных наук, и открывались невероятные просторы для развития творческого потенциала.
Катя понимала, что попала туда, где ей было безумно интересно. На первом курсе студенты уже учились перевоплощаться в разных персонажей, но это были не выдающиеся образы, а кошечки и собачки, и даже растения. Окна их аудитории выходили на тротуар, и проходившие мимо люди могли вдоволь насмеяться, глядя на забавы студентов. Климова училась вместе с Петром Красиловым и Максимом Коноваловым. В качестве дипломной работы актриса была задействована в спектакле «Романтики». Вместо сценического костюма Климовой выдали старинное платье, которое почти рассыпалось в руках, но ничего более подходящего в Малом театре не нашлось. Катя сама занималась его реставрацией, пришивала к нему кружева и бисер.
Диплом с отличием Щепкинского училища актриса получила в 1999 году, и ей сразу нашлось место в труппе Театра Российской Армии. Климова не начала как многие молодые артисты с ролей второго плана. Ее первой героиней стала Дездемона в постановке «Отелло». Эта роль принесла девушке первую награду – премию «Хрустальная роза Виктора Розова». После этого ей дали роли в постановках «Много шума из ничего» и «Скупой».
Диплом с отличием Щепкинского училища актриса получила в 1999 году, и ей сразу нашлось место в труппе Театра Российской Армии. Климова не начала как многие молодые артисты с ролей второго плана. Ее первой героиней стала Дездемона в постановке «Отелло». Эта роль принесла девушке первую награду – премию «Хрустальная роза Виктора Розова». После этого ей дали роли в постановках «Много шума из ничего» и «Скупой».
Кинематографическая биография Екатерины Климовой началась в 2001-м, когда Карен Шахназаров пригласил ее в свою картину «Яды, или Всемирная история отравлений». Начинающая актриса перевоплотилась в Жанну д’ Альбре. После этого ее позвали на эпизоды в картинах «Дальнобойщики», «Времена не выбирают», «Московские окна», где она познакомилась со своим будущим мужем Игорем Петренко.
Настоящий прорыв в карьере Климовой случился после выхода ленты «Бедная Настя», где она сыграла Наташу Репнину. Приглашение на участие в кастинге актриса получила лично от Петра Штейна, с которым до этого пересекалась в картине «Оскар». Режиссер сразу отдал ей эту роль, и как потом стало ясно, с выбором не прогадал. Ее героиня стала одной из самых любимых у зрителя, а сама актриса считает, что ее персонаж очень выделяется среди всех остальных.
Этот сериал увидели за границей, права на прокат были куплены 34-мя разными странами. Имя Екатерины Климовой зазвучало совсем по-другому, она начала получать очень много приглашений, причем от известных режиссеров. В тот период она снялась в картинах «Моя Пречистенка», «Грехи отцов», «Грозовые ворота», «Каменская».
Новым витком популярности актрисы стала картина «Мы из будущего», где роль главного персонажа исполнил Данила Козловский. В этот проект ее позвал сам режиссер Андрей Малюков, который после этого продолжил сотрудничество с Климовой и в других своих картинах. Екатерина считает Малюкова своим любимым режиссером, и всегда рада поработать в его проекте. Кроме того, что актриса исполнила одну из значимых ролей, она выступила в этом фильме и как певица. В ее исполнении звучит знаменитый романс «За все спасибо, добрый друг».
Новым витком популярности актрисы стала картина «Мы из будущего», где роль главного персонажа исполнил Данила Козловский. В этот проект ее позвал сам режиссер Андрей Малюков, который после этого продолжил сотрудничество с Климовой и в других своих картинах. Екатерина считает Малюкова своим любимым режиссером, и всегда рада поработать в его проекте. Кроме того, что актриса исполнила одну из значимых ролей, она выступила в этом фильме и как певица. В ее исполнении звучит знаменитый романс «За все спасибо, добрый друг».
В 2012-м Климову позвали в исторический проект под названием «Матч», где роли главных героев достались Елизавете Боярской и Сергею Безрукову. Катя снялась в роли второго плана, но ее героиня была достаточно заметной фигурой, и сыграла актриса на все 100. Эта лента снималась в Украине, впрочем, как и следующая, под названием «Влюбленные женщины», которую зрители увидели в 2014-м.
Всю силу актерского таланта Климова проявила в картине «Григорий Р.», в которую ее снова позвал любимый ею режиссер Малюков. Она выходила на съемочную площадку вместе с Ингеборгой Дапкунайте, Владимиром Машковым, Андреем Смоляковым, которым она очень признательна за уроки настоящего актерского мастерства. Порадовало Климову и то, что в этом фильме она впервые перевоплощалась в реальный персонаж, оставивший след в истории. Климова сыграла фрейлину Анну Вырубову, горячую поклонницу Распутина.
Всю силу актерского таланта Климова проявила в картине «Григорий Р.», в которую ее снова позвал любимый ею режиссер Малюков. Она выходила на съемочную площадку вместе с Ингеборгой Дапкунайте, Владимиром Машковым, Андреем Смоляковым, которым она очень признательна за уроки настоящего актерского мастерства. Порадовало Климову и то, что в этом фильме она впервые перевоплощалась в реальный персонаж, оставивший след в истории. Климова сыграла фрейлину Анну Вырубову, горячую поклонницу Распутина.
Каждый год фильмография актрисы пополняется несколькими удачными картинами. В ее творчестве пока не было ни одного провального проекта, остается надеяться, что актриса будет и дальше успешно строить свою карьеру, и радовать поклонников своим появлением на экране.
Екатерина считает, что для актрисы очень важно быть всегда в отличной форме. И сама придерживается этого правила, используя исключительно натуральные средства омоложения. Климова никогда не соглашалась на уколы и подтяжки, она пользуется услугами косметолога, проплывает в бассейне пару-тройку километров и правильно питается.
Климова с ранних лет просто обожает всякие украшения, драгоценности и яркие наряды. Не изменила она своим привычкам и до настоящего времени. Екатерина официально представляет марку TOUS из Испании.
Екатерина считает, что для актрисы очень важно быть всегда в отличной форме. И сама придерживается этого правила, используя исключительно натуральные средства омоложения. Климова никогда не соглашалась на уколы и подтяжки, она пользуется услугами косметолога, проплывает в бассейне пару-тройку километров и правильно питается.
Климова с ранних лет просто обожает всякие украшения, драгоценности и яркие наряды. Не изменила она своим привычкам и до настоящего времени. Екатерина официально представляет марку TOUS из Испании.
Первым мужем Екатерины Климовой был ювелир Илья Хорошилов, которого Катя знала еще со школьных лет. В 2002-м в этом браке родилась дочка Елизавета, в 2004-м супруги развелись.
Своего второго мужа, актера Игоря Петренко, Екатерина знала еще по Щепкинскому училищу , где он учился курсом ниже. Они оказались вместе на съемочной площадке сериала «Московские окна», в котором играли влюбленных, а впоследствии молодоженов. Ни Игорь, ни Екатерина даже не заметили, как сценарий фильма плавно перетек в реальную жизнь. Они влюбились, но по завершению работы все же расстались, потому что каждый из них был связан узами брака.
Прошел год, Игорь все никак не мог забыть Климову, и однажды решился ей позвонить. В то время брак Климовой и Хорошилова трещал по всем швам, и когда раздался звонок от Игоря, актриса поняла, что это судьба. Спустя месяц влюбленные уже жили вместе, потом через некоторое время официально узаконили свои отношения. В 2006-м у них родился сын Матвей, в 2008-м еще один сын Корней.
Прошел год, Игорь все никак не мог забыть Климову, и однажды решился ей позвонить. В то время брак Климовой и Хорошилова трещал по всем швам, и когда раздался звонок от Игоря, актриса поняла, что это судьба. Спустя месяц влюбленные уже жили вместе, потом через некоторое время официально узаконили свои отношения. В 2006-м у них родился сын Матвей, в 2008-м еще один сын Корней.
Они прожили вместе десять лет, и их развод в 2014-м стал большой неожиданностью для всех, кто следил за этой красивой парой. Их семья разрушилась еще в середине 2013 года, и причиной стал короткий роман Екатерины с Романом Архиповым, когда-то известным солистом группы «Челси». Они попали в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, где в то время снималась лента «Любовь в большом городе-3». На этом их отношения закончились, однако семья оказалась на грани развода.
Уже после развода, в одной из бесед с журналистами Климова извинилась перед поклонниками, которые всегда верили в их семью, и даже пытались брать с них пример. Игорь сказал, что в случившемся больше его вины, и отметил, что Катя всегда была самой лучшей женой и матерью.
Петренко не долго находился в статусе холостяка. Его личная жизнь изменилась зимой 2014-го, когда он снова стал отцом. Он жил с актрисой Кристиной Бродской, которая и стала мамой его дочери Софии-Каролины. Осенью 2016-го они расписались, а потом прошли обряд венчания. В январе 2017-го в семье родилась еще одна дочка, имя которой родители не разглашают.
В это время личная жизнь самой Климовой была закрыта от всех. Однако наши журналисты славятся своей способностью проникать даже через плотно закрытые двери, и вскоре в СМИ появились слухи об отношениях Климовой и Гелы Месхи. Их знакомство состоялось на съемочной площадке картины «Волчье сердце», которые проходили во Львове.
Уже после развода, в одной из бесед с журналистами Климова извинилась перед поклонниками, которые всегда верили в их семью, и даже пытались брать с них пример. Игорь сказал, что в случившемся больше его вины, и отметил, что Катя всегда была самой лучшей женой и матерью.
Петренко не долго находился в статусе холостяка. Его личная жизнь изменилась зимой 2014-го, когда он снова стал отцом. Он жил с актрисой Кристиной Бродской, которая и стала мамой его дочери Софии-Каролины. Осенью 2016-го они расписались, а потом прошли обряд венчания. В январе 2017-го в семье родилась еще одна дочка, имя которой родители не разглашают.
В это время личная жизнь самой Климовой была закрыта от всех. Однако наши журналисты славятся своей способностью проникать даже через плотно закрытые двери, и вскоре в СМИ появились слухи об отношениях Климовой и Гелы Месхи. Их знакомство состоялось на съемочной площадке картины «Волчье сердце», которые проходили во Львове.
Климову совершенно не заинтересовал этот черноволосый высокий артист, к тому же на восемь лет младше ее. А вот у Гелы это была любовь с первого взгляда. Чтобы привлечь внимание запавшей в душу актрисы, Месхи даже пошел на хитрость. В одном из кадров он должен был целовать Климову, и артист постарался запороть эту сцену, в надежде на повторную съемку. Он умел красиво ухаживать, и Климова сдалась.
Никаких комментариев о своих отношениях артисты не давали, но летом 2015-го таблоиды написали об их свадьбе. В октябре того же года в семье родилась девочка, которую назвали Бэлла. Так Климова стала мамой четырех детей. Артисты долго не выкладывали фото своей дочери, скрывая ее от любопытных глаз.
Оказывается, Климова не сразу ответила согласием на предложение Месхи. Первый раз он предложил ей руку и сердце в Нью-Йорке, в Центральном парке, второй раз – взобравшись на Эйфелеву башню.
Первый совместный выход в свет молодых супругов состоялся только летом 2017-го, когда они посетили церемонию закрытия Московского фестиваля. И тут же в прессе поползли слухи о размолвках в семье и грядущем разводе. От комментариев супруги отказались, известно только, что до сих пор этого не произошло. Они счастливы, растят детей и максимально оберегают свой семейный очаг от завистников.
Никаких комментариев о своих отношениях артисты не давали, но летом 2015-го таблоиды написали об их свадьбе. В октябре того же года в семье родилась девочка, которую назвали Бэлла. Так Климова стала мамой четырех детей. Артисты долго не выкладывали фото своей дочери, скрывая ее от любопытных глаз.
Оказывается, Климова не сразу ответила согласием на предложение Месхи. Первый раз он предложил ей руку и сердце в Нью-Йорке, в Центральном парке, второй раз – взобравшись на Эйфелеву башню.
Первый совместный выход в свет молодых супругов состоялся только летом 2017-го, когда они посетили церемонию закрытия Московского фестиваля. И тут же в прессе поползли слухи о размолвках в семье и грядущем разводе. От комментариев супруги отказались, известно только, что до сих пор этого не произошло. Они счастливы, растят детей и максимально оберегают свой семейный очаг от завистников.
В 2016-м судьба свела Климову, ее нынешнего и бывшего мужа на одной съемочной площадке. Они получили роли в картине «Черная кошка», где Петренко стал представителем закона, Месхи главарем банды, а Климова сыграла бывшую жену майора милиции.
В одной из сцен герои Гелы и Игоря должны драться, и они достойно вышли из этого положения. После Гела признался, что был рад ближе познакомиться с Игорем, и отметил его высокое актерское мастерство.
У Климовой есть своя страничка в Инстаграм, где он выкладывает и рабочие и личные фото. Она любит отдыхать на Бали и в Барселоне, актриса очень уважает парашютный спорт, иногда совершает полеты на параплане и гоняет на мотоцикле.
В конце весны 2017-го на экраны вышла картина «По законам военного времени», в которой Климовой досталась центральная роль Светланы Елагиной, следователя УГРО. В этом фильме она снялась вместе с известными отечественными артистами.
В том же 2017-м вышли еще два проекта с ее участием – «Торгсин» и «Вы меня все бесите!». В самом конце года закончились съемки новогодней ленты «Ёлки новые», в которой Климова перевоплотилась в телеведущую Ксению Ласточкину.
В одной из сцен герои Гелы и Игоря должны драться, и они достойно вышли из этого положения. После Гела признался, что был рад ближе познакомиться с Игорем, и отметил его высокое актерское мастерство.
У Климовой есть своя страничка в Инстаграм, где он выкладывает и рабочие и личные фото. Она любит отдыхать на Бали и в Барселоне, актриса очень уважает парашютный спорт, иногда совершает полеты на параплане и гоняет на мотоцикле.
В конце весны 2017-го на экраны вышла картина «По законам военного времени», в которой Климовой досталась центральная роль Светланы Елагиной, следователя УГРО. В этом фильме она снялась вместе с известными отечественными артистами.
В том же 2017-м вышли еще два проекта с ее участием – «Торгсин» и «Вы меня все бесите!». В самом конце года закончились съемки новогодней ленты «Ёлки новые», в которой Климова перевоплотилась в телеведущую Ксению Ласточкину.
В настоящее время Климова снимается в картине под названием «Мститель». Роли других персонажей достались Андрею Смолякову и Марине Александровой.
Весной 2018-го актриса засветилась в последнем сезоне фильма «Молодежка. Финальная игра». Ее пригласили на роль Виктории Каштановой, спортивного директора клуба «Медведи». В этой роли она выступает еще и как искусная соблазнительница, пытающаяся увести из семьи Сергея Макеева, роль которого играет Денис Никифоров.
Весной 2018-го актриса засветилась в последнем сезоне фильма «Молодежка. Финальная игра». Ее пригласили на роль Виктории Каштановой, спортивного директора клуба «Медведи». В этой роли она выступает еще и как искусная соблазнительница, пытающаяся увести из семьи Сергея Макеева, роль которого играет Денис Никифоров.
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