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Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей

Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей (16 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Екатерина Климова   актриса   биография   знаменитости   кино   шоу бизнес   
1852
16
Екатерина Климова не только очень красивая женщина, но и невероятно талантливая актриса и певица. Она очень противоречива и непредсказуема, может быть в этом и есть секрет настоящей женщины? Ее прабабушка была цыганкой, и вероятнее всего от нее Климовой досталась экстравагантность и эмоциональность. Актрису очень любят зрители, особенно много у нее поклонников мужского пола, и это абсолютно естественно.

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Метки: Биография звезд   Екатерина Климова   актриса   биография   знаменитости   кино   шоу бизнес   
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25k
Антон 2 часа назад
НЕ знаю, при всех достоинствах что-то в ней есть фальшивое...
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2k
Сергей Антон 2 часа назад
Скачет по х..ям, чего тут ..
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4k
Сергей Полчаса назад
Глаза у неё какие то,ну не нравятся,отталкиевающие.
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14k
Александр Полчаса назад
Просто она любит скакать на членах, вот и основная причина всех разладов в 10 браках.
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1k
crownanniversury 37 минут назад
Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
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7k
Антон Семёныч crownanniversury 5 минут назад
У Алферовой есть значительное преимущество перед Климовой. Она не испоганила свое тело татуировками !
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4k
sivanov1079 46 минут назад
Хороша, конечно, но три брака это диагноз
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18k
hebpat Час назад
Похоже любит поваляться и по результатам видно, что даже с очень большим удовольствием
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2k
Andy 2 часа назад
Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
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421
лесная лысоешка Andy 3 минуты назад
Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
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49k
Серый 2 часа назад
Смотрю на первое фото и не пойму, то-ли Ирина Алфёрова, то-ли Наталья Орейро.
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28k
Haratemich Серый 41 минуту назад
Крачковская !
Вам к окулисту !
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322
alex 2 часа назад
[мат]ство у них там ....
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39k
zloykoyot 2 часа назад
"Игорь сказал, что в случившемся больше его вины". Конечно больше. Твоя жена ипётся на стороне, а виноват ты, потому что мудак. Причём рогатый. И на конкурсе мудаков занял бы второе место.
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71k
Авокадо 2 часа назад
Если столько мужей то она не очень умная.
Если столько мужей то она не очень умная.
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18k
hebpat Авокадо Час назад
любая будет психованной если у неё муж медлительная коала
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71k
Авокадо hebpat 58 минут назад
Вы правы я медлительный коала.. А куда спешить?..
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71k
Авокадо Серый 55 минут назад
Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
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28k
Haratemich Авокадо 39 минут назад
А можно фото Авокадихи ?
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Авокадо Haratemich 36 минут назад
Биография Екатерины Климовой: «Мы из будущего», трое мужей и четверо детей
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Fat Lynx 2 часа назад
Женщина, несомненно, красивая от природы и ухоженная... базару нет.
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Haratemich Fat Lynx 38 минут назад
Вечер в хату ! Всё чётко сказал и по масти ! Уважуха братан !
(сарказм)
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