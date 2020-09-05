16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов

Вы наверняка знаете, что создатели фильмов используют визуальные эффекты, чтобы усилить яркость нашего восприятия, но вы даже не догадываетесь, насколько часто они это делают.
Знакомы ли вы с технологией захвата движения или motion capture, которую в последние десятилетия активно используют в съёмках фильмов?
Когда сюжету требуется какое-то чудище, наделённое околочеловеческой мимикой и движениями, на съёмки приглашают особых актёров, которые особо хорошо работают с этой технологией. Впрочем, в последнее время среди таких есть и актёры первой величины. Для motion capture на них надевают специальные датчики, смешные комбинезончики, и заставляют вытворять странные движения телом и лицом.
Зато потом драконы, роботы и другие вымышленные существа наделяются чертами реальных людей и от этого выглядят куда лучше, чем куклы из прошлого и простая компьютерная графика.
Рассмотрим самые известные примеры применения технологии захвата движения на снимках до и после применения эффектов.
Когда сюжету требуется какое-то чудище, наделённое околочеловеческой мимикой и движениями, на съёмки приглашают особых актёров, которые особо хорошо работают с этой технологией. Впрочем, в последнее время среди таких есть и актёры первой величины. Для motion capture на них надевают специальные датчики, смешные комбинезончики, и заставляют вытворять странные движения телом и лицом.
Зато потом драконы, роботы и другие вымышленные существа наделяются чертами реальных людей и от этого выглядят куда лучше, чем куклы из прошлого и простая компьютерная графика.
Рассмотрим самые известные примеры применения технологии захвата движения на снимках до и после применения эффектов.
2. Энди Сёркис — Голлум, «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
Разумеется, Сёркис также исполнил роль Голлума и в трилогии «Властелин колец».
Актёры: Пит Пложек (Леонардо), Алан Ритчсон (Рафаэль), Ноэль Фишер (Микеланджело) и Джереми Ховард (Донателло).
9. Сет Макфарлейн — Тед, «Третий лишний» (2012)
Сет Макфарлейн, кстати, ещё и режиссёр фильма.
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Метки: актер до и после кино спецэффекты фантастика фильм фото
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что мешало просто его нарисовать???