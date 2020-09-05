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16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов

16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов (18 фото)

Автор:
05 сентября 2020 09:32
Сообщество : Кино
Метки: актер   до и после   кино   спецэффекты   фантастика   фильм   фото   
1323
18
Вы наверняка знаете, что создатели фильмов используют визуальные эффекты, чтобы усилить яркость нашего восприятия, но вы даже не догадываетесь, насколько часто они это делают.

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Метки: актер   до и после   кино   спецэффекты   фантастика   фильм   фото   
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1k
milenBG 2 часа назад
16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов
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18k
Правдоруб Полчаса назад
Не знаю, как вам, а мне эпоха грима актеров больше нравилась в кино. При компьютерной обработке, что то теряется.
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28k
Головасыр коричнештанник Час назад
из Камбербэтча делали дракона? гениально ...

что мешало просто его нарисовать???
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1k
Роман Головасыр коричнештанник 50 минут назад
С нуля сложно нарисовать реалистичную анимацию. Проще взять за основу движения живого актера.
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4k
Серега Головасыр коричнештанник 45 минут назад
Мимика, и мимика у него супер.
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4k
Серега Головасыр коричнештанник 44 минуты назад
Посмотрите вот тут, что на самом деле при этом было на съемках. Трудно правильно запрограммировать движение всего не лице, поэтому и делают захват - так будет более правдоподобно.
Ссылка www.youtube.com
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28k
Головасыр коричнештанник Роман 41 минуту назад
картинка чуть ниже, из игр престолов, гладит зелёную херню. сделали ж дракона то
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1k
Роман Головасыр коричнештанник 24 минуты назад
Зеленая херня потребовалась для реалистичного взаимодействия живого актера с нарисованным драконом. Как рисовали дракона - неизвестно, возможно, тоже использовали захват движения.
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