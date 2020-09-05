16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов

Знакомы ли вы с технологией захвата движения или motion capture, которую в последние десятилетия активно используют в съёмках фильмов?



Когда сюжету требуется какое-то чудище, наделённое околочеловеческой мимикой и движениями, на съёмки приглашают особых актёров, которые особо хорошо работают с этой технологией. Впрочем, в последнее время среди таких есть и актёры первой величины. Для motion capture на них надевают специальные датчики, смешные комбинезончики, и заставляют вытворять странные движения телом и лицом.



Зато потом драконы, роботы и другие вымышленные существа наделяются чертами реальных людей и от этого выглядят куда лучше, чем куклы из прошлого и простая компьютерная графика.



Рассмотрим самые известные примеры применения технологии захвата движения на снимках до и после применения эффектов.