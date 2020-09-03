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Закулисье голливудской классики

Закулисье голливудской классики (35 фото + 2 видео)

Автор:
03 сентября 2020 16:18
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   актёры   боевик   голливуд   кино   сталлоне   фильмы   шварценеггер   
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Смотрим на знакомые сцены и любимых актёров с необычного ракурса.

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Метки: Звёздные войны   актёры   боевик   голливуд   кино   сталлоне   фильмы   шварценеггер   
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1  комментарий
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Тёплый Ламповый Полчаса назад
Отличные фильмы, колоссальная работа съемочных групп и декораторов. Сейчас декорации почти не делают, все на зеленом фоне снимают, но у актеров работы побольше и режесура должна быть на высоте.
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