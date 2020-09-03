Закулисье голливудской классики

17.

Кстати, Дэпп не выносит вида крови, даже искусственной (видим, такая боязнь у него развилась на съёмках "Кошмара на улице Вязов"), поэтому на съёмках "Суинни Тодда", где кровища льётся рекой, пришлось использовать зелёную кровь и потом раскрашивать её на компьютере.