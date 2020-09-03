Закулисье голливудской классики

1.
2.
Арни получает молотом по голове за кулисами "Конан-варвар"
3.
В сцене, когда голый Т-800 заходит в бар, Шварценеггер был одет в разноцветные шорты
4.
Половина механического Шварценеггера на площадке "Вспомнить всё"
5.
Пол Верховен руководит удушением Шарон Стоун на репетиции сцены из "Вспомнить всё"
6.
За кулисами "Хищника" (1978)
7.
Сталлоне за кадром "Рэмбо III"
8.
Грязный Сталлоне на съёмках "Рэмбо"
9.
Сталлолне и Лундгрен на ринге "Рокки IV"
10.
И это на съёмках "Рокки IV"
11.
За кадром легендарного восхождение Рокки по лестнице к главному входу в Музей искусств Филадельфии
12.
Этот путь прозван в народе "Ступенями Рокки"
13.
Рик Моранис пытается утихомирить монстра на съёмках "Охотников за привидениями"
14.
Подготовка Лизуна
15.
Стэнли Кубрик прервал гладиаторский поединок, чтобы дать наставления Спартаку в исполнении Кирка Дугласа
16.
На съёмочной площадке "Троп славы" Кубрик показывает Дугласу, откуда будут стрелять немцы
17.
Джонни Дэппа поливают искусственной кровью на съёмках "Кошмара на улице Вязов"
18.
Хейден Кристенсен в гриме поверженного Анакина за кадром "Мести ситхов"
19.
Последние гримёрские штрихи к портрету будущего Дарта Вейдера
20.
Юэн Макгрегор и Рэй Парк репетируют бой на световых мечах для "Скрытой угрозы"
21.
на съёмках фильма "Четыре комнаты": за камерой Роберт Родригес, перед камерой Тим Рот
22.
Съёмки начальной сцены "Бесславных ублюдков" в доме месье ЛаПадита
23.
Тоби Магуайр прилипает к стенам на съёмках "Человека-паука"
24.
Шон Коннери и Алек Болдуин в "Красном Октябре" в разрезе
25.
Пирс Броснан спрашивает: "За Англию, Джеймс?" Шон Бин отвечает: "Нет… За меня". Съёмка финального поединка "Золотого глаза"
26.
И это съёмочная площадка "Золотого глаза"
27.
Пока гримёр превращает Дастина Хоффмана в Тутси, Сидни Поллак даёт режиссёрские наставления
28.
Майк Майерс превращается в Жирного Ублюдка для фильма "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил"
29.
30.
Тим Бёртон на съёмках "Бэтмена" (1989)
31.
Дэнни ДеВито превращается в Пингвина для фильма "Бэтмен возвращается"
32.
33.
Создание пингвинов для "Бэтмен возвращается"
34.
Саллах (Джон Рис-Дэвис) рассказывает Индиане Джонсу (Харрисон Форд) шутку
35.
Съёмки знаменитой сцены с похищением золотого идола
36.
Сделанный из желатина нацист Арнольд Тот плавится под струёй горячего воздуха, выступившей в роли ангела смерти из Ковчега Завета
37.
Ральф Фуди досчитал до десяти на съёмках несуществующей гангстерской картины "Ангелы с грязными душами", которую так любил смотреть Кевин Маккаллистер
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Источник:
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